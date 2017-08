Conséquences fiscales des cartes carburant

Tout comme les voitures de société, les cartes carburant sont dans le viseur du gouvernement. Il faut dire qu'elles engendrent une fiscalité bien spécifique. Petit rappel des différentes règles et mesures autour des cartes carburant.



Avantage de toute nature

L’ATN pour les voitures de société avec une carte carburant est actuellement plus élevé que celui d’une voiture identique sans carte carburant. L’offre couplée voiture + carte carburant doit émaner de l’employeur ou de l’entreprise. L’avantage doit être réduit via la contribution personnelle.

Carte carburant seule

Si un employé ou un chef d’entreprise ne dispose pas d’une voiture de société, mais qu’il dispose à titre privé d’une carte carburant de son entreprise ou que son employeur lui rembourse ses frais de carburant, l’utilisateur est alors taxé sur la valeur réelle de cet avantage.

Déductibilité fiscale

La déductibilité fiscale des coûts de carburant ou d’une carte carburant s’élève actuellement à 75% indépendamment de la norme Euro du véhicule ou de son taux de CO 2 .

Dépenses rejetées et carte carburant

La mise à disposition d’une voiture de société donne lieu à l’imputation d’une dépense rejetée sur les coûts du véhicule et du carburant et sur l’avantage de toute nature. Cela augmente le bénéfice imposable. De plus, la mesure est uniquement d’application dans l’impôt des sociétés et non pour les indépendants ou les personnes physiques.

Depuis le 1er janvier 2017, cette dépense rejetée dans l’impôt des sociétés s’élève à 40% du montant de l’avantage de toute nature de la voiture de société si l’entreprise prend à sa charge les frais liés aux déplacements privés avec la carte carburant. Si ce n’est pas le cas, le tarif est alors de 17% de l’avantage imposable. Depuis le 1er janvier 2017, les contributions personnelles ne comptent plus pour déterminer la base de calcul des dépense rejetées. Le taux de 40% s’applique donc aussi bien à une charge totale qu’à une charge partielle des coûts du carburant privé pour un usage personnel (privé + domicile-lieu de travail) d’un véhicule de société. La manière dont cette charge est exécutée en pratique n’a pas d’importance. Elle peut prendre la forme d’une carte carburant ou d’une carte de banque au nom de l’entreprise ou d’un remboursement des frais de carburant à l’employé ou au chef d’entreprise ou via une transaction sur le compte courant du chef d’entreprise. En pratique, il suffit pour l’entreprise de rembourser un pétrolier, à moins qu’il ne puisse être démontré que seul le carburant destiné à un usage professionnel est remboursé par la société.

Par dérogation à la règle générale, l’administration des contributions déclare dans ses FAQ « Carte de carburant et autres frais de carburant » du 30 mai 2017, que le taux de 17% continuera à être appliqué si le gérant ou l’employé de la société paie ses propres coûts de carburant à usage personnel lui-même ou si la société ne facture que les coûts de carburant utilisés dans le cadre professionnel. Il faut reconnaitre qu’il n’est pas facile de faire des pleins de carburant différenciés pour les déplacements professionnels et pour les déplacements privés. Le fisc veut changer cette situation. Le plus simple serait une mention spécifique dans le contrat de travail ou la car policy. Mais cela ne s’applique qu’à la présomption de preuve, à moins que les autorités fiscales ne puissent prouver le contraire. Dans la pratique, il faudra remonter jusqu’à une administration des trajets avec la date, l’adresse de départ et celle d’arrivée, le kilométrage au début et à la fin du trajet, pour pouvoir déterminer quels déplacements sont professionnels. Le fisc permet heureusement l’usage d’une formule spécifique qui s’applique également à la TVA. Elle se déploie comme suit : nombre de kilomètres privés sur une période de 12 mois = ((Trajet domicile-lieu de travail x 2 x 200) + 6000 km). Si elles optent pour cette formule, les entreprises doivent pouvoir prouver que la part des coûts de carburant à usage personnel ne couvrait pas les coûts totaux de carburant. Si cette partie a été initialement facturée, l’entreprise doit au moins pouvoir démontrer que l’employé ou le chef d’entreprise a remboursé à la société la partie qui correspond à ses déplacements privés.

