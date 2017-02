Essai Skoda Octavia 2017: plus mature, tout simplement

Quelques mois seulement après une mise à jour technique et technologique, Skoda nous a déjà réservés un facelift de son modèle le plus vendu. L'occasion de vanter les mérites, entre autres, d'une motorisation qui nous parait fiscalement très intéressante mais aussi hyper polyvalente : le 1.4 au gaz naturel comprimé (CNG).



La Skoda Octavia, c’est un peu la reine de la gamme tchèque. En Belgique, ce modèle représente 42% des ventes de Skoda ! Grâce à son espace à bord et son grand coffre (de 610 à 1740 litres sièges rabattus), le modèle Combi (break) reste une valeur sûre, surtout dans le fleet. La preuve : il occupe la place #1 des ventes européennes dans son segment et en Belgique, 8 Octavia vendues sur 10 sont des versions Combi. Mais voilà, malgré son succès, l’Octavia se devait de revoir sa copie, arrivée en milieu de vie.

Un peu plus grande mais pas plus d’espace

Ainsi, le premier élément qui saute aux yeux sur ce modèle 2017, ce sont les optiques avant. Ce qui saute beaucoup moins au yeux, ce sont les longueurs, plus importantes de 8 mm (break) et 11 mm. Il en est de même pour la largeur des voies arrière, qui varient de 20 à 30 mm selon les motorisations et les essieux. Tout cela, pour une question de design, nous a-t-on dit ! Dommage, car on aurait aimé que ces aménagements profitent aux places arrière et à la taille du coffre. Ceci dit, ces espaces restent des références dans le segment.

Quelques vraies nouveautés

Les réelles nouveautés se cachent du côté de l’info-divertissement et des assistances à la conduite. Au premier chapitre, on pointera l’arrivée de nouveaux systèmes multimédia, dont un énorme écran Columbus de 9,2”. Par ailleurs, grâce au service Care-Connect, il est maintenant possible de configurer, depuis son ordinateur personnel, les destinations, les itinéraires et les points d’intérêt directement dans son véhicule. Bien utile ! Au chapitre sécuritaire, on retiendra le trailer assist (assistant aux manœuvres avec remorque), une prévention des piétons accentuée, des avertisseurs d’angle mort actifs et un rear traffic alert qui permet d’éviter d’emboutir un véhicule une fois la marche arrière enclenchée. Franchement, avec les assistances de l’Octavia 2017, il ne peut quasiment plus rien nous/vous arriver !

Ça gaze ?

Venons-en à cette fameuse motorisation au gaz naturel comprimé. Grâce aux réservoirs de 15 kg cachés sous le plancher du coffre (roue de secours devenant indisponible), il est possible de parcourir environ 350 km au gaz. A cela s’ajoute le réservoir d’essence traditionnel. Faites le calcul et votre autonomie se rapproche fortement de celle d’un diesel, si pas mieux ! Et que ce soit à l’essence ou au gaz, le petit 1.4 ne consomme vraiment rien en utilisation réelle, tout en étant très silencieux sous 3.500 tr/min, volontaire, et très bien géré par la boîte robotisée DSG à 7 rapports.

BILAN FLEET En résumé, le 1.4 TGI figure pour nous comme une excellente surprise et en plus, ce moteur permet d’éviter la TMC et la taxe de circulation en Flandre. A 90% déductible (CO2 98 g/km), avec de très faibles ATN, c’est pour nous la motorisation fleet à envisager. Seul hic : le réseau de pompes au CNG reste faible en Wallonie mais il ne cesse de croître. L’autre solution essence toute aussi agréable et volontaire est à trouver du côté du récent 1.0 TSI, trois cylindres, de 115 chevaux (voir notre dernier essai ici). Pour les gros rouleurs, c’est-à-dire, rappelons-le, ceux qui parcourent plus de 25.000 km/an, le 1.6 CRTDI (diesel) 115 ch reste une excellente opportunité financière (à partir de 19.800 euros HTVA). Toutefois, après essai, on vous déconseille de prendre cette motorisation avec la boîte manuelle à 5 rapports (CO2 105 g/km), certes moins chère et très fleet nous a-t-on dit chez Skoda, mais surtout très vieillissante, avec des rapports mal calibrés et des vibrations à bas régimes. Même s’il reste bruyant, ce moteur doit absolument s’allier à la boîte DSG 7 rapports (CO2 102 g/km), disponible à partir du second niveau de finition (Ambition) pour 22.300 euros HTVA.

Fiche technique

Skoda Octavia 1.4 TGI DSG

FICHE TECHNIQUE Carburant Essence + CNG Puissance 110 ch Couple maximum 200 Nm de 1.500 @ 3500 rpm Poids à vide 1419 kg Volume du coffre 460 l Volume du réservoir 50 l + 15 kg CNG Consommation moyenne CNG 5,5 m³/100 km Emission CO 2 98 g/km Vitesse maximale 195 km/h Cylindrée 1395 cm3

AUTRES MOTORISATIONS Moteur Carburant Puissance 1.0 TSI Essence 115 ch 1.2 TSI Essence 86 ch 1.4 TSI Essence 150 ch 1.8 TSI Essence 180 ch 1.6 CRTDI Diesel 90 ch 1.6 CRTDI Diesel 110 ch 2.0 CRTDI Diesel 150 ch 2.0 CRTDI Diesel 184 ch

INFORMATIONS DE GESTION Prix de base HTVA 23.260,33 € Prix de base TVAC 28.145,00 € Puissance fiscale 8 CV TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 123,00 € BIV (Flandre) / Taxe de circulation (Bruxelles, Wallonie) 231,13 € Déductibilité fiscale 90,00% ATN utilisateur 1.250 €/an ATN Employeur 189 €/an