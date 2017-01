Essai Skoda Kodiaq: l’ourson des familles

Le premier SUV de Skoda a choisi le type d’une race d’ours brun d’Alaska pour nom: Kodiaq. Mais rassurez-vous, il n’a rien d’effrayant. Au contraire, il s’avère même plutôt accueillant pour les familles. Link2fleet l’a testé sous le soleil de décembre de Majorque, dans les îles Baléares.



Premier SUV de Skoda, le Kodiaq est conçu sur la même plateforme que ses cousins SEAT Ateca et Volkswagen Tiguan, mais il est le plus grand de la catégorie avec 4,70 mètres (contre 4,3 m pour l’Ateca et 4,48 m pour le Tiguan). Le Kodiaq est imposant, mais ses lignes faites de courbes et d’angles lui confèrent une allure générale plutôt rationnelle. Le Kodiaq affiche un design taillé sur mesure. S’il reprend bien la calandre béante de la Superbe sur sa face avant, tous les autres éléments ont été dessinés spécifiquement pour le modèle. Le modèle se reconnait au premier regard grâce à ses optiques avant en deux parties.

L’habitacle est spacieux et qualitatif. La plupart des matériaux utilisés sont d’excellente facture, tout comme l’assemblage et l’ergonomie. Les rangements sont nombreux et on note même une double boite à gants. On retrouve clairement les standards de design de la marque, mais avec une petite pointe d’originalité qui rend l’intérieur du Kodiaq unique.

A l’arrière, les grands gabarits se sentiront parfaitement à l’aise tant au niveau des jambes, des coudes, que de la garde au toit, excepté sur la place centrale qui reste peu confortable. Précisons encore que la seconde rangée de sièges est coulissante pour permettre aux occupants de la troisième rangée de disposer d’un peu plus de place. Car c’est bien là d’une des spécificités de ce SUV: il offre jusqu’à 7 places grâce à une troisième rangée de sièges disponible en option dans le coffre.

Le coffre, justement, est généreux – l’un des meilleurs de la catégorie – puisqu’il offre 720 litres en configuration normale et plus de 2000 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Seul petit bémol, l’absence d’un plancher plat.

Au niveau des technologies, le Kodiaq reprend les éléments déjà offerts sur la grande berline Superbe. L’instrumentalisation des compteurs est par exemple identique. Caméra 360°, freinage automatique en cas d’urgence, aide active au maintient dans la voie, écran central de 8 pouces et même un système de recharge de smartphone par induction font également partie de l’offre. Sans oublier toutes les petites solutions pratiques offertes sur l’ensemble de la gamme Skoda comme le grattoir de pare-brise glissé dans la trappe à carburant, le parapluie rangé dans les contreportes avant ou encore la prise 230 volts à l’arrière. Mais le Kodiaq va encore plus loin en proposant des protections d’arrêtes de portes qui se déploient et se rangent automatiquement à l’ouverture et la fermeture pour éviter les dégâts de peintures. Pratique!

Bilan Fleet

Les motorisations et les boites de vitesses sont déjà connues et éprouvées, ce qui fait du Kodiaq une valeur sûre en matière de fiabilité. Malgré la taille imposante du véhicule, le chassis est souple et relativement précis, la tenue de route est excellente. On pourrait par contre lui reprocher un petit manque de dynamisme, mais ce n’est après tout pas son créneau. Son objectif, le Kodiaq le remplit avec succès en se montrant confortable et silencieux et parfaitement taillé pour les longs trajets en famille.

Avec toutes ses qualités et son prix d’entrée de gamme à peine au-delà de 25.000 euros, il a tous les atouts pour séduire la clientèle fleet qui parcourt de longues distances et doit souvent véhiculer des enfants, grands et petits.