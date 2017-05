Essai nouveau Renault Captur: priorité au confort

On n’est pas leader de son segment sans attiser les convoitises de la concurrence. Notamment celles de Peugeot avec sa 2008, de Citroën et sa C Cactus ou d’Opel avec la Mokka. Face aux arguments mis en exergue par ses rivales, la Captur s’est trouvée dans l’obligation de réagir. Mais alors que ses responsables parlent d’une nouvelle Captur, nous parlerons pour notre part d’un léger lifting et de corrections de certains points faibles.



Crossover urbain le plus vendu en Europe et notamment en Belgique, Captur a dû se réinventer. En cause, les attaques de plus en plus sévères de la concurrence. Du coup, sur la nouvelle venue, on parlera d’un design plus distinctif, de nouveaux coloris et, last but not least, de l’arrivée de nouvelles technologies. Ajoutons à cela la venue d’une version Initiale Paris qui entend trouver place dans la cour réservée au secteur premium. Reste que son prix de base (27.450 €) aura de quoi faire réfléchir.

Design plus baroudeur

SUV compact, la Captur conserve bien évidemment cette option biton qui a fait non seulement son grand succès, mais qui joue un rôle fondamental dans le choix du client en ce qui concerne la personnalisation de son véhicule.

Lors d’un référendum, il est apparu que dans ce segment, le critère premier en ce qui concerne le choix du client s’avère être le design. « Avec lui, on joue la carte de la différence », expliquent les responsables de la marque au losange. D’où l’idée pour cette Captur new-look de lorgner sur le style de sa grande sœur Kadjar, et de préconiser un design devenu plus baroudeur.

Ainsi, et selon ses diverses finitions – au nombre de cinq en comptant l’Initiale Paris – Captur s’équipe de projecteurs avant full LED qui améliorent l’esthétique de l’ensemble. Sur la partie inférieure du bouclier, on découvre des feux de jour à LED en forme de ‘C’, nouveaux symboles de la signature de la marque. Il en va de même pour les feux arrière qui optent eux aussi pour cette signature visible de jour comme de nuit. Autre innovation que cette grille de calandre qui évolue avec l’adoption de ce jonc chromé caractéristique des autres crossovers de la marque. On signalera encore que le bouclier intègre, à l’avant comme à l’arrière, de nouveaux skis qui affirment plus encore le côté baroudeur de Captur. Enfin, à partir du 3e degré de finition, il sera possible d’opter pour un toit panoramique en verre (fixe), disponible uniquement sur les versions biton.

Matériaux : qualité à la hausse

Dans l’habitacle, la première constatation, et elle est de taille, ce sont ces plastiques durs tant décriés qui sont devenus moussés. Une autre critique portait sur la qualité de l’assemblage. Certes il y a progrès, mais il reste ça et là quelques imperfections à corriger. On évoquera encore le fait que les panneaux de portes ont été redessinés de façon à pouvoir repositionner l’implantation des commandes. Autre petit détail : le plafonnier intègre un éclairage LED et des liseuses individuelles.

D’autres légères modifications concernent le design du volant et celui des sièges. Mais ces retouches ne sont présentes que sur les versions hautes. En fait, et à bien y regarder, cet intérieur est allé chercher son inspiration dans celui de la Clio 4e du nom, avec, qui plus est, une modularité poussée à l’extrême.

Enfin, et à l’instar de ce qui concerne l’extérieur, l’intérieur devient encore plus personnalisable.

De nouvelles technologies

Selon ses degrés de finition, la Captur propose de nouvelles technologies axées sur l’aide à la conduite. C’est le cas pour l’avertisseur d’angle mort disponible dès le niveau Intens, et qui arrive pour la première fois sur ce modèle. Outre le radar de recul, et toujours selon les finitions, on découvre un radar avant et une caméra de recul. Arrive également le système de stationnement mains libres (Easy Park assist).

Reste alors trois systèmes multimédias tels que le R&GO, qui transforme le smartphone de l’utilisateur en tablette connectée, le Media Nav et le R-Link, le système multimédia le plus complet et le plus personnalisable qui devient compatible avec Android Auto.

Quid de l’essai route ?

Côté motorisations et boîtes, la Captur ‘new-look’ reprend toutes les mécaniques de sa devancière (TCe 90 et 120 ch et dCi 90 et 110 ch). Dès lors rien de neuf à ce sujet. Ayant pris en main le dCi 110 ch, nous pouvons vous dire que la Captur s’offre désormais un confort bien plus généreux. Cela grâce à l’assouplissement de ses suspensions. Autre point remarqué, l’effort effectué côté insonorisation de ce diesel. Reste qu’elle peut encore mieux faire. Remarquons toutefois qu’avec ses imperfections d’antan, la Captur faisait un tabac. Aujourd’hui améliorée, elle devrait continuer sa marche en avant.

Bilan fleet À l’image des autres modèles du segment B, la proportion des versions essence de la Captur n’a cessé d’augmenter. Pour preuve, 66% des modèles vendus fin 2016 étaient des versions essence. Autre constatation : à l’heure où nous écrivons ces lignes, la Captur se vend à 53,2 % dans le secteur fleet contre 46,8 % aux particuliers. Si au Luxembourg ses ‘gros’ clients sont Help (la Croix Rouge), Climalux et Hellef Doheem, en Belgique BNP Paribas et PWC ne sont pas en reste. Autre secteur devenu friand de ce modèle, nombre de sociétés effectuant des remises à domicile. C’est vrai que nombre de moteurs de la Captur sont sous la barre des 99 gr/CO 2 . Soit une déductibilité de 90%.

Fiche technique

Captur Energy dCi 110 ch BM 6 Carburant Diesel Puissance 81kW/110 ch Couple maximum (Nm@rpm) 260Nm à 1.750 tr/min Poids à vide 1.280 kg Volume du coffre 455 litres Volume du réservoir 45 l Consommation moyenne 3,7 l/100 km Émission CO 2 98 g/km Vitesse maximale 180 km/h Cylindrée 1.461 cm3

AUTRES MOTORISATIONS Moteur Carburant Puissance TCe 90 Essence 90 ch TCe 120 Essence 120 ch dCi 90 Diesel 90 ch

INFORMATIONS DE GESTION Prix de base HTVA 19.876 € Prix de base TVAC 24.050 € Puissance fiscale 8 ch TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 123 € BIV (Flandre) 526,22 € Taxe de circulation 231,13 € Déductibilité fiscale 90% ATN utilisateur 1.319 €/an ATN Employeur 224 €/an