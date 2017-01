Fiscalité 2017 : l’avantage de toute nature minimum passe de 1260 à 1280 euros

En raison de l’importante inflation en Belgique, l’avantage de toute nature minimum va passer, en 2017, de 1260 à 1280 euros. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Le montant de l’avantage de toute nature qui est exempté de l’impôt sur les personnes physiques si le véhicule est utilisé pour les déplacements domicile / lieu de travail augmente et passe de 380 à 390 euros. Les véhicules écologiques qui seront taxés à hauteur du nouveau minimum de 1280 euros ne subiront finalement qu’une hausse de 10 euros via la déclaration d’impôts. L’augmentation de l’exemption de 380 à 390 euros est valable pour toutes les voitures de société qui déclarent leurs avantages dans l’impôt des personnes. Dans le texte suivant, vous trouverez l’actualisation complète de l’avantage de toute nature pour l’année 2017.



Avantage de toute nature 2017



Les employeurs paient plus pour les voitures de société avec carte-carburant

Les employeurs devront payer davantage, en 2017, pour mettre une voiture de société avec carte-carburant à disposition de leurs employés. La partie dévolue à l’employeur de l’avantage de toute nature passera dans ce cas de 17 à 40 %. La mesure n’aura aucune conséquence pour les travailleurs.

La formule de base pour les employés est maintenue

La nouvelle mesure ne touche que les employeurs. L’avantage de toute nature n’augmentera pas pour les salariés sous réserve de l’indexation annuelle de l’émission de CO2 de référence. La formule de base pour le calcul de l’avantage est maintenue. Pour l’année 2017, l’émission de CO2 de référence est de 85 gr/km pour les véhicules au diesel et de 105 gr/km pour les voitures à essence.

Formule 2017 avantage de toute nature



• diesel : valeur catalogue x [5,5 + ((émission CO2 - 87) x 0,1)] % x 6/7 x coefficient d’âge

• essence, LPG, gaz naturel : valeur catalogue x [5,5 + ((émission CO2 - 105) x 0,1)] % x 6/7 x coefficient d’âge

• véhicules électriques : valeur catalogue x 4 % x 6/7 x coefficient d’âge

Pour chaque année écoulée depuis la première immatriculation, la valeur catalogue baisse de 6 %. Le pourcentage peut baisser jusqu’à 70 % au maximum de la valeur catalogue. Une valeur atteinte quand le véhicule a six ans.

Celui qui roule avec la même voiture d’une année à l’autre voit son avantage imposable baisser de 6 % en moyenne le jour où la voiture a un an de plus. Cette compensation est plus élevée que l’augmentation actuelle due à l’émission de référence.

Le minimum passe de 1260 euros à 1280 euros en 2017



Le minimum est lié à l’indexation des tranches d’imposition et était fixé en 2016 à 1260 euros. En raison de l’importante inflation en Belgique, ce minimum augmente en 2017 de 20 euros pour atteindre 1280 euros.

Augmentation de l’avantage de toute nature pour les employeurs

La nouvelle mesure pour 2017 ne touche que les employeurs sous la forme d’une augmentation de la base imposable dans l’impôt des sociétés. En soi, la mesure n’est pas neuve. Depuis quelques années, 17 % de l’avantage de toute nature imposable sont ajoutés à la base imposable de l’impôt sur les sociétés si un employeur met un véhicule à disposition de son employé pour un usage privé ou pour les déplacements domicile/lieu de travail. Cette règle est également d’application lorsqu’une société met un véhicule à disposition de son associé ou chef d’entreprise. Les 17 % actuels passent à 40 % si du carburant est gratuitement fourni en plus du véhicule. Détail piquant : cette contribution ne peut être décomptée des pertes éventuellement récupérables dans la société et devra de toute façon être payée. Les asbl assujetties à l’impôt des personnes morales devront aussi payer la contribution. Celui qui roule aujourd’hui avec un véhicule écologique d’un prix catalogue modeste paie souvent l’avantage minimum.

Lien avec la carte-carburant



La carte-carburant est aujourd’hui considérée comme faisant partie de l’avantage de toute nature et ne débouche pas sur un avantage imposé plus lourdement. Si l’employeur prend les coûts de carburant à sa charge, la contribution actuelle passe dans la nouvelle réglementation de 17 à 40 %. Le fisc n’utilise pas spécifiquement le terme carte-carburant, mais parle de coûts de carburant. Cela signifie que si un employé ne reçoit pas de carte-carburant mais se fait rembourser les coûts via des notes de frais, la contribution de 40 % sera également d’application. La règle des 40 % vaudra aussi si la société ne prend en charge qu’une partie des coûts de carburant, donc dès le premier euro cent. Les employeurs, qui dans le cadre d’un système de salary sacrifice, populaire notamment chez les banquiers, mettent une voiture à disposition de leurs employés mais sans carte-carburant, ne seront pas touchés et resteront assujettis à la règle des 17 %.

Pas de règlement des cotisations des salariés



Certaines situations sont doublement touchées par une 2e adaptation des principes actuels. Jusqu’à aujourd’hui, il était possible, lors du calcul de la taxe actuelle de 17 % sur les sociétés, de régler la cotisation personnelle du travailleur ou du chef d’entreprise. Ceci avait pour conséquence que dans certains cas l’avantage était ramené à zéro ne nécessitant donc pas le paiement de l’impôt sur l’avantage. Dans la nouvelle réglementation, le règlement de la cotisation propre n’est plus autorisé. La contribution de 17 % (ou 40 %) doit désormais être calculée sur l’avantage de toute nature complet, donc sans tenir compte d’une éventuelle cotisation de l’employé ou du dirigeant. Dans ces cas spécifiques, la taxe pour l’employeur va donc fortement augmenter de 0 à 40 %. Cela signifie que le système de cotisation propre qui est souvent utilisé par certaines sociétés pour pouvoir proposer des véhicules plus chers sera fiscalement moins attractif.