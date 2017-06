Essai Volkswagen Arteon: de l’art haut-de-gamme

Si on aurait tendance à penser qu’elle remplace la Passat CC en raison de son profil de coupé, l’Arteon est en fait le nouveau porte-étendard de Volkswagen qui prend place tout en haut de la gamme, là où évoluait auparavant la luxueuse Phaeton. Son positionnement est pourtant totalement différent puisqu’elle se présente davantage comme un coupé que comme une berline. Pari réussi ?



Au premier regard, la filiation entre Passat et Arteon est claire : la forme générale, le design de la planche de bord, le confort. Et même l’espace intérieur. Car c’est bien ça la grande force du modèle. Malgré son design sportif et sa ligne de toit plongeante, l’Arteon offre 5 vraies places et un espace intérieur très généreux. Les grands gabarits se sentiront à l’aise à l’arrière. Et le coffre n’en pâtit pas puisqu’il affiche entre 563 et 1.557 litres. L’accès aux places arrière et au coffre est, de plus, très aisé.

Côté look, l’Arteon se caractérise par des lignes tendues et musculaires, une face agressive et une ligne de toit plongeante. A l’intérieur pourtant, on se sent plutôt dans une familiale, avec beaucoup d’espace, de solutions pratiques et un tableau de bord directement hérité de la Passat.

Elle est proposée avec deux finitions. D’une part la version Elegance avec ses touches de chrome, ses feux LED, ses sièges en cuir/alcantara, ses coques de rétroviseurs chromées et son pédalier en aluminium. D’autre part, la version sportive R-Line qui se différencie notamment par des jantes noires, des spoilers avant et arrière spécifiques.

Les assistances à la conduite et systèmes de sécurité sont nombreux. Citons notamment l’Adaptative Cruise Control, un système proactif de protection des passagers ou un autre qui prépare le véhicule en cas de choc à l’arrière. En cas de non-réaction du conducteur pendant quelques secondes – en raison d’un malaise par exemple -, le véhicule est même capable de se déplacer en toute autonomie vers le bord de la route pour assurer la sécurité du conducteur et des autres véhicules.

Puissante mais sobre

Au rayon des motorisations, on trouve un 2.0 TDI développant au choix 150, 190 ou 240 chevaux, tandis que la gamme essence se compose d’un 1.5 TSI Evo de 150 ch, et d’un 2.0 TSI disponible avec 190 ou 280 ch. A noter que les motorisations les plus puissantes sont uniquement disponibles avec la transmission intégrable (4 Motion).

Lors de notre test, nous avons pu prendre le volant du 2.0 TDI de 240 ch. Celui-ci fait preuve d’un beau dynamisme. Nous avons particulièrement apprécié la direction, très précise. A haut régime, le moteur se fait quelque peu entendre, mais qu’importe. Cela colle finalement avec l’image du véhicule.

Nous avons consommé en moyenne 5,8l/100 km sur notre parcours alliant routes nationales, autoroutes et routes de campagne.

Bilan fleet En résumé, l’Arteon saura convaincre les conducteurs fleet avec une famille qui souhaitent un véhicule aux lignes sportives et à la conduite alliant dynamisme et confort. Il est clair que la motorisation diesel de 240 ch ne sera pas la plus prisée dans le fleet. C’est surtout la version de 150 ch qui gagnera les faveurs de ce marché, grâce à son taux de CO2 de 114 g/km, qui lui offrira jusqu’à 80% de déductibilité fiscale.

Fiche Technique

Volkswagen Arteon 2.0 TDI 4Motion 7DSG Carburant Diesel Puissance 240 ch Couple maximum 500 Nm @ 1750 rpm Poids à vide 1828 kg Volume du coffre 563 l Volume du réservoir 66 l Consommation moyenne 5,9 l/100 km Emission CO 2 152 g/km Vitesse maximale 245 km/h Cylindrée 1968 cm3

AUTRES MOTORISATIONS Moteur Carburant Puissance 1.5 TSI Evo Essence 150 ch 2.0 TSI 7DSG Essence 190 ch 2.0 TSI 7DSG 4Motion Essence 280 ch 2.0 TDI Diesel 150 ch 2.0 TDI Diesel 190 ch

INFORMATIONS DE GESTION Prix de base HTVA 33.446 € Prix de base TVAC 40.470 € Puissance fiscale 11 ch TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 867 € BIV (Flandre) 1.037,35 € Taxe de circulation (Bruxelles, Wallonie) 413,96 € Déductibilité fiscale 70 % ATN utilisateur 4.093 €/an ATN Employeur 696 €/an