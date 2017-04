FEBIAC plaide également pour un budget de mobilité, pas pour du ‘cash for car’

Notre fédération est clairement favorable au budget de mobilité en tant que système complémentaire à la voiture de société, et cela ne date pas d’hier ! Ce modèle multimodal, flexible et individuel de mobilité constitue une valeur ajoutée incontestable au vu de la complexité de notre tissu social et professionnel. Il est dès lors essentiel que le contenu d’un tel budget de mobilité soit exclusivement affectable à des solutions qui améliorent la mobilité en général, indépendamment de la nature du déplacement, qu’il soit professionnel ou de loisir (achat ou location d’un moyen de locomotion ou achat de billets en transport collectif – avion, train, bus, métro,…), car là est l’unique objet d’une telle mesure : améliorer la mobilité de tous, sans toucher au revenu net.

En tant que salarié ou entreprise, la mise en place d’un paquet de solutions ou de moyens de mobilité est synonyme de gain en efficacité tant pour l’entreprise que pour le travailleur. En outre, une offre de mobilité étendue mène à une circulation plus fluide, une mobilité mieux équilibrée et une plus grande satisfaction des travailleurs. Autrement dit : laisser décider le travailleur en concertation avec son employeur de quelles solutions de mobilité (ou quelles combinaisons de celles-ci) sont pour lui (ou eux) les plus efficaces et les plus appropriées, ne possède globalement que des avantages et ce, tant individuellement que collectivement ou socialement. Transports privés, partagés ou collectifs, motorisés ou non, sur 2 ou 4 roues ou même marche à pieds : tous doivent en outre être rapprochés et intégrés aussi facilement que possible.

FEBIAC est convaincue que l’adoption d’un budget de mobilité peut aider le consommateur à financer notamment ses frais de parkings ou d’abonnement de trains, tout en menant à un rapprochement des nombreuses possibilités actuellement disponibles en matière de mobilité. Il s’agit également d’un puissant levier pour soutenir des projets de mobilité efficaces et nécessaires. Nous pensons notamment au développement d’un réseau périphérique performant pour nos grandes villes, aux projets d’automobiles partagées, à l’expansion du réseau de métro, etc…