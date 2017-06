Essai Mazda CX-5: belle mise à jour

On ne parlera pas d’un nouveau CX-5, puisque, de l’aveu même des responsables de la marque, il reprend plus de 50% de pièces issues de son devancier. En fait, et pour donner suite aux demandes de la clientèle, le nouveau venu s’attache essentiellement à améliorer les critiques émises durant les 5 années vécues par son prédécesseur.



Mais alors, qu’est-ce qui change sur un modèle qui se présentait déjà comme une référence en matière de comportement routier, de dynamisme et d’attractivité de la part de ses utilisateurs ? Extérieurement, on parlera du design. Côté non visible, on évoquera le travail effectué sur une plateforme rendue encore plus rigide, sur le ressenti de la direction et sur les révisions accomplies au niveau du freinage et des trains roulants. Enfin, ‘auditivement’ parlant, on applaudira une insonorisation mieux maîtrisée. Tout cela sans oublier l’arrivée de quelques nouvelles technologies.

Améliorations notoires

Dans le but d’affirmer la silhouette à la fois audacieuse et élégante de ce crossover, le style extérieur a totalement été repensé. Cela aussi bien au niveau des faces avant et arrière, qu’en ce qui concerne un profil qui ne manque pas d’allure avec sa ceinture de caisse abaissée et sa surface vitrée plus développée, mise en valeur par des montants latéraux escamotés. Et pour mettre tout cela en valeur, Mazda a créé une variante plus lumineuse de ce fameux coloris Soul Red Métallisé largement plébiscité par la clientèle. Son nom : Soul Red Crystal. C’est vrai que ce nouveau coloris habille vraiment de belle manière ce CX-5 new-look.

Dans un habitacle totalement articulé autour du conducteur, confort et qualité ont encore progressé. Un confort notamment amélioré par le nouveau dessin des sièges. Si la planche de bord surplombée par un nouvel écran couleur 7’’ ambitionne une modernité certaine, si le poste de conduite reste entièrement dévolu au conducteur, si la qualité des matériaux et de la finition se montre sans faille, l’ambiance générale manque toujours de chaleur et d’un brin de colorisation. Par contre on applaudira le nouveau volant chauffant sur lequel nombre de commandes ont été regroupées. Bravo également à cet affichage tête haute disponible en deux variantes. Soit via le petit volet habituel, soit via une projection directe sur le pare-brise, juste dans la vision du conducteur.

Grande première aussi chez Mazda, un hayon à commande électrique actionnable au moyen d’un bouton ouverture/fermeture prévu sur le hayon ou sur le tableau de bord fait son apparition sur ce nouvel CX-5. Mieux, son degré d’ouverture peut être réglé selon les besoins ou selon la hauteur de votre garage. Il donne accès à un coffre d’utilisation ultra aisée et dont la capacité a été portée à 506 litres. Cela sans oublier un volume d’environ 30 l disponible sous plancher.

Pas de nouveaux moteurs, mais…

Comme annoncé, ce CX-5 nouvelle mouture reprend les 3 motorisations et les boîtes déjà présentes sur l’ancienne mouture. À savoir le turbo diesel 2.2 l Skyactive-G de 150 et 175 ch, et les deux blocs essence 2.0 l et 2.5 l Skyactiv-G, respectivement de 165 et 194 ch. En ce qui concerne les boîtes de vitesses et pour rappel, qu’elles soient manuelles ou automatiques, elles sont toutes deux à 6 rapports. À noter que le 2.5 est exclusivement disponible avec la boîte auto associée à une transmission intégrale.

Testé avec sa version diesel de 175 ch, le CX-5, avec sa plateforme encore plus rigide et ses trains avant et arrière retravaillés en même temps que la direction recalibrée, s’est montré d’une rare efficacité. Aussi bien sur l’autoroute, où il avale le bitume en toute sérénité, que sur des petites routes escarpées et tortueuses où sa tenue de route en virages ne prend jamais l’utilisateur en défaut.

C’est vrai que l’ensemble est d’une grande homogénéité et que ce modèle procure un incroyable agrément de conduite. Même pour les adeptes d’une conduite sportive.

Bilan fleet Doté des dernières avancées en matière de connectivité, de sécurité et d’aides à la conduite, ce CX-5 est assez curieusement prisé en Flandre dans sa version essence 2.5 de 194. Fiscalité oblige. Par contre à Bruxelles et en Wallonie, dans le secteur du B2B, le 2.2 Diesel de 150 ch avec ses 132g de CO 2 constituera le cœur de ses ventes dans des PME où le choix du véhicule est beaucoup plus libre ou alors dans des sociétés informatiques où il est, nous dit-on, particulièrement prisé.

Fiche Technique

Mazda CX-5 2.2 175 ch 4×4 à boîte auto 6 Carburant Diesel Puissance 129 kW / 175 ch Couple maximum (Nm@trm) 420 Nm@ 2.000 trm Poids à vide 1.480 kg Volume du coffre 520 litres Volume du réservoir 58 litres Consommation moyenne 5,6 l/100 km Emission CO 2 152g/km Vitesse maximale 200 km/h Cylindrée 2.191 cm3

AUTRES MOTORISATIONS Moteur Carburant Puissance 2.0 Skyactiv-G Essence 160/165ch 2.2 Skyactiv-G Diesel 150ch 2.5 Skyactiv-G Essence 194ch

INFORMATIONS DE GESTION Prix de base HTVA 34.041€ Prix de base TVAC 41.190€ Puissance fiscale 12 ch TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 2.478€ BIV (Flandre) 1037,35 € Taxe de circulation 508,99€ Déductibilité fiscale 75% ATN utilisateur 4.166 €/an ATN Employeur 708 €/an