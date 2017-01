Essai nouvelle Série 5 2017: salon roulant et technologique

Petite Série 7 à l’avant et à l’intérieur, grande Série 3 à l’arrière, la nouvelle Série 5 de BMW ne brise pas les codes de la marque. Elle les adapte avec ingéniosité pour tenter de garder sa longueur d’avance sur les concurrentes toujours plus agressives de son segment que sont les Mercedes Classe E et Audi A6.



Avec cette mouture 2017 de sa Série 5, BMW mise gros. Avec pas moins de 7 générations à son actif, la Série 5 est la berline premium la plus vendue dans le monde puisque pas moins de 7,6 millions d’exemplaires se sont écoulés sur les marchés internationaux depuis le lancement de la première génération en 1972. Chez nous, la Série 5 est un des modèles les plus prisés par la clientèle professionnelle, principalement dans sa version break que nous n’avons pas encore eu l’occasion de découvrir.

Les habitués de la marque ne seront pas dépaysés au volant de la belle. Extérieurement, certains risquent même d’avoir du mal à différencier la nouvelle génération de la précédente, et encore davantage de la grande sœur Série 7, dont elle reprend d’ailleurs le châssis. La Série 5 2017 adopte en effet une face avant très similaire avec ses feux qui s’allongent pour aller rejoindre la calandre. Même constat à l’intérieur où on retrouve la planche de bord caractéristique du vaisseau amiral du constructeur bavarois qui rappelle la forme des feux avant. Cet intérieur permet à la Série 5 d’afficher une ergonomie irréprochable, grâce notamment à son grand écran central – et tactile (enfin !) – de 10 pouces.

Salon de luxe

A la conduite, la nouvelle Série 5 se montre quasi irréprochable. L’agrément de conduite est fidèle à la marque : dynamique et efficace. L’amortissement est souple, la direction extrêmement précise, le confort soigné et l’insonorisation est telle qu’on en oublierait presque que l’on voyage dans une voiture à moteur thermique. Une impression encore rehaussée par l’espace généreux à bord, tant à l’avant qu’à l’arrière. Et c’est d’autant plus important quand on sait que demain, nous serons tous passagers de nos voitures autonomes. Car la Série 5 compte déjà de nombreuses solutions qui lui permettent de rouler en toute autonomie. Outre les traditionnels régulateur de vitesse adaptatif, assistant d’aide au maintien dans la voie de circulation et autres, elle est par exemple capable de rouler jusqu’à 220 km/h sur autoroute sans intervention du conducteur, même pas pour changer de bande de circulation. Une option – déjà vue sur la concurrente Mercedes Classe E – lui permet de stationner en toute autonomie sans même la présence du conducteur à bord via une simple commande sur la clé.

La technologie est aussi son fort. On trouve par exemple dans la liste des équipements le système de commande vocale ou celui de commande gestuelle inauguré par la Série 7.

Bilan Fleet La nouvelle Série 5 saura forcément séduire les fidèles de la marque. Lors de notre essai, seule la version 530i dotée d’un moteur de 252 chevaux était proposée. Une version qui, avec ses 11 chevaux fiscaux et ses 126 g/km de CO 2 n’est clairement pas la plus intéressante sur le marché fleet puisqu’elle affiche un ATN supérieur à 3.000 euros par an. On le sait, dans cette catégorie, le diesel reste intéressant et c’est clairement la 520D (109 g/km) qui prendra la part de marché la plus importante chez nous. Nous vous proposerons d’ailleurs son essai détaillé dans le courant du mois d’avril. Une version 518D encore moins gourmande verra également le jour prochainement, tout comme une version hybride, la 530e iPerformance dont la commercialisation interviendra un peu plus tard dans l’année. En attendant, la nouvelle Série 5 sera en concession à partir de la mi-février.

Fiche technique

BMW 530i Berline Carburant Essence Puissance 252 ch Couple maximum 350 Nm @ 1450 rpm Poids à vide 1540 kg Volume du coffre 530 l Volume du réservoir 68 l Consommation moyenne 5,5 l/100 km Emission CO 2 126 g/km Vitesse maximale 250 km/h Cylindrée 1998 cm3

AUTRES MOTORISATIONS Moteur Carburant Puissance 530i xDrive Essence 252 540i Essence 340 540i xDrive Essence 340 520d Diesel 190 520d xDrive Diesel 190 530d Diesel 265 530d xDrive Diesel 265

INFORMATIONS DE GESTION Prix de base HTVA 44.959 € Prix de base TVAC 54.400 € Puissance fiscale 11 ch TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 867 € BIV (Flandre) 238,41 € Taxe de circulation (Bruxelles, Wallonie) 413,96 € Déductibilité fiscale 75 % ATN utilisateur 3.451 €/an ATN Employeur 587 €/an