Fiscalement parlant, cette dépense rejetée donne toujours lieu à une taxation effective sur l’impôt des sociétés, même pour les années où l’entreprise a fait une perte financière, ou réduit son revenu imposable ou est réduite à zéro par déduction des dons, d’investissements, etc. Cette dépense rejetée est donc de facto une base imposable minimale pour toute entreprise qui met à disposition des voitures de société. En outre, il n’est pas aisé de supprimer l’avantage de la carte carburant d’un point de vue social. L’avantage d’une voiture de société avec une carte carburant fait aussi partie du salaire. L’employeur doit donc prendre des mesures avec l’employé et compenser la perte éventuelle d’une carte carburant par du salaire supplémentaire ou un autre avantage.

L’électricité comme carburant

Avantage de toute nature

Dans un premier temps, la même formule que pour les véhicules avec un moteur thermique était utilisée. Dans cette formule, le coût du carburant était compris et n’avait donc pas d’impact sur le calcul de l’avantage de toute nature d’une voiture de société. Ce pass de recharge est similaire à la carte carburant pour un véhicule diesel ou essence. La mise à disposition d’une borne de recharge ou le remboursement des frais de recharge à domicile ne donne donc pas lieu à un avantage. L’électricité utilisée pour recharger le véhicule est, comme les autres frais de carburant, déductible fiscalement à 75%. Enfin, encore une nuance importante : le fait qu’on utilise davantage d’électricité à la maison pour recharger son véhicule ne signifie pas que le contrôleur de l’impôt des personnes peut imposer l’employé ou le chef d’entreprise pour un avantage de toute nature « électricité gratuite » de 440 euros/an pour l’employé ou 970 euro/an pour le chef d’entreprise ou l’employé de direction. La quantité d’électricité consommée par rapport à la voiture particulière n’a pas d’effet ici.

Dépenses rejetées

Les mêmes règles sont d’application sur l’électricité qui est utilisée pour un véhicule électrique ou plug-in hybride. Dans la pratique, cela signifie que les dépenses rejetées du tarif de 40% doivent être appliquées si l’entreprise met à disposition une borne de recharge ou un pass de recharge dont elle rembourse les dépenses. Le tarif de 17% compte si l’utilisateur recharge à domicile et ne reçoit pas de compensation de l’entreprise ou si l’employé se fait rembourser au pro rata des coûts d’électricité utilisés à domicile pour un usage personnel (= privé + kilométrage). Encore une fois, la formule standard peut être utilisée comme pour les carburants fossiles.

Budget mobilité

Fin juin, le gouvernement a annoncé un accord sur le budget de mobilité. Ici aussi, la carte carburant a un impact. Pour rappel : le budget de mobilité proposé est basé sur la législation fiscale actuelle de l’avantage de toute nature sur la voiture de société que l’employeur fournit à son employé. La formule part de la valeur fiscale catalogue du véhicule. Ce prix est limité à 6/7 et est ensuite divisé sur 5 ans. Si le travailleur paie une contribution personnelle, celle-ci vient en déduction. Pour celui qui utilise une carte carburant mise à disposition par l’employeur ou qui se voit rembourser ses frais de carburant, une compensation du budget d’un montant de 20% est prévue.

Formule du budget de mobilité :

Sans contribution personnelle du travailleur : Budget de mobilité sur base annuelle = (prix (fiscal) catalogue du véhicule x 6/7) /5

Si le travailleur paie une contribution personnelle pour son usage personnel : Budget de mobilité sur base annuelle = (prix (fiscal) catalogue du véhicule – contribution personnelle x 6/7) /5

Celui qui dispose d’une carte carburant peut augmenter son budget de mobilité de 20%

Exemple :

BWM 520 d : 109 g : prix catalogue (fiscal) 45.000,00 euro avec carte carburant

Budget de mobilité = ((45.000 x 6/7) / 5 ) + 20% = 9.257,00 euros/an ou 771,00 euros brut par moins moins la contribution sur l’ATN (247,50 euros x 0,5) = 123,75 = net