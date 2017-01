Essai Suzuki Ignis : le contre-courant japonais

Un SUV, encore un ! Oui mais avec la nouvelle Ignis, Suzuki prend un peu le marché à contre-courant : dimensions hyper compactes, légèreté, petite motorisation atmosphérique obligent. La recette du succès ?



Les férus de la marque japonaise se souviennent peut-être que cet Ignis n’est pas le premier du nom ! En effet, ce modèle a déjà figuré au catalogue Suzuki entre 2000 et 2006. Proposé en 3 ou 5 portes, l’Ignis s’apparentait déjà à un petit crossover. Mais aujourd’hui, la nouvelle génération se distingue par une petite bouille sympathique et des dimensions tout juste situées entre les Renault Twingo et Clio. Bref, du SUV hyper compact, haut sur pattes, prêt à passer partout et même dans la boue grâce à sa transmission 4×4 optionnelle !

Habitabilité surprenante

Avec un tel gabarit, nous avions peur d’être un peu à l’étroit à bord. Mais grâce à la nouvelle plateforme Suzuki qui a permis de réduire la taille du compartiment moteur, il n’en est rien ! Les passagers avant, quelle que soit leur stature, ne sont pas collés l’un à l’autre et ce, avec des espaces de rangement corrects. A l’arrière, grâce au plafond haut perché, la garde au toit ne pose également aucun souci. De plus, en option, les sièges (60/40 ou 50/50) peuvent être coulissants. Pas mal !

5 étoiles au crash-test !

Bonne surprise également du côté de la sécurité. La veille de notre essai, la petite Ignis avait été crashée au test EURO NCAP. Résultat ? 3 étoiles pour la version de base et 5 étoiles (le maximum, NDLR) pour la finition GL (niveau 2) avec pack sécurité. Sur ce plan, avec l’assistance au freinage, l’alerte de franchissement de ligne et l’alerte anti-louvoiement, l’Ignis fait fort ! Une fois le système multimédia retenu dans les options, une caméra de recul est même comprise.



Non au turbo !

Derrière le volant, nous avons même repéré des sièges chauffants ! Par contre, du côté de la qualité perçue, malgré les coloris et formes originales à bord, il ne faut pas s’attendre à autre chose que des plastiques durs. Dommage. Bon, et au niveau moteur ? Une seule proposition pour l’instant : le 4 cylindres 1.2 litres de 90 ch, pouvant se marier, au choix, avec une boîte automatique ou manuelle à 5 rapports et une transmission 2 roues ou 4 roues motrices. Nous nous sommes évidemment concentrés sur la version la plus fleet, en simple traction. Même si le très faible poids de l’Ignis (810 kg) et sa puissance de 90 ch semblent très attrayants sur papier, les reprises ne sont pas fulgurantes : il faut parfois jouer de la boîte dans les côtes. Cela n’empêche la vaillance de la motorisation, pouvant emmener aisément deux passagers sur autoroute. Et surtout, maltraité dans la réalité, ce moteur atmosphérique ne fait pas exploser la consommation comme les moteurs turbo actuels…

BILAN FLEET Dans l’ensemble, oui, la Suzuki Ignis est séduisante, tout comme son TCO. Mais voilà : le prix d’attaque de 14.199 € nous semble franchement trop élevé. A cette critique, les responsables du marché belge nous ont répondu que les remises proposées, de l’ordre de 2.500 euros dès le lancement, permettront de mieux se positionner. Certes mais pour obtenir tout l’équipement sécuritaire et/ou le 4×4, il faut encore rajouter près de 4.000 euros… Enfin, attention à la version 4×4 (CO2 de 114 g/km) qui fait basculer l’Ignis dans une autre tranche fiscale, devenant alors déductible à seulement 80%.

FICHE TECHNIQUE

Suzuki Ignis 1.2 Dualjet 2WD Carburant Essence Puissance 90 ch Couple maximum 120 Nm @ 4400 rpm Poids à vide 810 kg Volume du coffre 260 l Volume du réservoir 32 l Consommation moyenne 4,6 l/100 km Emission CO 2 104 g/km Vitesse maximale 170 km/h Cylindrée 1242 cm3

INFORMATIONS DE GESTION Prix de base HTVA 11.217,21 € Prix de base TVAC 14.199,00 € Puissance fiscale 7 CV TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 61,50 € BIV (Flandre) 87,56 € Taxe de circulation (Bruxelles, Wallonie) 186,91 € Déductibilité fiscale 90,00% ATN utilisateur 1250 €/an ATN Employeur 108 €/an