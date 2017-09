FEBIAC présente le #WeAreMobility Tour

Comptant à son actif plus de cent années d’expérience, FEBIAC représente les constructeurs et importateurs des moyens de transport sur route en Belgique et au Luxembourg, et ce, tant sur le plan européen et international que fédéral et régional. Si son action la plus médiatique reste incontestablement l’organisation annuelle des Salons auto et moto de Bruxelles, elle s’apprête à introduire une nouvelle initiative : le #WeAreMobility Tour.

Un nouveau concept pour de nouveaux produits & services

A côté des traditionnels outils de mobilité individuelle que sont l’auto, la moto et le vélo s’est développée ces derniers mois toute une nouvelle gamme de produits et services destinés à la mobilité urbaine. Des produits originaux qui – en parfaite combinaison avec les outils de mobilité individuelle traditionnels – permettent aux résidents des métropoles ainsi qu’aux navetteurs de réenvisager efficacement la manière d’effectuer leurs déplacements quotidiens. Et pour cause : monoroues, gyropodes, trottinettes électriques, mobylettes électriques et/ou partagées sont autant d’éléments de mobilité qui n’ont pas tardé à convaincre bon nombre d’utilisateurs. En outre, des services intégrant le concept de « Mobility as a service » ont également le vent en poupe et permettent aux usagers de louer pour de courtes et moyennes distances urbaines des véhicules électriques ou thermiques, que ce soit des scooters ou des automobiles.

Programmé les 16 et 17 septembre en différents lieux de Bruxelles, le #WeAreMobility Tour aura pour but de permettre au plus large public possible d’expérimenter gratuitement et dans des conditions optimales de sécurité ces nouvelles solutions de mobilité urbaine. Le samedi 16, le #WeAreMobility Tour fera halte à l’Esplanade « Carrefour de l’Europe », face à l’entrée principale de la gare centrale, avant de s’établir le dimanche 17 septembre, lors de la journée sans voiture, au sein du parking jouxtant le rond-point Louise.

Une plateforme globale

Première initiative concrète mise en place par FEBIAC au bénéfice de cette nouvelle gamme de solutions de produits et de services de mobilité individuelle, le #WeAreMobility Tour est d’ores et déjà appelé à grandir. Volontairement limité à Bruxelles pour son année de lancement, il devrait s’étendre à différentes métropoles de Belgique à l’horizon 2018. En outre, le #WeAreMobility Tour constitue la