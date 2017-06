Essai Land Rover Discovery : ‘big boy’

Le nouveau Land Rover Discovery apparaît comme plus ‘policé’ que chacun de ses prédécesseurs anguleux. Ceci n’empêche pas le nouveau-venu de toujours se profiler comme une bête de somme. Des qualités off-road irréprochables, une capacité de traction de 3,5 tonnes et un intérieur avec, en option, sept vraies places adultes sont quelques-unes de ses caractéristiques. Nous avons testé le 2.0 Sd4, un turbo diesel de 240 ch.



Le tout premier Discovery a vécu ses débuts publics en 1989 au salon international de Francfort. Il était basé sur le Range Rover de première génération mais était meilleur marché, avec un look plus ‘aventurier’ et présentait quelques propriétés stylistiques typiques comme notamment une ligne de toit rehaussée. Tandis que le Range était clairement associé au luxe, le premier Discovery se profilait plutôt comme une bête de somme et devait rivaliser avec, notamment, le Land Cruiser de Toyota. Les Discovery de 2e et 3e génération étaient plus grands et plus lourds mais continuaient tous deux à se profiler comme de véritables 4×4. Le nouveau Discovery – le modèle de 4e génération – entend continuer à endosser le rôle de bête de travail tout en intégrant quelques évolutions importantes.

Aluminium

Le Discovery de 4e génération est totalement neuf. Le principal défi lors du développement fut de limiter le poids. C’est précisément pour cette raison que la structure de base et une grande partie de la carrosserie sont réalisées en aluminium. Du magnésium est également utilisé à des points cruciaux et le hayon intègre même des fibres synthétiques. Le résultat est remarquable avec un gain de poids de 480 kg. Toutefois, cette ‘Disco’ affiche toujours plus de 2 tonnes sur la balance. Le Discovery n’est donc pas une petite voiture. Avec sa longueur de 4,97 m, c’est un ‘big boy’. D’autant qu’il mesure 2,22 m de large, ce qui ne facilite pas les choses quand il faut la parquer en diagonale. Heureusement, un Surround Camera System est disponible en option. Ce système visualise, avec une vue aérienne, la voiture dans son environnement. L’Advanced Tow Assist, qui fait partie de ce système, facilite les manœuvres avec une remorque via un bouton rotatif sur la console centrale. En fonction de la version, le Discovery peut tracter une remorque de 2,5 à 3 tonnes.

Deux litres

Au total, Land Rover prévoit 4 moteurs au diesel. Deux d’entre eux sont des V6 de 3 litres. Les versions les plus intéressantes fiscalement sont cependant les deux 2 litres 4 cylindres Ingenium d’une puissance de 180 ou 240 ch. Notre véhicule de test était équipé du plus puissant de ces deux litres. Malgré la cylindrée limitée, cette motorisation réagit avec vivacité et est suffisamment puissante pour rouler aisément ‘off-road’ sans devoir grimper dans les régimes. La capacité de traction qui se traduit par un couple maxi de 500 Nm n’y est évidemment pas étrangère. Le moteur est associé à une boîte automatique à 8 rapports qui tressaute hélas un peu au passage de la 1ère à la 2e vitesse. Via le bouton rotatif du Terrain Response, il est possible de choisir parmi 5 modes de conduite dont ceux adaptés aux roches, à la boue et à la neige. La voiture propose aussi une série de vitesses extra lentes et peut ’patauger’ dans l’eau jusqu’à une profondeur de 90 cm. Ajoutez-y la suspension pneumatique, qui n’est pas disponible sur la version de base, et le Discovery devient un 4×4 capable d’affronter les conditions off-road les plus exigeantes.

Confort

Le Discovery a beau être une bête de somme, il ne manque pas de confort. Avec sa suspension pneumatique, il se joue des bosses et des bordures. La hauteur de la suspension est réglable pour les montées et descentes dans l’habitacle, pour le chargement et le déchargement, pour la conduite off-road ou sur route normale. Le confort de suspension est tout simplement impressionnant. La tenue de route est imperturbable, notamment grâce à la transmission intégrale permanente et à la suspension totalement indépendante. Mais le poids élevé et la suspension entraînent l’inclinaison du Discovery dans les virages. Du côté positif, notons l’impressionnant espace intérieur. Une troisième rangée de sièges est disponible en option, ce qui permet de proposer sept vraies places assises. Un seuil escamotable automatique facilite le chargement et le déchargement et le volume de chargement est gigantesque. L’habillage de l’intérieur respecte le style qui est celui des autres modèles de pointe de Land Rover, notamment le Range Rover. Dans le domaine de la connectivité aussi, le Discovery est totalement dans l’air du temps. De plus, un grand nombre d’aides à la conduite sont disponibles. Nous pensons ici au head-up display, à la reconnaissance des panneaux de signalisation et au maintien de trajectoire. Ajoutez-y la haute position de conduite et vous obtiendrez une position de conduite apaisante et panoramique. Le Discovery est ainsi la voiture rêvée pour parcourir de longues distances.

