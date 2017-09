Essai Opel Grandland X : base française et efficacité allemande

Profitant d’une alliance avec PSA Peugeot-Citroën bien avant son rachat par les Français, Opel investit le marché des SUV du segment C. Techniquement, il s’agit donc d’un Peugeot 3008 mais à la personnalité, heureusement bien différente !



En 2012, Opel et PSA ont décidé de s’allier pour développer des modèles en commun. 5 ans plus tard, l’Opel Grandland X se présente comme l’un des deux fruits de ce partenariat. Dès lors, le SUV allemand est assemblé en France, à Sochaux, aux côtés du Peugeot 3008. Il hérite donc aussi de ses motorisations : 1.2 turbo essence trois-cylindres de 130 chevaux et 1.6 diesel de 120 chevaux, tous deux disponibles en boîte manuelle ou automatique à 6 rapports.

Trop classique ?

Avant de vous faire part de la conduite à proprement parler, évoquons tout de même quelques différences entre l’Opel et le Peugeot. Car malgré une base similaire, les personnalités sont bien différentes ! Il suffit de regarder la robe du Grandland X, avec une signature lumineuse et un avant 100% Opel. De face avant et de profil, le SUV allemand est donc plus conventionnel mais vu de 3/4 arrière, il exprime alors une vraie personnalité, avec une ligne de toit fuyante qui le rend plutôt dynamique, même à l’arrêt.

A l’intérieur, par contre, on observe peut-être le seul point négatif du SUV allemand : un habitacle très classique et bien plus sobre que l’univers futuriste proposé par son cousin au Lion. Bref, les habitués d’Opel récentes ne seront pas dépaysés.

Bon niveau d’équipements…

Il n’empêche que l’assemblage et les matériaux sont de qualité pour le segment. On appréciera même, en option (pack hiver à 550 €), les sièges chauffants et ventilés, ainsi que le volant chauffant. A l’arrière, trois adultes pourront prendre leurs aises (là est bien l’objectif de ce modèle), sans que l’occupant de la place centrale n’ait l’impression d’être puni. Ces mêmes passagers apprécieront les sièges chauffants, avec unique port USB, toujours en option avec le pack hiver. Le coffre, de 514 litres, peut aussi s’ouvrir avec un simple coup de pied sous le bas de caisse.

… même de série !

En fait, les équipements figurent vraiment dans les points forts de ce Grandland X, surtout de série, avec régulateur et limiteur de vitesse, l’assistant au maintien de voie, les feux LED, la reconnaissance des panneaux routiers ainsi que le volant réglable en hauteur et en profondeur qui perfectionne encore la position de conduite plutôt haut perché.

Silence et agrément de conduite

Mais le Grandland X sait aussi mettre en avant d’autres atouts : son insonorisation tout d’abord, quel que soit le moteur. Son comportement routier ensuite, avec un amortissement quasiment parfait, alliant confort et dynamisme, en virant bien à plat. Enfin, lors de notre essai, nous nous sommes fortement rapprochés de la consommation de 4,3 l/100 km annoncée, avec la boîte automatique à 6 rapports, un élément non-négligeable !

BILAN FLEET

Si vous envisagez l’achat d’un Opel Grandland X en version 1.6 litre diesel, attention aux tranches de déductibilité fiscale. Pour une raison inconnue, la finition Comfort (entrée de gamme) rejette 111 g/km de CO2, ce qui le fait basculer à 80% et non plus 90% de déductibilité (104 g/km CO2 dans la finition Edition). Idem si vous faites le choix de la boîte automatique à 6 rapports pourtant très agréable et dans la pratique, très économe. Pour le reste, le Grandland X séduira par son rapport prix/équipements intéressant, même en entrée de gamme. Mais pour seulement 1.000 € de plus et pour les raisons de déductibilité expliquées ci-dessus, nous ne pouvons que vous conseiller de le choisir en finition Edition (niveau 2), à 27.800 € TVAC.

Notez encore que d’autres motorisations arriveront dans les prochains mois, dont une version hybride rechargeable, attendue pour 2019.