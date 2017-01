Essai Lexus NX: samouraï soft

Lexus a été l’un des pionniers en matière d’hybridation de véhicules. Le NX 300h est le modèle phare du moment. Nous avons pu le tester durant quelques jours.



Ce cross-over urbain de moyenne gamme affiche un look hors du commun. La voiture a de la présence sans être arrogante. Les mensurations sont parfaites pour nos villes encombrées. Le stationnement est facile, aussi bien pour l’entrée que pour la sortie du véhicule.

Le NX 300h est entrainé par un 4 cylindres essence 2.5 litres couplé à un moteur électrique. Une boîte automatique CVT envoyant la puissance aux roues. Le NX offre le choix entre une variante à roues avant motrices ou une ‘all wheel drive’ avec un moteur électrique supplémentaire sur les roues arrière.

Cette combinaison fournit un peu moins de 200 ch. Mais pour sentir leur présence, il est nécessaire d’appuyer à fond sur l’accélérateur. Dès ce moment, le moteur monte dans les tours et le silence sacré disparaît. Cela sans que pour autant on ne roule d’emblée beaucoup plus vite. C’est vrai qu’en conduite normale, on sent déjà les 150 ch que l’on a sous le pied. Bien suffisant du reste pour un usage quotidien. Le couple disponible assure toujours une conduite fluide. La parfaite propulsion hybride rend la voiture presque inaudible lors de la plupart des démarrages en mode éco. Après un petit temps d’adaptation, on en arrive rapidement à profiter pleinement du mode électrique. Mieux, on devient vite accro du confort et du calme qu’il procure, tant en ville que sur autoroute. Pour preuve, il suffit de remonter dans un diesel pour être directement surpris par le bruit et le stress qu’il procure. Bye bye diesel !

L’espace intérieur est généreux et le coffre assez vaste. Les batteries sont situées sous la banquette arrière. De quoi aussi éviter de se salir avec des câbles puisqu’il ne s’agit pas d’une plug-in. L’intérieur est bien fini et les passagers avant et arrière bénéficient d’un excellent confort.

L’insonorisation est extraordinaire, les bruits de vent et du moteur s’entendent à peine à l’intérieur. Quant au châssis, il est confortablement ajusté. Celui qui préfèrera plus volontiers un modèle sportif, optera pour la finition F Sport. Le NX n’est pas encore autonome, mais Lexus offre déjà toutes les aides habituelles à la conduite et les systèmes de divertissement.

En adoptant une conduite diversifiée, nous avons consommé 7,4 l/100 km d’essence. On peut faire moins, mais pas beaucoup. Pas de miracle, mais ce n’est tout de même pas trop mal en comparaison avec la consommation habituelle des modèles plug-in hybrides ou diesels. Et ce, sans qu’il ne soit besoin de faire le plein d’électricité.

Une voiture hybride requiert beaucoup moins d’entretient qu’un diesel, mais Lexus laisse la possibilité d’effectuer un contrôle chaque année (ou tous les 15.000 km). Une voiture de remplacement est proposée gratuitement. De la sorte, on assure le prolongement de la garantie complète qui couvre même les batteries et offre, du coup, un coût d’entretien très bas sur le long-terme.

Les cycles de tests européens offrent à cette Lexus une déductibilité fiscale de 80%, mais la valeur résiduelle élevée de la marque et les coûts généraux d’utilisation peu onéreux font de cette voiture une alternative très valable pour les conducteurs fleet.

Bilan Fleet Une agréable surprise et une vraie alternative pour les conducteurs fleet.

Lexus NX 300h AWD Executive

FICHE TECHNIQUE Carburant Essence Type de motorisation full-hybrid Puissance combinée 147 kW / 197 ch Cylindrée 4/2494 cc Emissions de CO2 117 g/km Prix de base HTVA € 36.860 TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) € 2.478 BIV (Vlaanderen) € 144 Chevaux fiscaux/Taxe de circulation 13 / € 604 Déductibilité fiscale 80 % ATN conducteur € 2.054 / jaar ATN Employeur € 462 /jaar Ecoscore 73