Bilan fleet

Le nouveau Discovery est une voiture impressionnante qui réussit parfaitement à prendre en charge de nombreuses tâches. Sur terrain non stabilisé, il est inégalable. Sur les distances plus longues, il est infatigable et est en mesure de tirer aisément une lourde remorque. De plus, il est exceptionnellement spacieux et confortable. Mais il faut aussi pointer quelques bémols. Son poids a été limité mais est toujours conséquent, ce qui entrave un peu son dynamisme sur route sinueuse. Son format constitue également un handicap au moment de se parquer ou dans un environnement urbain. La consommation, quant à elle, est positive. Nous avons noté une moyenne de 7,9 l/100 km, une consommation qui est même descendue sous les 7 l/100 km sur autoroute. Pas mal pour un ‘big boy’. Evidemment, ce Discovery ne s’adresse pas à tout le monde en raison de son prix et des charges fiscales, mais celui dont le budget peut inclure ce géant peut s’estimer chanceux.

LAND ROVER DISCOVERY 2.0 Sd4

FICHE TECHNIQUE

Carburant Diesel

Puissance 177 kW /240 ch

Couple maxi 500 Nm@ 4000 t/m

Cylindrée 1999 cc

Poids 2105 kg

Capacité du coffre 258/1275/2342 litres

Réservoir 77 litres

Consommation moyenne du test 7,9 l/100 km

Emissions de CO2 168-171 g/km

Vitesse de pointe 207 km/h

AUTRES MOTEURS

moteur carburant puissance

2.0 Td4 diesel 180 ch

3.0 Td6 diesel 211 ch

3.0 Td6 diesel 258 ch

3.0 Si6 essence 340 ch

INFORMATION DE BASE

Prix de base HTVA 46.033 €

Prix de base TVA incl. 55.700 €

Puissance fiscale 11 CH

TMC/taxe de circulation (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 4.957/413,95 €

BIV/taxe de circulation (Flandre) 1529,89/536,9 €

Déductibilité fiscale 60-70 %

ATN conducteur 5483,62 €/an

ATN employeur 913,62 €/an

Aluminium

De Discovery van de vierde generatie is volledig nieuw. Grootste uitdaging bij de ontwikkeling was het beperken van het gewicht. Precies daarom is de basisstructuur en een groot deel van het koetswerk uit aluminium vervaardigd. Op cruciale plaatsen wordt ook van magnesium gebruik gemaakt en voor de achterklep worden zelfs kunststofvezels gebruikt. Het resultaat is opmerkelijk. Er is een gewichtsbesparing van 480 kilogram gerealiseerd. Niets belet dat deze ‘Disco’ nog altijd meer dan 2 ton neerzet op de weegschaal. Klein is de Discovery dus niet. Met zijn lengte van 4,97 meter is hij een ‘big boy’. Te meer omdat hij in de breedte 2,22 meter meet waardoor hij niet de beste kompaan is om diagonaal te parkeren. Gelukkig is er optioneel een Surround Camara System dat in vogelperspectief de auto tegenover zijn omgeving in beeld brengt. Als onderdeel van dit systeem is er het Advanced Tow Assist dat het manoeuvreren met een aanhangwagen vergemakkelijkt en mogelijk maakt via de draaiknop op de middenconsole. Afhankelijk van de versie kan een aanhangwagen van 2,5 tot 3,5 ton worden gesleept.

Tweeliter

In totaal voorziet Land Rover vier dieselmotoren. Twee daarvan zijn een V6 met een capaciteit van 3,0 liter. De fiscaal interessantste versies zijn echter de twee Ingenium tweeliters met een viercilinder en een vermogen van 180 of 240 pk. Onze testwagen was voorzien van de krachtigste van deze tweeliters. Ondanks de beperkte cilinderinhoud reageert deze krachtbron alert en is er voldoende kracht om ‘met gemak’ te offroaden en is het niet nodig de motor in een hoog toerental te jagen. De trekkracht die zich vertolkt in een maximum koppel van 500 Nm, is daar uiteraard niet vreemd aan. De motor is gekoppeld aan een achttrapsautomaat die helaas wat schokt bij het schakelen van eerste naar tweede. Via de draaiknop van het Terrain Response kan gekozen worden uit vijf rijmodi waaronder voor het rijden op rotsen, in modder en op sneeuw. Er is ook nog een reeks kruipversnellingen en de Discovery kan door water waden tot een diepte van 90 centimeter. Combineer dat met de pneumatische ophanging, die niet aanwezig is op de basisversie, en de Discovery is een 4X4 die de meest uitdagende offroad omstandigheden aankan.

