FLASH INFO – Le CD&V veut que toutes les voitures de sociétés soient électriques d’ici 2025

Les véhicules électriques ne représentent aujourd'hui que 0,28% des nouveaux véhicules immatriculés dans le parc belge. C'est pour cette raison que le CD&V souhaite rapidement prendre une mesure radicale. Le CD&V réfléchit ainsi à introduire une mesure qui obligera toutes les voitures de société à rouler à l'électrique d'ici 2025.



Pourtant, tout n’est pas si sombre. Selon le ministre flamand de l’Energie, Bart Tommelein (Open Vld), 5.194 voitures électriques circulent actuellement en Belgique, dont 3.732 en Flandre. Et notre pays se trouve à la troisième place des pays de l’Union Européenne à ce niveau. Mais pour le CD&V et son spécialiste Robrecht Bothuyne, ce n’est pas encore suffisant. Selon Bothuyne, cette part doit rapidement monter à 3%, et cela principalement via le marché des voitures de société, un marché qui est en constante augmentation. Le CD&V propose ainsi que les sociétés de leasing rendent leurs flottes plus vertes via un scénario de sortie des véhicules à motorisation classique. Ainsi, d’ici 2025, le but est que ces sociétés ne proposent plus que des véhicules électriques ou zéro-émissions aux travailleurs.

“De cette manière, le nombre de véhicules électriques pourra rapidement augmenter et les sociétés de leasing donneront le bon exemple”, indique Bothuyne au journal “Het Laatste Nieuws”. Dans une interview radio sur Radio 1, Frank Van Gool, directeur de Renta, la fédération des loueurs, a réagi. Il estime cette idée farfelue et n’imagine pas qu’elle puisse être adaptée dans la pratique. Il faudrait pour cela que l’offre de modèles soit beaucoup plus adaptée et que l’infrastructure nécessaire soit développée pour répondre aux besoins réels. Bothuyne propose aussi une modification des primes actuelles qui ferait perdre les primes à des modèles chers comme la Tesla, mais qui soutiendrait plutôt des véhicules électriques bons marchés. De plus, il veut augmenter le nombre de stations de recharge et rendre la recharge plus abordable financièrement. Toutes les bornes de recharges de Flandre devraient être géolocalisées via une app qui préciserait aussi leur statut (libre ou non).