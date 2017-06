Essai Renault Koleos : l’ostentation à la française

10 ans après le lancement du premier Koleos, Renault présente enfin une nouvelle mouture pour l’Europe. L’attente valait-elle le coup ?



Entre 2008 et aujourd’hui, le Koleos a bien évolué. Toujours aussi large (1,84 m), plus bas (- 4 cm ; 1,67 m) mais surtout plus long (+ 15 cm ; 4,67 m), il appartient aujourd’hui au segment très disputé des D-SUV. Avec sa base de Nissan X-Trail, il entre donc en concurrence avec les Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Peugeot 3008, Skoda Kodiaq et consorts. Mais contrairement à certains de ses concurrents, le Renault Koleos ne proposera pas 7 places pour éviter de marcher sur les plates-bandes du Renault Espace.

Fille de Corée

Au premier coup d’œil, on reconnaitra le style de la berline Talisman, l’un des symboles forts du nouveau design mis en place par Laurens van den Acker depuis quelques années chez Renault. Dès lors, cette seconde génération a une identité stylistique bien à elle, et surtout, très cohérente avec la marque. Déjà un bon point !

Mais pour les dessous, saviez-vous que ce modèle a été conçu et roule déjà en… Corée du Sud, sous le sigle Renault Samsung ? Leurs attentes étant assez différentes des nôtres, les ingénieurs français ont donc pris quelques mois à développer un Koleos plus « européen ».

Plus confortable que dynamique

Pourtant, le réglage des suspensions, normalement plus dynamique qu’en Corée du Sud, ne rivalise pas vraiment avec les meilleurs du segment car le Koleos souffre de roulis. Comprenez donc qu’avec ce SUV haut de gamme, Renault a fait le choix du confort.

Diesel only

Du côté des motorisations, le constructeur français a aussi opéré un choix radical : il ne propose que deux diesel. Celui qui nous intéresse est le 1.6 litre de 130 chevaux (CO2 de 120 g/km), proposé uniquement en boîte manuelle, déjà suffisant pour mouvoir l’engin, avec des consommations maitrisées sous les 6 l/100 km dans la pratique. Le second est un 2.0 litres de 175 chevaux, boîte manuelle ou automatique – par ailleurs nouvelle et excellente – en transmission intégrale (4×4) ou non. Ce dernier se veut plus bruyant et à peine plus coupleux (380 Nm contre 320 Nm pour la motorisation inférieure) mais peut tracter 2 tonnes grâce au crochet de remorquage motorisé qui se déploie automatiquement en poussant sur un simple bouton ! Avec le coffre à ouverture mains libres et une conception des portières qui évite aux passagers de se salir en montant à bord, c’est l’une des astuces de ce Koleos.

Cahier des charges un peu léger

Renault proposera trois niveaux de finition : Zen, Intens et Initiale Paris. Si les matériaux intérieurs de base offrent une apparence déjà très qualitative, on aurait pu s’attendre à mieux pour la finition Initiale Paris. A signaler que dans cette dernière version, la motorisation 1.6 de 130 chevaux ne sera pas retenue.

En ce qui concerne l’ergonomie, la commande de boîte nous a semblé mieux positionnée que dans un Scénic par exemple. Il en est de même pour les boutons de limiteur et de régulateur de vitesse. Du côté de la sécurité et des assistances à la conduite, avec un freinage actif d’urgence, une alerte de franchissement de ligne et un avertisseur d’angle mort – bien trop discret – rien de bouleversant à signaler malheureusement.

BILAN FLEET Le Koleos de seconde génération reste un produit qui a été pensé pour la Corée du Sud et cela se ressent : bien qu’il offre un comportement routier correct, celui-ci n’est pas à la hauteur des références du segment. De plus, à part proposer quelques astuces sympas, Renault a manqué l’occasion de se démarquer au rayon des D-SUV. Dommage, car il propose un design très élégant, qui devrait plaire ! Enfin, si vous pouvez vous passer de 4×4, privilégiez le 1.6 litre de 130 chevaux, déductible à 75%, pour éviter de passer sur une tranche fiscale plus pénalisante. En outre, alimenté par ce moteur, le Koleos est bien plus abordable. Comptez 32.150 € TVAC ou 34.550 € en finition Intens.

FICHE TECHNIQUE

Renault Koleos Energy dCi 130 Carburant Diesel Puissance 131 ch Couple maximum 320 Nm @ 1750 rpm Poids à vide 1615 kg Volume du coffre 537 l Volume du réservoir 60 l Consommation moyenne 4,6 l/100 km Emission CO 2 120 g/km Vitesse maximale 185 km/h Cylindrée 1598 cm3

AUTRES MOTORISATIONS Moteur Carburant Puissance Energy dCi 175 Diesel 175 ch

INFORMATIONS DE GESTION Prix de base HTVA 26.570,25 € Prix de base TVAC 32.150 € Puissance fiscale 9 cv TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 495 € BIV (Flandre) 594,31 € Taxe de circulation (Bruxelles, Wallonie) 275,22 € Déductibilité fiscale 75 % ATN utilisateur 2.370 €/an ATN Employeur 403 €/an