Comfort

De Discovery mag dan wel een werkbeest zijn, aan comfort is geen tekort. Met zijn pneumatische ophanging walst hij over drempels alsof het kleine richels zijn. De hoogte van de ophanging is instelbaar voor het in- en uitstappen, voor het laden en lossen, voor het offroaden en het rijden op de gewone weg. Het veercomfort is simpelweg indrukwekkend. De wegligging voelt rotsvast aan, niet in het minst door de permanente vierwielaandrijving en de volledig onafhankelijke ophanging. Maar het hoge gewicht en de ophanging laten wel toe dat de Discovery behoorlijk overhelt in de bochten. Aan de positieve kant noteren we dan weer de indrukwekkende interieurruimte. Als optie is een derde zitrij beschikbaar waardoor je over zeven volwaardige zitplaatsen beschikt. Om het laden en lossen te vergemakkelijken is er een automatisch uitklapbare laaddrempel en het laadvolume is gigantisch. De aankleding van het interieur volgt de stijl die we kennen van bij de andere topmodellen bij Land Rover en dan hebben we het vooral over de Range Rover. Ook op het gebied van connectiviteit is de Discovery helemaal mee met zijn tijd. Bovendien zijn er heel wat rijhulpmiddelen beschikbaar. We denken daarbij aan onder meer een head-up display, verkeersbordherkenning en rijstrookbewaking. Voeg daarbij de hoge zitpositie en als bestuurder ervaar je een geruststellende en overzichtelijke rijpositie. Daarmee is de Discovery een gedroomde auto om lange afstanden mee te rijden.

Fleetbalans

De nieuwe Discovery is een indrukwekkende auto die er wonderwel in slaagt om vele taken voor zijn rekening te nemen. Op het onverharde is hij ongenaakbaar. Tijdens lange afstanden is hij dan weer onvermoeibaar en hij is in staat om met gemak een zware aanhangwagen te slepen. Bovendien is hij uitzonderlijk ruim en comfortabel. Maar er zijn ook minder gunstige zaken. Zijn gewicht werd beperkt maar is nog altijd aanzienlijk waardoor hij niet echt dynamisch aanvoelt op een bochtige weg. Ook zijn formaat is een handicap als je moet parkeren of in een stedelijke omgeving komt. Positief is dan weer het verbruik. Wij noteerden een gemiddelde van 7,9 l/100 km en tijdens een snelwegtraject zagen we dit cijfer zelfs tot onder de 7 l/100 km dalen. Niet mis voor een ‘big boy’. Uiteraard is deze Discovery door zijn prijs en fiscale lasten niet voor iedereen bestemd maar wie deze gigant in zijn budget kan laten passen, mag van geluk spreken.

LAND ROVER DISCOVERY 2.0 Sd4

TECHNISCHE FICHE

Brandstof Diesel

Vermogen 177 kW /240 pk

Maximumkoppel 500 Nm@ 4000 opm

Cilinderinhoud 1999 cc

Gewicht 2105 kg

Kofferinhoud 258/1275/2342 liter

Inhoud brandstoftank 77 liter

Gemiddeld testverbruik 7,9 l/100 km

CO2-uitstoot 168-171 g/km

Topsnelheid 207 km/h

ANDERE MOTOREN

motor brandstof Vermogen

2.0 Td4 diesel 180 pk

3.0 Td6 diesel 211 pk

3.0 Td6 diesel 258 pk

3.0 Si6 benzine 340 pk

BASISINFORMATIE

Basisprijs zonder btw 46.033 €

Basisprijs met btw 55.700 €

Fiscaal vermogen 11 PK

TMC/rijbelasting (Brussel, Wallonië, Leasing) 4.957/413,95 €

BIV/rijbelasting (Vlaanderen) 1529,89/536,9 €

Fiscale aftrekbaarheid 60-70 %

VAA bestuurder 5483,62 €/jaar

VAA werkgever 913,62 €/jaar

