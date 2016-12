Essai Nissan X-Trail 2017: Diesel plus puissant

Ils étaient nombreux à demander un moteur plus puissant sous le capot du X-Trail. Un vœu aujourd’hui exhaussé puisque le grand frère du Qashqai vient d’ajouter à son catalogue un 2.0 l diesel de 177 ch. Une motorisation qui lui convient à merveille.



Nouveau pouvoir de traction

Jusqu’ici, en version diesel, le X-Trail n’offrait qu’une puissance de 130 ch. Maintenant, avec ce 2.0 l de 177 ch, le voilà apte à répondre à la demande d’une tranche d’accros aux SUV familiaux affichant une puissance certaine. Au-delà, ce 2.0 l associe enfin une boîte automatique à la version 4×4. Une première. Reste que cette version demeure toujours disponible avec la boîte manuelle 6, alors que le modèle à 2 roues motrices ne peut s’associer qu’à cette seule boîte auto CVT Xtronic.

Si, avec son couple de 380 Nm, ce diesel de 177 ch s’impose comme un partenaire idéal pour les grandes familles, il offre surtout une excellente puissance de traction sur toutes ses plages de régimes. Ainsi, associé au système ‘All-Mode 4×4-i’, il s’avère compétent pour les conducteurs ayant l’utilisation d’un véhicule de remorquage. Sa capacité de traction freinée s’élevant à 2 tonnes en mode manuel et à 1.650 kilos sur les versions à boîte CVT, il s’avère idéal pour tracter caravanes, vans pour chevaux ou autres animaux, bateaux, remorques, etc.

Augmentation des ventes assurée

En Europe, durant les dix premiers mois de cette année 2016, les ventes du X-Trail, proposé en 5 ou 7 places, ont augmenté de 50% par rapport aux 12 mois de l’an dernier. Or, avec l’arrivée de ce 2.0 l diesel, il est indéniable qu’elles s’afficheront plus encore à la hausse.

Côté design, aucun changement. Il en va de même pour un habitacle offrant un confort haut de gamme et énormément d’espace pour la famille. Fut-elle recomposée et donc, parfois plus nombreuse. On rappellera que les sièges de la 2e rangée se rabattent 60/40. Que le hayon est disponible en version motorisée. Que la capacité du coffre s’élève à 550 l – 445 en version 7 places et 135 lorsque les sièges de 3e rang sont relevés -. Que diverses options telles que le toit ouvrant, le cuir, les sièges avant chauffants, l’écran tactile 7 pouces Nissan Connect, et d’autres encore, notamment en ce qui concerne la connectivité, sont disponibles.

Son atout majeur : l’All-Mode 4×4-i

Pour tout type d’expéditions en famille, l’atout majeur du X-Trail reste son All-Mode 4×4-i. Lorsqu’il en est équipé, le conducteur peut choisir le mode 2 roues motrices pour une efficacité maximale, l’automatique, qui surveille les conditions de route et répartit la puissance entre les roues avant et arrière afin d’offrir la meilleure traction possible. Enfin, il y a encore le mode verrouillage des 4 roues motrices qui permet d’évoluer dans les conditions les plus difficiles.

Sur routes, avec ce 2.0 l diesel conforme aux normes Euro6, le X-Trail s’est avéré d’une belle agilité et d’une grande sécurité en parcours sinueux. En hors piste, il a fait preuve d’une excellente motricité. De quoi s’aventurer sans crainte sur tous les types de chemins. Fussent-ils boueux à l’extrême. Tout cela sans oublier ses possibilités de traction. On ajoutera toutefois que ce moteur n’est nullement fait pour y aller de hautes performances sportives. Ce n’est pas le but non plus.

Pour en terminer, on applaudira la souplesse de cette nouvelle motorisation ainsi que la boîte CVT. On placera un gros bémol quant à la maîtrise de l’insonorisation. Notamment à rythme soutenu ou lors d’accélérations brutales. On soulignera la réactivité de la boîte manuelle tandis que l’on mettra en exergue le confort routier.

Quant aux nombreuses aides à la conduite que propose le X-Trail, elles vont du stationnement intelligent au démarrage en côte en passant par le frein moteur actif, la détection d’objets en mouvement…

Bilan fleet Plus que le X-Trail, c’est bien évidemment le Qashqai que l’on retrouve dans le parc des sociétés. On notera toutefois que ce nouveau diesel 2.0 l affiche 148, 149 et 159g/CO2 selon qu’il soit accouplé à 2 ou 4 roues motrices et à la boîte CVT ou manuelle. Lors des essais, il a affiché 5,6 l/100km avec la version boîte manuelle et 6,8 l/100km avec la CVT qui, il faut bien l’avouer, manque de modernité. De quoi comprendre cette différence de consommation avec la boîte manuelle.

X-Trail 2.0 l 177 ch 4×4 boîte manuelle

FICHE TECHNIQUE Carburant Diesel Puissance 130kW/177 ch Couple maximum (Nm à trm) 380 Nm à 2.000trm Poids à vide 1.665kg Volume du coffre 550 litres Volume du réservoir 60 litres Consommation moyenne 5,6 l/100 km Emission CO 2 149 g/km Vitesse maximale 196 km/h Cylindrée 1.995cm3

AUTRES MOTORISATIONS Moteur Carburant Puissance DIG-T Essence 163 ch 1.6 dCi Diesel 130 ch