Essai Renault Trafic SpaceClass : de fourgon à espace de travail

Le nouveau Trafic SpaceClass de Renault n’est pas seulement un fourgon de transport qui peut accueillir de 2 à 9 personnes, il offre aussi des possibilités de modularité intérieure qui le transforment en un espace de travail agréable, idéal pour les taxis, les entreprises, ou les hôtels, par exemple. Nous l’avons testé pour vous.







Si on connaissait déjà la version Combi Passenger du Trafic pouvant accueillir jusqu’à 9 passagers grâce à ses trois banquettes, la gamme s’enrichit aujourd’hui du SpaceClass. Un modèle tout aussi habitable, mais davantage réservé à la clientèle professionnelle et positionné un peu plus haut de gamme.

Le SpaceClass se distingue ainsi du Trafic conventionnel par différents éléments de design. Une nouvelle signature lumineuse LED en forme de L, des jantes alliage 17 pouces spécifiques, des logos SpaceClass sur les ailes avant et l’absence de la mention Trafic à l’arrière. Les vitres sont teintées en noir pour assurer l’intimité des passagers arrière, tandis qu’un pack exclusif lui confère un look plus haut de gamme grâce à l’adoption d’une teinte noir brillant pour certains éléments de carrosserie comme les rétroviseurs extérieurs, les poignées de portes et de hayon ou encore les protections inférieures latérales. A noter également que l’arrivée sur le marché du Trafic SpaceClass inaugure aussi une nouvelle teinte de carrosserie dans la gamme Trafic : le Gris Comète.

A l’intérieur, l’atmosphère est feutrée grâce à l’usage d’une nouvelle garniture pour l’habitacle et le plafond et l’adoption d’une décoration carbone foncé pour différents éléments du tableau de bord. Le SpaceClass se distingue également par sa sellerie cuir optionnelle et son volant cuir intégral.

Jusqu’à 50 configurations

Le véhicule est équipé de rails en aluminium qui permettent de modifier la position des sièges à souhait. En tout, plus de 50 configurations sont possibles pour un transport de 2 à 9 personnes selon les versions. Ainsi, la finition Signature permet de transformer le SpaceClass en un véritable salon mobile pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes grâce aux sièges pivotant individuels. Chaque siège peut pivoter sur lui-même ou même être retiré si besoin en est. Dans cette finition, le SpaceClass peut servir d’espace de travail grâce à sa tablette centrale coulissante et amovible. Toutes les commodités nécessaires sont en effet présentes pour permettre de travailler depuis les places arrière : prises 220V/300W, 12V, espaces de rangement, prises USB, liseuses individuelles LED, etc.

A noter qu’une seule motorisation est proposée – le 1.6 dCi Twin Turbo – en deux niveaux de puissance : 125 ou 145 chevaux. Actuellement, les deux versions ne sont disponibles qu’avec une boite manuelle à 6 rapports. Renault ne balaie pas la possibilité de doter son SpaceClass d’une boite automatique si la demande s’en fait ressentir.

Notre essai nous a permis de prendre place non seulement au volant du Trafic SpaceClass, mais aussi à l’arrière en tant que passager. Commençons par cette seconde position. Bien que l’amortissement soit identique à la version fourgon, il parait meilleur sur cette nouvelle mouture. L’assise est extrêmement confortable et l’insonorisation a été améliorée notamment via l’ajout de panneaux de portes à l’arrière. Le tout permet aux passagers de voyager dans une ambiance très confortable et propice au travail.

En tant que conducteur, le Trafic SpaceClass offre un excellent compromis. On ne parlera pas d’un véhicule dynamique, mais sa tenue de route est exemplaire. Les 145 chevaux de notre modèle suffisent amplement à tracter le véhicule et ses passagers, même si on aurait apprécié disposer d’une boite automatique pour une question de confort du conducteur et des passagers. Malgré son poids et son gabarit, le SpaceClass se montre peu gourmand puisque nous avons consommé une moyenne de 9,0l/100 km sur notre parcours à travers les nationales de la région parisienne.