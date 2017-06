Essai Nouvelle Suzuki Swift Catégorie poids plume

Perdre quelque 120 kg tout en offrant à son utilisateur nombre de technologies nouvelles, voilà le défi réalisé par les ingénieurs de chez Suzuki. Ainsi, avec ses 840 kg en version d’appel, la nouvelle Swift s’impose comme l’un des meilleurs poids plume de sa catégorie.



Pour une voiture, perdre du poids signifie gagner en consommation et en agilité. Et de fait, la nouvelle venue, partie d’une feuille blanche, se montre d’une belle sobriété tout en bénéficiant de prestations routières assez convaincantes. Il faut dire qu’au vu du nombre de concurrentes présentes aujourd’hui dans son segment, le temps était venu pour Suzuki de revoir en profondeur l’un de ces modèles phares. C’est à présent chose faite. Et de bien belle manière.

Version européenne

Lors de la présentation de cette nouveauté, l’accent a été mis sur le fait que la Swift destinée à l’Europe diffère de celle qui sera vendue au Japon. En effet, celle qui sera commercialisée sur le Vieux Continen a subi des réglages châssis spécifiques à ses types de routes, et des dotations d’équipements répondant aux exigences d’utilisateurs devenus très connectés, mais aussi avides d’aides à la conduite.

En ce qui concerne la Belgique, les responsables de la marque sont à ce point optimistes pour ce modèle de la 3e génération – certains diront de la 4e, car après son arrivée sur les marchés européens en 1986, elle avait été retirée du catalogue en 2000 pour refaire surface en 2004 -, qu’ils le voient détrôner la Vitara, la Suzuki la plus vendue dans notre pays.

Dotée d’une nouvelle plateforme plus légère, mais aussi plus rigide, cette Heartect qui équipe déjà la Baleno et l’Ignis, la Swift n’est plus proposée qu’en version 5 portes. Si elle perd 1 cm en longueur, son empattement par contre, en gagne deux. Ce qui offre aux deux passagers arrière, un espace aux jambes plus appréciable. Autre bénéficiaire : le coffre, qui passe de 211 à 265 litres. C’est mieux, mais ce n’est pas le must de la catégorie d’autant que son seuil de chargement est élevé et le plancher profond. Pas des plus pratiques pour charger ou décharger.

Un intérieur plus joyeux svp

Extérieurement, l’évolution stylistique de cette petite citadine polyvalente s’est effectuée en douceur et en rondeurs. L’aspect général, suite à l’adoption d’un bouclier plus marqué, lui confère une physionomie plus trapue avec, de surcroît, des feux à LED allongés qui modernisent son regard. Disponible en une douzaine de teintes, la Swift, extérieurement parlant, est sympa à souhait.

Dans l’habitacle, la nouvelle planche de bord adaptant un écran tactile 7’’ voit ses cadrans orientés vers le conducteur. Moderne, elle ne manque pas d’originalité. Si l’ergonomie ne souffre guère la critique, on n’en dira pas autant des trop nombreux plastiques durs qui meublent un intérieur manquant manifestement de coloration. Étrange lorsqu’on nous dit que ce modèle est tout spécialement dédié aux dames.

Si les sièges sont confortables, si l’insonorisation se montre maîtrisée, le conducteur regrettera toutefois une assise assez courte. Quant aux espaces de rangement, ils se montrent limités.

Au-delà, on parlera, et cela selon les finitions, d’un régulateur de vitesse adaptatif, de l’alerte de franchissement de ligne, d’un freinage assisté, de l’aide au démarrage en côte ou encore d’un système anticollision.

Adieu diesel

Actuellement, la Swift met deux moteurs essence à son catalogue. Le bien connu 4 cylindres 1.2 de 90 ch, et un inédit 3 cylindres turbo d’1.0 l développant 111 ch. Ce qui signifie que le 1.3 diesel venu de chez Fiat fait partie du passé.

Accouplés à une boîte manuelle 5 rapports, ces deux motorisations peuvent cependant bénéficier d’une boîte automatique à 6 vitesses (sur le 1.0 l) ou d’une boîte à variation continue, la CVT, pour le 1.2.

Ajoutons que sur la finition haute (Pack), un système ‘micro hybride’ appelé SHVS trouve place sur ces deux motorisations. C’est un ajout puissance aux démarrages et lors des accélérations, rendant notamment les reprises, après un Stop&Start, totalement imperceptibles.

Inutile de dire que cette Swift qui sera également disponible en 4 roues motrices offre un incroyable agrément de conduite dans le paysage urbain où sa mécanique et son diamètre de braquage font merveille. Reste que sur route, elle démontre aussi un caractère tonique de bon aloi.

Bilan fleet Au vu de la demande qui doucement se tourne vers l’essence, d’autant plus pour ce type de modèles, les responsables belges de Suzuki estiment que cette Swift (97 gr/CO 2 ), vu les prix attractifs qu’elle proposera par rapport à la concurrence, vu ses chiffres de consommation et sa garantie assistance portée à 5 ans, va peu à peu se trouver sur la shopping-liste de sociétés telles que soins à domicile, livraisons diverses, tout en sachant qu’elle se trouve déjà dans des garages comme voitures de remplacement ou encore dans des autos écoles. De plus, durant les 6 premiers mois de son lancement, elle bénéficie d’une remise de 2.500 € + une autre de 1.000 € éco.

Fiche technique

Suzuki Swift 1.0 l Boosterjet SHVS 111 ch Carburant essence Puissance 82kW/111 ch Couple maximum (Nm à trm) 170 Nm à 2.000trm Poids à vide 875 kg Volume du coffre 265 litres Volume du réservoir 37 litres Consommation moyenne 4,3l/100 km Emission CO 2 97g/km Vitesse maximale 195 km/h Cylindrée 998cm3

AUTRES MOTORISATIONS Moteur Carburant Puissance 1.2 Essence 90 ch

INFORMATIONS DE GESTION Prix de base HTVA 14.140 € Prix de base TVAC 17.899 € Puissance fiscale 6 ch TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 123 € BIV (Flandre) 80,19 € Taxe de circulation 143,09 € Déductibilité fiscale 100 % ATN utilisateur 1.250 €/an ATN Employeur 117 €/an