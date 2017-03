Essai Opel Insignia Grand Sport : les premiums en ligne de mire

Avec ce nouveau porte-drapeau, Opel espère encore renforcer sa présence sur le marché fleet. Il faut dire que 80% des ventes de la précédente génération de l’Insignia en Belgique étaient destinées au B2B. Objectif de la nouvelle : faire encore mieux et surtout concurrencer les premiums allemandes. Notre première prise en main dans la région de Francfort nous a prouvé qu’elle avait les atouts nécessaires pour relever ce défi.



L’Opel Insignia de première génération a vu le jour en 2008. Elue Car of the Year en 2009, elle s’est écoulée à 940.000 exemplaires au cours de ces 9 années de carrière. Un succès dont la marque au blitz n’est pas peu fière et qu’elle espère bien reproduire avec sa nouvelle génération qui adopte le patronyme de Opel Insignia Grand Sport. Le nom n’a pas été choisi par hasard puisque le nouveau porte-drapeau se veut plus dynamique et plus sportif dans ses lignes que son prédécesseur. Pour concevoir cette seconde génération, les designers se sont inspirés du concept Monza que l’on avait pu découvrir au Salon de Genève 2013, mais également des berlines haut-de-gamme qui ont fait la renommée d’Opel ces dernières décennies, dont l’Admiral, la Kapitän et la Diplomat.

Comme dans un cocon

Extérieurement, l’Insignia Grand Sport adopte des lignes plus acérées avec la virgule caractéristique qui traverse les flancs et qu’on retrouve déjà sur l’Astra. La face avant se traduit surtout par des optiques très étroites et une calandre proéminente qui viennent souligner un capot nervuré. Le tout confère à la berline une image dynamique, comme une impression de mouvement permanent.

L’habitacle a également beaucoup évolué, même s’il reprend de nombreux éléments déjà vus sur l’Astra. A l’intérieur, tout est fait pour que les passagers avant se sentent comme dans un cocon : position de conduite basse, sièges enveloppant, console tournée vers le conducteur, etc. Le confort est de mise, surtout si on opte pour les sièges AGR qui proposent même une option « massage ». A l’arrière aussi où les grands gabarits ne se sentiront pas lésés. Le coffre est lui aussi très bien positionné avec ses 590 litres et son accès facilité grâce au hayon. Il est toutefois en dessous des concurrentes Skoda Superb et Renault Talisman.

La qualité de finition et d’assemblage est bonne, même si on note çà et là quelques plastiques un peu ‘bas de gamme’.

La sécurité n’est pas une option

Ne cherchez pas les équipements de sécurité sur la liste des options de l’Insignia Grand Sport. Parce que les concepteurs du véhicule ont bien compris que la sécurité n’était pas une option, ils ont décidé d’équiper de base le modèle avec toute une panoplie d’équipements de sécurité : aide au maintien dans la voie, système de protection des piétons ou encore cruise contrôle adaptatif, etc. OnStar, l’ange gardien d’Opel est aussi disponible de série depuis le second niveau de finition. A noter que le système ajoute dorénavant la réservation d’hôtels et de places de parking à son offre de services. Parmi les autres fonctionnalités, notons la présence d’un chargeur à induction dans la console centrale ou encore la compatibilité Apple Car Play et Android Auto.

Entièrement personnalisable

Si la marque au blitz avait déjà joué la carte de la personnalisation sur son Adam, elle est encore allée un cran plus loin cette fois. Ici, le client peut personnaliser entièrement son véhicule sur une application smartphone ou un logiciel online. Et cela va même jusqu’à la couleur puisque le client peut uploader dans le système toutes les variantes qu’il souhaite et voir à quoi ressemblera son véhicule. S’il lui convient, Opel se chargera de le produire.

A l’essai

Lors de notre essai, nous avons eu l’opportunité de tester le 2.0 CDTI Turbo de 170 ch. Dans cette variante, l’Insignia Grand Sport se montre dynamique, surtout principalement dans les enchainements de virage, extrêmement souple et agréable à conduire. Les longs trajets sur autoroute à son volant seront un véritable plaisir.

Le confort de l’assise est excellent, malgré la position de conduite très basse. Conséquence de ce choix, la boite de vitesse se retrouve positionnée un peu trop haut sur la console et se révèle difficile à manipuler. Autre petit bémol, le système de navigation délivre souvent les informations au dernier moment.

Durant notre essai, nous avons consommé en moyenne 6,4l/100 km en alternant autoroutes et nationales. Mais en faisant un peu plus attention, on peut facilement descendre sous la barre des 6 litres, ce qui reste très correct pour un véhicule de ce gabarit.

Bilan fleet S’il lui reste encore quelques points à améliorer pour arriver au niveau de ses concurrentes germaniques premiums, l’Insignia Grand Sport a déjà de beaux atouts sous sa carrosserie pour attirer la clientèle fleet. Grâce à ses 136 g/km de CO 2 , elle bénéficie d’une déductibilité fiscale de 75%. Son ATN annuel s’élève à un peu plus de 3.000 euros.

Fiche technique

Opel Insignia Grand Sport 2.0 CDTI Turbo 170 ch

FICHE TECHNIQUE Carburant Diesel Puissance 170 ch Couple maximum 400 Nm @ 1750 rpm Poids à vide 1440 kg Volume du coffre 490 l Volume du réservoir 62 l Consommation moyenne 5,2 l/100 km Emission CO 2 136 g/km Vitesse maximale 226 km/h Cylindrée 1956 cm3

AUTRES MOTORISATIONS Moteur Carburant Puissance 1.5 Turbo – BM6 Essence 140 ch 1.5 Turbo ecoTEC – BM6 Essence 140 ch 1.5 Turbo – BM6 Essence 165 ch 1.5 Turbo ecoTEC – BM6 Essence 165 ch 1.5 Turbo – BA6 Essence 165 ch 2.0 Turbo 4×4 – BA8 Essence 260 ch 1.6 CDTI ecoTEC – BM6 Diesel 110 ch 1.6 CDTI – BM6 Diesel 165 ch 1.6 CDTI – BA6 Diesel 136 ch

INFORMATIONS DE GESTION Prix de base HTVA 28.429,75 € Prix de base TVAC 34.400 € Puissance fiscale 11 ch TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 2.478,00 € BIV (Flandre) 786 € Taxe de circulation (Bruxelles, Wallonie) 413 € Déductibilité fiscale 75 % ATN utilisateur 3.008 €/an ATN Employeur 511 €/an