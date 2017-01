Essai nouvelle Renault Zoé: elle double la mise

Pionnière du genre, numéro 1 des ventes en Europe, la Zoé double quasiment son autonomie qui passe à présent à 400 kilomètres selon les normes NEDC. Toutefois, de l’aveu même du constructeur, on parlera plus volontiers de 300 kilomètres.



Suite à l’obligation de trouver des énergies de substitution au pétrole, mais aussi et surtout de s’attacher à la préservation de l’environnement et, par corolaire, à la santé de tout un chacun, les progrès concernant les batteries électriques tiennent du spectaculaire. C’est vrai qu’à présent de nombreux constructeurs planchent largement sur le sujet. Un travail qui dans les années à venir fera en sorte que le prix de ces batteries, construites alors en très grandes quantités, sera largement revu à la baisse.

Mais revenons à Zoé et à sa nouvelle batterie Z.E.40 qui lui permet de passer de 22 à 41 kWh. Soit une plus large facilité de déplacements pour le conducteur avec, en prime, le confort de recharger deux fois moins souvent son véhicule.

Rapport autonomie/prix imbattable

En dotant sa Zoé de cette nouvelle batterie, Renault prend une nouvelle longueur d’avance dans le domaine de la voiture électrique grand public. En cause : un véhicule qui va désormais deux fois plus loin avec une seule et même charge. À ce propos, signalons que le Kangoo Z.E., soit le Kangoo 100% électrique, verra dès 2017 son autonomie revue elle aussi à la hausse.

À bien y regarder, Zoé reste financièrement le véhicule électrique le plus abordable du marché. De plus, avec cette nouvelle autonomie, elle va convaincre plusieurs utilisateurs qui hésitaient encore à opter pour ce type de véhicule. Et que dire de son impact dans le secteur du B2B où, avec une seule charge, et pour des usagers qui ne parcourent pas plus de 60 km par jour, elle peut demeurer du lundi au vendredi sans avoir besoin de passer à la borne. Du coup, elle se présente comme une concurrente sérieuse aux modèles thermiques. Et comme nombre d’entreprises se montrent très soucieuses d’afficher une image verte…

Recharge mon cher souci

Grâce à son chargeur intelligent CaméléonTM qui s’adapte aux différentes bornes, Zoé récupère rapidement des kilomètres supplémentaires d’autonomie. Pour exemple : en moyenne, 30 minutes suffisent pour qu’elle dispose d’un apport de 80 km. De plus, sur les corridors autoroutiers, avec sa fonctionnalité Quick Charge, Zoé équipée du moteur Q90, n’a besoin que de recharger durant 30 minutes pour s’offrir la possibilité d’augmenter son trajet de 120 km.

La version 22 kWh est toujours de mise dans le catalogue de Zoé. Toutefois, aujourd’hui, la nouvelle mouture Z.E.40 est non seulement proposée avec un moteur R90 (68 kW, 92 ch, 225 Nm) entièrement développé en interne, mais également avec le Q90 d’origine Continental qui était seul de mise sur l’ancienne Zoé. Un moteur qui propose aujourd’hui 65 kW, 88 ch et 220 Nm. Une mécanique plus coûteuse, plus énergivore mais à rechargement plus rapide.

Zoé de A à Z

Côté design, aucun changement significatif. Juste côté jantes et teintes de finition. Par contre, Zoé met à son catalogue une version ‘Bose Édition’ qui se distingue par une parure exclusive Gris Yttrium, une sellerie en cuir, de nouvelles jantes 16’’ Noir Diamanté Shadow, et par un système audio… Bose.

Dans l’habitacle, les plastiques durs sont toujours de mise et l’espace aux places arrière limité. On regrettera que les sièges avant, et plus spécialement celui du conducteur, ne soient pas réglables en hauteur. Par contre, avec ses 338 litres, le coffre s’inscrit dans la moyenne des voitures offrant ce type de gabarit. Confortable malgré des suspensions relativement fermes, la Zoé séduit par le silence qui règne à son bord. Pas de bruits moteur, pas de vibrations. La boîte automatique est d’une douceur exemplaire. La tenue de route se montre quant à elle particulièrement saine car, suite à l’implantation des batteries, le centre de gravité est assez bas. Et puis ce n’est pas dans la philosophie de cette voiture de s’attaquer à une course de côté. Et à propos de côte, si la Zoé s’avère tonique, maniable et plaisante à conduire, si le R90 délivre en une fraction de seconde un couple maximum de 225 Nm autorisant ainsi des accélérations et des reprises franches dès les bas régimes, on vous dira qu’on aurait apprécié un peu plus de puissance à l’abord de reliefs accidentés. Il n’empêche qu’essayée sur autoroute, elle s’est offerte le luxe d’afficher 143 à son compteur de vitesse. C’est vrai qu’à ce moment, sa réserve en matière d’autonomie à commencer à fondre sérieusement. De plus, la législation ne nous permettait pas de dépasser le 120. Alors, on a levé le pied. Et du coup, la crainte de tomber en panne avant d’arriver à destination n’a plus été de mise.

Bilan Fleet Comme d’habitude la batterie fait l’objet d’une location mensuelle qui, TVAc et assistance comprise en cas de panne, varie de 69 à 109 € selon que le kilométrage annuel va de 7.500 à 17.500 km. Autre possibilité : on achète cette batterie au prix de 8.500 €, ce qui n’est pas donné direz-vous. Par contre, le prix des entretiens quasiment nul, celui du carburant – quelques euros la charge -, la prime de 5.000 € en Flandres ajoutée à l’absence de TMC et de taxe de roulage, (pas de prime ni en Wallonie, ni à Bruxelles Capitale sauf pour les administrations de la Région Wallonne, une TMC de 61,5 € et 77,35 € de taxe de roulage), devraient inciter nombre d’entreprises ou de PME à opter pour ce type de véhicule. D’autant que partout dans le pays, la déductibilité est de 120% en société. Engie évoque aussi la création d’une communauté ayant pour objectif l’installation de 1.500 bornes en entreprises pour 2017. En fait, Engie fournirait gratuitement la 1e borne et les frais d’installation seraient à charge de l’entreprise preneuse. À signaler que la localisation des bornes est disponible via le système de navigation de Zoé. Qu’un paiement de la recharge quel que soit l’opérateur de la borne ou le pays, peut s’effectuer via le smartphone du conducteur. Qu’en Europe on dénombre plus de 80.000 bornes dont 800 au Luxembourg et 15.000 en France. En Belgique elles seraient au nombre de 5 à 600 mais on en annonce 21.000 pour 2020.

FICHE TECHNIQUE

Zoé Z.E. 40 R90 Carburant Électricité Puissance maxi 68 kW/92 ch Couple maximum 225 Nm Poids à vide 1555 kg Volume du coffre 338 litres Volume du réservoir 0 Consommation moyenne 133Wh/km Emission CO 2 0 g/km Vitesse maximale 135 km/h Cylindrée 0 cc

AUTRES MOTORISATIONS Moteur Carburant Puissance R90 22kW Électricité 92 ch Q90 41 kW Électricité 88 ch

INFORMATIONS DE GESTION Prix de base HTVA 20.289,26 € Prix de base TVAC 24.550 € Puissance fiscale 4 ch TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 61,50 € BIV (Flandre) 0 € Taxe de circulation Wallonie et Bruxelles 79,07 € Taxe de circulation Flandre 0 € Déductibilité fiscale 120 % ATN utilisateur 1250 €/an ATN Employeur 122 €/an