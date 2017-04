Essai Toyota Yaris : exclusive !

Sans aucun doute, vous la reconnaissez. Pourtant il s'agit bien de la toute nouvelle et quatrième génération de Toyota Yaris. Les Japonais ont surtout travaillé sur la version hybride. Cela tombe bien, c'est le modèle qui devrait vous intéresser !



En Europe, la Yaris se vend à 42% dans sa version hybride. En Belgique, en 2016, un peu plus de 38% du modèle était vendu dans sa déclinaison la plus écologique. Il faut dire que dans le segment B, il n’y a pas d’autre opportunité d’opter pour un véhicule propulsé par une combinaison essence-électricité. Toyota profite donc de cet avantage et a décidé de choyer encore plus les potentiels clients de sa petite hybride. En effet, seule cette version a bénéficié de gros investissements en termes d’amortissement et surtout, d’insonorisation. Oui, les clients hybrides seraient, selon Toyota, plus exigeants…

Plutôt confortable

Ainsi, la Yaris hybride, malgré son poids plus important – qui se ressent surtout dans la direction et en conduite dynamique – , offre l’amortissement le plus souple de la gamme. En hybride, tout est tourné confort, si ce n’est qu’à pleine charge, la combinaison 1.5 essence et transmission CVT (à variation continue) se fait toujours entendre. Mais il est vrai que l’ensemble reste plus discret que les autres modèles hybrides de la gamme.

Nouveau moteur essence

L’autre nouveauté se cache sous le capot avec un moteur thermique 1.5 litre essence, de 111 chevaux. Ce dernier remplace l’ancien 1.3 litre au catalogue. Il développe un peu plus de puissance et de couple, tout en étant moins gourmand en carburant de 12% (5 l/100 km et 112 g/km de CO2 pour la version équipée de la boîte manuelle à 6 rapports). Dans la gamme de moteurs à essence, il se montre tout simplement le plus polyvalent, même si le 1.0 litre trois-cylindres de 69 chevaux, en entrée de gamme, se révèle très vaillant (4,3 l/100 km et 99 g/km de CO2).

Sécurité au top, finition peut mieux faire

Il faut encore souligner que le Toyota Safety Sense devient de série, quelle que soit la finition. Il comprend : le freinage automatique d’urgence, la gestion automatique des feux de route, l’alerte de franchissement de ligne et la lecture des panneaux de signalisation. L’extérieur, avec son nouveau design, plus dynamique, ainsi que l’intérieur, deviennent plus pétillants grâce aux nouveaux coloris. A l’extérieur, la peinture bi-ton apparaît au catalogue alors qu’il est possible d’opter pour quatre teintes intérieures (bleu, rouge, beige, noir). La planche de bord est dans l’air du temps, dénuée de boutons. Attention toutefois aux applications (comme Coyote) qui peuvent être trop intrusives dans la navigation, faisant alors disparaître la carte quelques instants. Vraiment inconcevable, comme certains petits détails de finition d’ailleurs…

BILANT FLEET Avec ses 90% de déductibilité et ses faibles consommations, la Toyota Yaris hybride se montre évidemment très attrayante. De plus, elle est (pour le moment) la seule à jouer cette carte écologique dans son segment ! A 20.400 € TVAC, elle pourrait donc faire plaisir aux entreprises sensibles à l’environnement, en étant une bonne alternative au diesel (toujours au catalogue d’ailleurs). Mais attention, cela ne veut pas dire qu’une voiture hybride s’utilise comme un véhicule diesel ! Inutile d’investir là-dedans si vos employés font 40.000 km par an avec de très longs trajets sur autoroute. La note en essence risque alors d’être salée, et avec son petit réservoir (36 litres), vos collaborateurs risquent de se lasser de passer du temps à la pompe. Bref, une hybride s’utilise intelligemment !

FICHE TECHNIQUE

Toyota Yaris Hybride

Carburant : Essence + électrique

Puissance : 100 ch

Couple maximum : 111 Nm entre 3.600 et 4.400 rpm

Poids à vide : 1165 kg

Volume du coffre : 286 l

Volume du réservoir : 36 l

Consommation moyenne : 3,3 l/100 km

Emission CO2 : 75 g/km

Vitesse maximale : 165 km/h

Cylindrée : 1497 cm3

AUTRES MOTORISATIONS

1.0 VVT-I Essence 69 ch

1.5 VVT-I BVM 6 Essence 111 ch

1.5 VVT-I CVT Essence 111 ch

1.4 D-4D Diesel 90 ch

INFORMATIONS DE GESTION

Prix de base HTVA : 16.859,50 €

Prix de base TVAC : 20.400,00 €

Puissance fiscale : 8 ch

TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) : 123,00 €

BIV (Flandre) : 110,70 €

Taxe de circulation (Bruxelles, Wallonie) : 231,13 €

Déductibilité fiscale : 90,00%

ATN utilisateur : 1250 €/an

ATN Employeur : 68 €/an