Essai Volvo V90 Cross Country : entre deux

Volvo renouvelle actuellement l’ensemble de sa gamme. La dernière nouveauté, c’est la V90 Cross Country. Cette nouvelle venue avec ses suspensions surélevées et sa transmission intégrale de série se positionne entre la traditionnelle V90 et le XC90, le grand SUV de la marque.



Volvo entretien une tradition dans la fabrication de breaks spacieux. A cet égard, la V70 est devenue un classique de la gamme, mais elle en est sortie voici un an. Son vide a été comblé par la V90 qui a fait son apparition sur le amrché à la fin de l’année dernière. La V90 est visiblement plus grande que la V70 et elle se caractérise par des lignes plus dynamiques qui sont la conséquence dans sa longue carrosserie et de sa ligne de toit plongeante. Sur base de sa V90, Volvo dévoile maintenant une autre variante : la Cross Country.

Aventure

Le Cross Country se distingue du V90 classique grâce à ses 7 centimètres supplémentaires en hauteur, ses passages de roues accentués, ses pares-chocs typiques et surtout sa transmission intégrale de série. Le Cross Country parait ainsi plus aventurier tout en donnant l’impression de ne pas conduire un gros SUV off-road ou de type Land Rover. Le V90 Cross Country combine le groupe propulseur du XC90 avec le design de carrosserie élégant de la V90.

Mode de conduite libre

Notre véhicule d’essai était un D4. Il s’agit d’un turbodiesel avec une capacité de 2 litres et une puissance de 190 ch. Dans sa finition standard, il reçoit une boite manuelle à 6 vitesses, mais notre voiture d’essai était équipée de la boite automatique à 8 rapports. L’automatique à ses avantages. Grâce à son grand nombre de vitesses, le moteur ne doit jamais monter haut dans les tours. Cela ne joue pas seulement sur le confort sonore, mais cela compte aussi pour la consommation. Sur autoroute, nous avons noté une consommation moyenne de seulement 6,6l/100 km. Il restait tout aussi sobre sur les routes sinueuses : aux alentours de 7,4l/100 km. La commutation, qui se fait par elle-même, est quasi transparente. Seul le mouvement de l’aiguille du compteur trahit le changement de vitesse. On peut aussi opter pour différents modes de conduite : Sport, Comfort, Eco et Off-Road. Car en effet, cette Cross Country est même connue pour pouvoir rouler sur des routes non-pavées et glissantes. La transmission intégrale de série assure une accroche impeccable à la route. La suspension pneumatique, en option, rehausse le niveau de confort. Cette Volvo est capable de franchir des montagnes s’il le fallait.

Attrayante

L’intérieur invite à prendre place derrière le volant multifonctionnel. Le choix des matériaux est soigné. A droite, la planche de bord est recouverte de notes de bois g-tintées, de métal ou d’insert en aluminium. Au centre, trône un écran tactile. La prise en main prend quelques minutes, mais les possibilités sont nombreuses. Le tableau de bord est clair. Il y a la possibilité de projeter la navigation entre les compteurs virtuels. Notre voiture de test était, en plus, équipée du head-up display. La vitesse, la limitation de vitesse autorisée et la présence de caméras y sont également projetées.

Sécurité

La V90 Cross Country se sent à son aise dans les routes en terres battues. Cela grâce à sa suspension rehaussée, sa transmission intégrale et sa suspension absorbante. Mais il se révèle tout aussi efficace sur l’autoroute. Activez maintenant le Pilot Assist. Vous définissez une vitesse souhaitée, mais ce n’est pas un régulateur de vitesse ordinaire puisqu’il garde automatiquement une distance de sécurité avec le véhicule qui le précède. Sécurité ? A ce niveau, Volvo a de l’expérience. Cete V90 Cross Country tient compte des piétons, des cyclistes et même des Wapitis comme ceux que vous pouvez trouver sur les routes suédoises. En cas de situation dangereuse, cette Volvo freine d’elle-même. Et ensuite, il y a encore la pratique. Grâce à son large empattement, 3 adultes peuvent aisément prendre place sur la banquette arrière. L’espace aux jambes ne manque pas. Le coffre est aussi impressionnant et peut facilement être transformé grâce à la banquette arrière avec trappe à ski. Seul inconvénient, la ligne de toit plongeante qui rend difficile l’empilage de sacs en hauteur dans le coffre.

Bilan Fleet

Un business trip inattendu, une semaine au ski ou en vacances. Le V90 Cross Country flambant neuf peut relever tous ces défis. Il se profile comme une alternative au XC90, au moins pour ceux qui ne veulent pas se déplacer dans un véhicule au look d’un imposant SUV. En situation urbaine, il passe les bosses sans problème, mais se parquer et manœuvrer est un peu moins son truc en raison de sa longueur et de son large rayon de braquage.

Sans options, mais avec une boite automatique, le D4 avec lequel nous avons roulé coûte 55.100€. Ce n’est certes pas bon marché, mais en comparaison avec un XC90 comparable, il permet tout de même d’économiser plus ou moins 4.000€. Pour une voiture de ce format, le taux de CO2 officiel est limité : 138 g/km. Sur la version manuelle, c’est 134 g/km. La consommation réelle est plus que raisonnable et a oscillé, durant notre test, entre 6,6 et 7,4l/100 km.

En tant qu’alternative au D4 avec lequel nous avons roulé, il y a encore le D5, un puissant turbodiesel avec 235 ch. On compte encore 2 essence au programme : le T5 et le T6 avec respectivement 254 et 320 ch.

VOLVO V90 Cross Country D4 AWD ‘A’

FICHE TECHNIQUE

Carburant: diesel

Puissance: 140 kW /190 ch

Couple max: 400 Nm@ 1750-2500 tpm

Cylindrée: 1969 cc

Poids: 1954 kg

Volume du coffre: 560/1526 litres

Capacité du réservoir: 60 litres

Consommation moyenne du test: 7,3 l/100 km

Emissions de CO2: 138 g/km

Vitesse maximale : 210 km/h

AUTRES MOTORISATIONS

D5 diesel 235 ch

T5 essence 254 ch

T6 essence 320 ch

INFORMATIONS DE BASE

Prix de base HTVA : 45.537,19 €

Prix de base TVAC: 55.100 €

Puissance fiscale : 11 ch

TMC/taxe de roulage (Bruxelles, Wallonnie, Leasing) : 4.957/413,95 €

BIV/taxe de roulage (Flandre) : 824,34/497,16 €

Déductibilité fiscale: 75 %

ATN conducteur: 4210,04 €/an

ATN employeur : 701,67 €/an

