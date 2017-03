FedEx introduit des véhicules Nissan e-NV200 100 % électriques dans sa flotte

FedEx Express, acteur majeur du transport express international, et filiale de FedEx Corp., a annoncé l'introduction des nouveaux véhicules Nissan e-NV200 zéro émissions 100 % électriques pour les ramassages et livraisons dans les régions de Gand, Bruxelles et Anvers, ce qui constitue une première en Belgique.



Pour FedEx, réduire l’impact environnemental des émissions quotidiennes de dioxyde de carbone issues de ses véhicules de livraison est essentiel dans l’engagement de l’entreprise à connecter le monde de façons plus responsables et ingénieuses.

Cinq ans plus tôt que prévu, FedEx a atteint son objectif d’amélioration du rendement en carburant des véhicules FedEx Express de 30 % d’ici 2020, en prenant 2005 comme année de référence. L’entreprise est convaincue qu’elle peut aller encore plus loin et esquisse actuellement un nouvel objectif de durabilité de ses véhicules.

Pour y parvenir, FedEx suit les mesures « 3R » suivantes :

RÉDUIRE : Optimiser les habitudes de conduite et d’itinéraire pour réduire le kilométrage et la consommation de carburant ;

REMPLACER : Actualiser/remplacer les véhicules par des véhicules plus efficaces quand cela est possible ;

RÉVOLUTIONNER : Identifier et investir dans des futures technologies telles que les carburants alternatifs, les véhicules hybrides et électriques.

L’introduction de véhicules 100 % électriques est une des mesures de FedEx dans son approche à long terme vis-à-vis des problèmes environnementaux. En 2015, FedEx comptait 447 véhicules hybrides ; 1 176 véhicules électriques et 55 véhicules à hydrogène dans le monde entier.

En Belgique, FedEx compte actuellement un total de 150 véhicules et, à partir de ce mois-ci, cinq camionnettes Nissan e-NV200 zéro émissions 100 % électriques.

Pour Erik Uljee, le nouveau vice-président Ground Operations Benelux, FedEx Express, l’introduction de ces camionnettes 100 électriques en Belgique fait partie d’un engagement plus large de réduction de l’empreinte environnementale de FedEx au niveau local.

« En matière de réseau et transport routier, la Belgique est un acteur clé », explique Erik Uljee. « En tant que plus grande entreprise de distribution expresse au monde dotée d’infrastructures inégalées et des dernières technologies, FedEx veut faire la différence en façonnant l’avenir. Notre plus grande priorité est de réduire le kilométrage total en optimisant les itinéraires. Nous assignons des véhicules aux trajets sur la base du volume de chargement et de la longueur des itinéraires, et nous optimisons les trajets. Nous nous appuyons aussi sur notre expertise logistique pour réduire les kilomètres à vide lorsque les camionnettes sont en route en deçà de leur chargement optimal. En tant que grandes villes comportant de nombreuses livraisons du « last mile », Anvers, Gand et Bruxelles présentent les meilleures opportunités pour les camionnettes Nissan e-NV200. »

En plus de respecter l’environnement, ces camionnettes Nissan e-NV200 offrent une nouvelle expérience de conduite pour les transporteurs FedEx belges.

« Non seulement les camionnettes Nissan e-NV200 aident à réduire les émissions de CO2, mais elles sont aussi plus silencieuses, ce qui est généralement un point important en zone urbaine », explique Patrick Roedolf, senior manager Operations, Clearance & Brokerage Benelux, FedEx Express.