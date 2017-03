Essai Peugeot 5008: un 3008 XXL

En Europe, et qu’importe qu’ils soient grands ou petits, la mode est aux SUV. Pour preuve, un véhicule sur quatre vendu sur le Vieux Continent appartient à cette catégorie. De quoi, dès lors, voir Peugeot déshabiller son monospace 5008 pour le vêtir d’une tenue de baroudeur façon crossover, ou, si vous préférez, façon SUV.





Le 5008 nouveau est arrivé. Et pour ce qui est d’être nouveau, c’est du lourd. Nouvelle silhouette. Nouvelle plateforme. Nouveau segment – celui des SUV 7 places à caractère hautement familial -. Enfin, nouvel abord de la clientèle puisqu’il a été conçu ‘façon mondialité’.

Sur un an, ce sont donc cinq nouveaux SUV qui ont trouvé place dans le catalogue de Peugeot. Dont le 3008, élu depuis peu, ‘Voiture de l’Année’, et dont les ventes dépassent largement les prévisions les plus optimistes. Et comme le 5008 emprunte énormément à son petit frère, il y a gros à parier que la marque au Lion va redorer encore un peu plus son célèbre blason argenté.

Look SUV, praticité d’un monospace

De monospace qu’il était, le 5008 s’est converti à la mode SUV. Adoptant dès lors une tenue de baroudeur, il l’a toutefois conçue bon chic bon genre, avec, qui plus est, modernisme et raffinement. Même s’il s’allonge de 19 cm, même si son empattement en gagne 16,5 et que son poids s’enrichit de quelque 50 à 60 kilos supplémentaires selon les versions, il émane de lui, à l’image du 3008, un véritable pouvoir de séduction.

Dans l’habitacle, tout est à l’identique (ou presque) que chez le petit frère, avec, notamment, un sens de l’accueil plus que prononcé. Proposé avec 5 ou 7 sièges, tous indépendants, il est fait pour chouchouter les familles nombreuses. Si les sièges de 3e rang, réservés plus volontiers à de jeunes ados, se rabattent dans le coffre ou s’enlèvent si besoin est, ceux de la 2e rangée coulissent sur 14 cm tout en étant rabattables pour former un plancher quasiment plat. C’est dire si la modularité est poussée à l’extrême, et si les trois grands formats qui pourraient y prendre place trouveront un espace aux jambes à leur bonne convenance.

Et que dire dès lors du volume du coffre qui, selon la modularité, passe de 954 l à 1060 l et même 2.638 l, tous sièges rabattus. Celui du passager avant compris. Une solution qui permet d’embarquer des objets de 3,20 m de longueur. À signaler aussi les 48 espaces de rangement que possède ce nouveau fleuron du Lion.

Qualité, mon cher souci

Si dans ses finitions GT et GT Line on touche au grand luxe, dans les autres versions, y compris celle d’accès, l’excellence de la qualité est à mettre en évidence. Que ce soit au niveau du choix des matériaux ou de l’assemblage, il n’y a rien à redire. Pas question de plastiques durs, mais bien de plastiques moussés. Si le confort est princier, on le trouvera un peu plus raide sur les deux sièges d’appoint.

Très élégante, la planche de bord est semblable à celle du 3008. Quant à l’écran digital paramétrable et d’une belle lisibilité, il est de série dès la version de base. C’est vrai que d’entrée de jeu l’équipement s’avère assez complet.

On ajoutera que, malgré des avis contraires, on a de nouveau apprécié ce petit volant qui permet une lecture facile de l’instrumentation. Sans oublier non plus cette position de conduite assez basse pour un SUV à la garde au sol et à la ligne de caisse surélevées.

Agilité, précision, sécurité.

Trois mots qui qualifient à merveille ce 5008 qui malgré l’augmentation de ses dimensions et de son poids, offre le même toucher de route que celui du 3008. Il faut dire que cette plateforme EMP2, plus que largement appréciée sur les 308 et 3008, fait également merveille sur le grand frère 5008. De quoi obtenir une aisance et une sécurité de tout instant sur ces petites routes empruntées pour un aller et retour entre Lisbonne et Setubal.

Trois moteurs essence et cinq diesels sont au programme du 5008 qui ne connaîtra toutefois pas de version hybride. Ce qui ne sera pas le cas du 3008. En cause : l’emplacement des sièges de 3e rang qui peuvent prendre place sous le plancher du coffre, là où se situeraient les batteries.

On évoquera aussi, mais sans s’attarder (cf essai 3008), les nombreuses aides à la conduite ainsi que toute cette connectivité permanente via la fonction Mirror Screen.

Bilan fleet Voilà un véhicule fait pour les grandes familles. Reste à savoir s’il pourrait trouver place sur la car policy d’une société. Car penser partir en vacances à 6 ou 7 avec bagages dans le coffre avec la version 3 cylindres 1.2 PureTech 130 ch voire même avec le 2.0 l BlueHDi de 130 ch, est un peu audacieux. Il faudrait alors penser à la version 2.0 l BlueHDi de 150 ch à boîte manuelle 6 pointée à 118 gr/CO 2 . Au-delà, on regardera les tarifs. Et ce même si le véhicule est bien équipé dès sa version de base. C’est vrai qu’avec les motorisations de 150 ou 180 ch, on tombe du coup dans les versions GT et GT Line, soit dans du ‘premium’.

FICHE TECHNIQUE

5008 2.0 BlueHDi 150 ch BM 6 Carburant Diesel Puissance 110kW/150 ch Couple maximum (Nm@rpm) 370Nm à 2.000 tr/min Poids à vide 1.490 kg Volume du coffre (5 pl) 1.060 litres Volume du réservoir 56 litres Consommation moyenne 4,6 l/100 km Émission CO 2 118 g/km Vitesse maximale 206 km/h Cylindrée 1.997 cm3

AUTRES MOTORISATIONS Moteur Carburant Puissance 1.2 PureTech Essence 130 ch 1.6 THP Essence 165 ch 1.6 BlueHDi Diesel 100 ch 1.6 BlueHDi Diesel 115 ch 2.0 BlueHDi Diesel 136 ch 2.0 BlueHDi Diesel 150 ch 2.0 BlueHDi Diesel 180 ch

INFORMATIONS DE GESTION Prix de base HTVA 30.950 € Prix de base TVAC 37.450 € Puissance fiscale 11 ch TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 867 € BIV (Flandre) 620,25 € Taxe de circulation 413,96 € Déductibilité fiscale 75 % ATN utilisateur 2.696 €/an ATN Employeur 489 €/an