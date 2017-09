Essai Volkswagen Polo : une Golf, en moins cher

La « petite » Polo n’est plus ! Elle a bien grandi, dépasse maintenant les 4 mètres, et bénéficie d’une technologie et des assistances qui n’ont rien à envier à la plus vendue des VW.



La sixième génération de Polo est devenue aussi imposante que la quatrième génération de Golf. Ok, c’était en 1997 mais tout de même ! Comptez donc + 81 mm en longueur et + 69 mm en largeur mais surtout, + 94 mm d’empattement, ce qui bénéficie évidemment entièrement aux passagers, autant à l’avant, qu’à l’arrière. De plus, le coffre gagne 25% de volume pour grimper à 351 litres, c’est-à-dire quasiment autant que la Golf (380 l) !

Habitacle plus coloré

En observant le meuble de bord, lui aussi bien plus imposant, on a vraiment l’impression d’être à bord d’une voiture du segment supérieur. Les grands changements à signaler le concernant sont au nombre de trois : un panneau qui peut accueillir 13 décors différents, rendant l’habitacle bien plus joyeux qu’auparavant ; un écran central tactile inspiré des Golf, Passat et Arteon ; un tableau de bord entièrement digital proposé en option mais pas encore disponible chez nous.

Ça va gazer !

L’offre moteur devient également grandement intéressante : pour la première fois dans le catalogue de la Polo, le client pourra y retrouver une motorisation carburant au gaz naturel comprimé (CNG) : le 1.0 TSI trois-cylindres de 90 chevaux, qui offrira une autonomie totale avoisinant les 1.200 km ! Même si nous n’avons pas encore les chiffres de consommation et de rejets de CO2, cette motorisation devrait être très intéressante pour les flottes.

En attendant, nous avons déjà pu tester les traditionnels 1.0 MPI trois-cylindres de 60 et 75 chevaux (ce dernier étant idéal pour la ville) ainsi que le 1.0 TSI de 95 chevaux (hyper-polyvalent et volontaire, autant en boîte manuelle à 5 rapports qu’en DSG à 7 rapports). Dans tous les cas, la Polo 2017 nous a semblé un peu plus dynamique, avec une direction beaucoup mieux calibrée qu’auparavant. Elle se rapproche de la Golf et ne se différencie donc pas vraiment de la concurrence, tout en étant irréprochable.

Les 1.5 TSI de 150 chevaux, 2.0 TSI (GTI, 200ch) et 1.6 TDI diesel de 80 et 95 chevaux arriveront plus tard sur notre marché.

Digne d’une (plus) grande

Côté connectivité, on vous passe les détails mais la Polo est au top. Un peu comme du côté des assistances à la conduite, où là aussi, elle hérite de systèmes dignes des segments supérieurs : freinage d’urgence en ville avec reconnaissance des piétons, capteur d’angle mort, régulateur de vitesse intelligent, park assist avec fonction de freinage en stationnement, etc.

BILAN FLEET La Volkswagen Polo de cinquième génération n’avait déjà pas beaucoup de défauts. En faisant peau neuve, elle devient quasiment irréprochable. Pour l’instant, seules les motorisations essence sont disponibles et dans celles-ci, l’excellent 1.0 TSI de 95 chevaux tire son épingle du jeu en proposant les émissions et consommations les plus basses (en boîte manuelle, du moins) : 103 g/km de CO2 et 4,5 l/100 km. Avec un prix pourtant dans la moyenne supérieure de 16.900 € TVAC, ainsi que sa toute petite cylindrée, la VW Polo devient dès lors un choix très intéressant, autant pour les employeurs que les employés. De quoi pouvoir concurrencer sérieusement la toute récente Ford Fiesta…

Fiche technique

Volkswagen Polo 1.0 TSI BMT Carburant Essence Puissance 95 ch Couple maximum 175 Nm de 2.000 @ 3.000 rpm Poids à vide 1.145 kg Volume du coffre 351 l Volume du réservoir 40 l Consommation moyenne 4,5 l/100 km Emission CO 2 103 g/km Vitesse maximale 187 km/h Cylindrée 999 cm3

AUTRES MOTORISATIONS Moteur Carburant Puissance 1.0 BMT Essence 65 ch 1.0 BMT Essence 75 ch 1.0 TSI Essence 115 ch 1.5 TSI Essence 150 ch 2.0 TSI Essence 200 ch 1.0 TGI (CNG) Essence + gaz 90 ch 1.6 TDI Diesel 80 ch 1.6 TDI Diesel 95 ch

INFORMATIONS DE GESTION Prix de base HTVA 13.966,94 € Prix de base TVAC 16.900 € Puissance fiscale 6 CV TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 61,5 € BIV (Flandre) 84,34 € Taxe de circulation (Bruxelles, Wallonie) 145,73 € Déductibilité fiscale 90 % ATN utilisateur 1250€/an ATN Employeur 126 €/an