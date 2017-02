Europcar poursuit son expansion dans l’autopartage avec l’acquisition de GuidaMi

Le Groupe Europcar, le leader de la location de véhicules en Europe et l’un des acteurs majeurs de la mobilité, annonce aujourd’hui, à travers Ubeeqo, une start-up innovante dans le domaine de la mobilité dans laquelle Europcar détient une participation majoritaire, l’acquisition de GuidaMi, l’acteur référent de l’autopartage en boucle fermée à Milan. L’Italie est le 6ème marché où Ubeeqo propose une alternative innovante à la voiture individuelle. Ubeeqo est déjà présent en France, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne.



GuidaMi est l’acteur historique de l’autopartage à Milan avec déjà plus de 150 voitures disponibles dans les rues de Milan et disposant de places de parking dédiées dans la ville. GuidaMi ouvre à Ubeeqo les portes du marché italien et offre une solution innovante et pratique.

Ubeeqo mettra également à la disposition des Milanais sa plateforme de mobilité. Cette dernière permet à la fois de réserver et de payer pour des solutions de mobilité telles que de l’autopartage, de la location de voitures ou bien encore des voitures avec chauffeur/taxi. Cette plateforme séduit également les entreprises, désireuses, grâce au principe de la facture centralisée, de limiter le volume des notes de frais.