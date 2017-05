Essai Skoda Octavia Scout et RS : pour le fun ou l’aventure

Après le renouvellement des Octavia berline et Combi, c’est au tour des versions sportives RS et tous-terrains Scout d’adopter le nouveau look du modèle. Et d’en profiter pour ajouter quelques équipements et technologies à leur offre. Nous les avons testées dans la région de Vienne.



Tout comme la version ‘classique’ de l’Octavia, les versions RS et Scout se parent des nouvelles optiques avant en deux parties, de matériaux intérieurs plus qualitatifs et se dotent du nouveau système multimédia avec écran tactile de 9,2 pouces ainsi que de nombreuses nouvelles aides à la conduite comme le trailer assist, l’assistant de maintien dans la voie, l’alerte d’angle mort ou encore la technologie Skoda Connect. Au-delà, chacune a évidemment ses spécificités.

Commençons par la RS, la version sportive de l’Octavia, disponible sur la berline et le break. En plus de se doter de jantes 18 pouces, la RS affiche une garde au sol abaissée de 15 mm, une double sortie d’échappement et un bouclier avant qui lui donnent un côté plus agressif. Elle n’en demeure pas moins une familiale au vu de son habitabilité toujours exemplaire et de son coffre plus que généreux (de 610 à 1740 litres). Sa particularité est surtout à chercher sous son capot, où on trouve le moteurs 2.0 TSI de 230 ch (4×2 uniquement), ainsi que le 2.0 TDI de 190 ch (en 4×2 ou 4×4). La version essence est sans reproche. Vigoureux, le moteur affiche d’excellentes reprises et accélérations. Seul bémol, son taux de CO2 de 149 g/km lui fermera les portes de nombreuses car-policies. Les sociétés qui proposeront à leurs collaborateurs la possibilité d’opter pour une Octavia sportive se tourneront plutôt vers la version 2.0 TDI avec boite manuelle et deux roues motrices. Tant mieux, car c’est dans cette version que nous l’avons préférée. Plus légère qu’avec la boite auto et la transmission intégrale, elle se montre beaucoup plus dynamique à la conduite. Mais rassurez-vous, l’Octavia RS n’a pas l’ambition de transformer la route en circuit. Elle reste avant toute une voiture familiale, à laquelle on a ajouté un petit brin de sportivité qui lui va comme un gant !

Côté consommation, la marque annonce 4,1 l/100km en moyenne. Avouons que notre essai était largement au-dessus (6,2l), mais que nous n’avons pas franchement lésiné sur le plaisir de la conduire.

Octavia Scout : un vrai baroudeur !

Extérieurement, la version Scout se dote de feux arrière LED et de deux nervures supplémentaires sur son capot. On retrouve évidemment les éléments typiques des précédentes version Scout : un rehaussage de 30 mm de la garde au sol, des parechocs avant et arrières noirs avec inserts en aluminium et des extensions d’ailes en plastique.

A la conduite, on sent évidemment le poids de ces quelques éléments supplémentaires, mais aussi des 4 roues motrices qui alourdissent l’ensemble, sans toutefois rendre l’auto pataude.

Sur route traditionnelle, l’Octavia Scout 2.0 TDI de 185 ch (4×4 et boite auto) se montre agréable

Notre essai nous a aussi permis de tester les capacités off-road de cette Octavia Scout. Et une chose est certaine, le client ne sera pas trompé sur la marchandise. Derrière ses airs de break rehaussé et musclé, l’Octavia Scout fait montre de réelles capacités sur les terrains d’ordinaires impraticables. Elle nous a clairement bluffé, tant elle est capable de surmonter des obstacles où on aurait pensé que seul le nouveau Kodiaq aurait pu s’en sortir. On dit merci au mode ‘Off-road’ de son driving select.

Au terme de notre essai au cœur des villages autrichiens, nous avons relevé 6,4l/100 km au compteur, ce qui reste très honorable pour un break à 4 roues motrices. Au final, l’Octavia Scout se révèle être un excellent compromis pour tout qui a épisodiquement besoin d’un véhicule avec de véritables capacités off-road et régulièrement d’un véhicule familial.