Essai Volkswagen Caddy CGI: il faut vraiment le savoir…

Dans une course technologique effrénée visant à réduire les émissions de CO2, Volkswagen réaffirme son engagement fort par rapport au CNG. L’arrivée du nouveau Caddy TGI s’inscrit dans cette stratégie visant à opérer une réduction immédiate des émissions de CO2. Cette nouvelle version du petit utilitaire a le don d’évaporer les doutes des sceptiques par rapport à la conduite au gaz naturel.



Sur tous les agendas des constructeurs automobiles, l’année ‘2020’ est gravée en lettres fluo. C’est en effet à ce moment que, conformément aux directives européennes, les véhicules neufs ne pourront pas excéder un niveau de 95g de CO2 par kilomètre parcouru. Il n’y a donc pas de temps à perdre…

Propre et avantageux

Chez Volkswagen, l’option CNG est cataloguée comme une priorité car elle représente une transition écologique rêvée en attendant la généralisation de l’utilisation des véhicules électrique ou à pile à combustible. Le directoire argumente ce choix par différents éléments et notamment le fait que le recours au gaz naturel, au biométhane et au gaz éolien en tant que carburants entraine une baisse immédiate et durable des émissions de CO2. Le gaz est de surcroît disponible en quantité suffisante sur la planète et la plupart des pays disposent déjà d’une infrastructure adaptée pour le commercialiser dans les meilleures conditions. Du côté des ingénieurs de Wolfsburg, on estime qu’à moyen terme, le biogaz produit à base de matières premières renouvelables et le gaz éolien pourront remplacer le gaz naturel fossile.

Pour ce qui est des projections économiques, les études présentées par les techniciens teutons tendent à expliquer que les frais d’achat plus élevés d’un véhicule au gaz naturel seraient amortis après 60.000 km via une fiscalité plus avantageuse et une consommation réduite. A vos calculettes…

Ca décolle gentiment

Le choix de Milan comme ville d’accueil de la présentation officielle du nouveau Caddy TGI à la presse internationale est tout sauf innocent. L’Italie fait en effet office depuis des décennies de bastion de la motorisation au gaz naturel puisqu’on y dénombre environ 900.000 véhicules sur un parc total de 50 millions. Ailleurs dans le monde, cela bouge également puisque l’on estime à 24% la croissance annuelle du CNG (de 1,3 millions de véhicules immatriculés en 2000 à plus de 23 millions aujourd’hui).

Lorsqu’on regarde la situation en Belgique, on constate que les immatriculations décollent elles aussi (x2 de 2015 à 2016). Mais qu’on ne s’y trompe pas, ce succès reste en-deçà des espérances. On estime qu’actuellement 40.000 voitures équipées au diesel fréquentent nos routes. C’est principalement en Flandre que la progression s’exerce puisque, sous l’impulsion du groupe Colruyt, de nouvelles stations fleurissent çà et là pour atteindre le nombre de 70 au jour d’aujourd’hui. En Wallonie par contre, c’est le désert. Aucune volonté politique ne semble soutenir l’initiative CNG et ce sont seulement 10 stations qui sont accessible principalement dans le Hainaut et le Brabant Wallon. Quand on parle d’un pays à deux vitesses…

Un silence de cathédrale

Bon revenons-en à notre Caddy TGI qui fait partie des 19 modèles que VW propose actuellement en motorisation CNG. Mieux équipé, plus fonctionnel et faisant la part belle à plusieurs options privilégiant la sécurité, il nous a été présenté avec sa toute nouvelle motorisation 1.4l développant 110 ch. Disponible en version vitrée et en version fourgonnette tôlée, il est également livrable en version courte ou version longue baptisée Maxi. Tandis que la version courte propose 4 réservoirs de gaz en acier (logés de part et d’autre de l’essieu arrière) pour une autonomie totale au gaz de 630 km, la version Maxi présente elle 5 réservoirs pour une autonomie de 860 km. Ces réservoirs de gaz sont couplés à un réservoir d’essence de 13 litres.

Ce qui étonne le plus lorsqu’on prend le volant du Caddy c’est son silence de fonctionnement. A part un léger cliquetis perceptible lors du changement de rapport, pas un bruit ne filtre dans l’habitacle. La motorisation nous a paru plutôt ‘courte’ pour un véhicule souvent amené à rouler chargé. On aurait bien aimé un peu plus de puissance et d’explosivité pour gérer en toute sécurité certains dépassements. Cet essai routier nous a en tous cas permis de mettre à la poubelle tous nos préjugés par rapport à la conduite au gaz naturel. Si ce n’est le sigle TGI collé sur le hayon arrière, impossible de réellement se rendre compte que l’on roule ‘différent’.