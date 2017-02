Faites le plein, votre Jaguar paie pour vous

Les conducteurs Jaguar peuvent désormais utiliser l’écran tactile de leur voiture pour payer leur carburant avec une nouvelle application de paiement sans numéraire.



Plutôt que d’utiliser une carte à la pompe ou de faire la queue devant la boutique, les propriétaires qui installent l’application Shell peuvent simplement se diriger vers n’importe quelle pompe d’une station service Shell (d’abord au Royaume-Uni, puis ensuite dans le monde entier) et utiliser l’écran tactile du véhicule pour sélectionner la quantité de carburant nécessaire et payer à l’aide de PayPal ou Apple Pay. Android Pay sera ajouté fin 2017.

Un reçu électronique s’affiche sur l’écran tactile, les clients peuvent donc quitter la station en étant sûrs d’avoir payé. Un reçu est également envoyé depuis la pompe à l’adresse e-mail du conducteur et peut ainsi être ajouté au logiciel de comptabilité ou de dépenses.

Peter Virk, Directeur des voitures connectées et technologies du futur pour Jaguar Land Rover, a déclaré : « Dans un monde où le numéraire n’est plus roi, les clients utilisent de plus en plus les paiements électroniques et les cartes sans contact. En effectuant un paiement directement depuis l’écran tactile d’une voiture, le plein de carburant est plus simple et plus rapide. Avec ce nouveau système, vous pouvez choisir n’importe quelle pompe de la station et payer le carburant même si vous avez oublié votre portefeuille ou si vous ne retrouvez pas votre carte de crédit ».

« Vous gagnerez du temps parce que vous ne ferez plus la queue pour payer dans une boutique et pour les conducteurs ayant des enfants, il n’est plus nécessaire de les réveiller ou de les détacher de leur siège pour les emmener à la boutique. Les remboursements de frais et de TVA sont également simplifiés, vous ne perdrez plus les reçus puisqu’ils sont tous envoyés par voie électronique ».

Contrairement aux modes de paiement sur téléphone actuels, Shell et Jaguar Land Rover ont créé une expérience client simple mais sécurisée, qui utilise une technologie de géolocalisation et un contrôle de prépaiement sur le Cloud avec le compte Paypal ou Apple Pay.

David Bunch, Vice-président mondial de Shell Retail Marketing et PDG de Shell Brands International, a déclaré : « En tant que numéro un mondial des vendeurs de carburant au détail, cette collaboration de commerce électronique avec Jaguar Land Rover fait partie de l’engagement de Shell à améliorer en permanence l’expérience numérique de nos clients dans les stations service. En 2015, Shell a lancé les paiements sur mobile à la pompe au Royaume-Uni. Nous sommes fiers aujourd’hui de proposer l’étape suivante de la conduite sans numéraire : les clients Jaguar et Land Rover au Royaume-Uni peuvent payer leur carburant à l’aide de l’écran tactile de leur voiture. Avec environ 30 millions de clients par jour, nous avons pour mission de trouver en permanence des moyens d’améliorer les déplacements de nos clients. Nous espérons proposer bientôt d’autres développements passionnants comme celui-ci dans nos 43 000 sites dans le monde ».

L’application Shell avec paiement sans numéraire embarqué pourra être téléchargée à partir du 15 février et sera déployée dans le monde entier courant 2017.

Peter Virk a ajouté : « Nous travaillons avec des leaders du commerce électronique comme Shell pour permettre à nos clients de profiter de la conduite sans numéraire via l’écran tactile de leur voiture. Qu’il s’agisse de payer le carburant, le stationnement, les péages ou même un drive-in, le but de la conduite sans numéraire est de simplifier la vie de nos clients.

Notre technologie permet aux utilisateurs de placer leur téléphone hors de la vue et de l’utiliser via l’écran tactile de la voiture, parce que celle-ci est davantage connectée à l’Internet des objets, nous serons toujours guidés par les gestes appropriés et sûrs à faire en conduisant. Ainsi, les paiements embarqués seront possibles uniquement quand ils pourront se faire en sécurité en évitant des distractions inutiles au conducteur ».