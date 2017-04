Essai Isuzu D-Max 1.9D: downsizing de mise

Isuzu a présenté son nouveau D-Max en janvier dernier à Bruxelles. Une 3e génération qui se caractérise par l’arrivée de nouveaux éléments stylistiques, de nouvelles boîtes de vitesse, d’une garantie étendue, mais aussi et surtout par un downsizing du moteur. Le 2.5D est remplacé par un 1.9D de puissance équivalente. Que vaut-il à l’usage ? link2fleet a pu en prendre le volant.



Si le downsizing est à la mode chez les constructeurs, il l’est un peu moins dans le domaine de l’utilitaire. Isuzu se positionne donc comme un pionnier à cet égard en remplaçant le moteur 2.5D de 163 ch son pick-up D-Max par un 1.9D qui développe 164 ch. La marque promet que ce downsizing n’engendre aucun compromis sur les prestations du véhicule. Mais les avantages sont nombreux : réduction de 60 kg sur la balance, consommation réduite, CO 2 en baisse de 205 à 183 g/km et motorisation conforme à la norme Euro 6 sans réservoir d’AdBlue.

La motorisation n’est pas la seule évolution de ce D-Max 2017. Il s’offre aussi de nouvelles boîtes manuelle et automatique à 6 rapport, un nouveau capot, des pare-chocs, phares et jantes redessinés, un nouveau tableau de bord, des compteurs revus qui entourent un nouvel écran avec indicateur de changement de vitesse, etc.

Parmi les technologies, citons l’arrivée du démarrage sans clés. Il se dote aussi du système de contrôle de vitesse en descente qui lui permet d’affronter en toute sécurité n’importe quelle pente, aussi rude soit-elle et peu importe l’état de son revêtement.

A l’usage, le D-Max 1.9D se montre certes un peu bruyant à froid dans ses trois premières vitesses en version automatique. Mais il est surtout efficace dans toutes les situations et capable de relever tous les défis, surtout dans sa version 4×4. Et comme promis par la marque, le downsizing de son moteur n’a aucun effet négatif sur son usage.

Un vrai pick-up

Comparé à ses concurrents directs, il affiche un petit retard en ce qui concerne les matériaux intérieurs. Le plastique dur est omniprésent. Par contre, l’assemblage ne souffre d’aucun défaut, tout comme le nombre de petits rangements pratiques, dont la double boîte à gants. La position de conduite et l’assise sont remarquables, y compris pour les 3 places arrière de la version Double Cabine où 3 adultes peuvent aisément prendre place. A noter en plus que cette banquette est rabattable 1/3-2/3 pour permettre de charger facilement du matériel par exemple. Pratique !

Lors de notre essai, nous avons également pu tester les capacités de traction du D-Max. Avec un second D-Max posé sur une remorque et 5 passagers à son bord, c’est un peu plus de 3,1 Tonnes que le véhicule a pu tracter sans la moindre difficulté. La capacité de remorquage annoncée est en effet de 3,5T.

200.000 km sous garantie

Autre grande nouveauté de cette version 2017, l’extension de la garantie. Isuzu offrait en effet déjà 5 ans de garantie sur son modèle, mais avec une limite fixée à 150.000 km. Dorénavant, celle-ci passe à 200.000 km.