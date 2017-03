Fleet Corner: la mobilité en poche avec Olympus

La mobilité des travailleurs est en pleine (r)évolution. En témoignent les nombreuses nouvelles solutions de mobilité alternative qui débarquent sur le marché. Difficile pour les travailleurs de s’y retrouver entre toutes ces alternatives et de faire un choix intelligent qui puisse répondent à tous leurs besoins. Avec son application disponible auprès de 4 loueurs, Olympus offre une solution clé en main accessible directement depuis le smartphone des collaborateurs. Koen Van de Putte est venu présenter son concept lors du Fleet Corner de février.



“De nombreux acteurs du secteur se profilent aujourd’hui en tant que fournisseur de services de mobilité”, a-t-il exposé. “Même les sociétés de leasing prennent ce tournant”.

L’application Olympus répond donc parfaitement à l’évolution du marché. Concrètement, il s’agit d’une application smartphone qui permet à l’usager de trouver directement une panoplie de solutions de mobilité adaptée à ses besoins: car-sharing, vélos partagés, billets de train ou de bus, accès à des parkings de délestage ou de gares, etc. Et d’autres solutions de mobilité pourront encore être ajoutée au fur et à mesure. L’application intègre un système de paiement qui évite à l’usager de devoir régler ses frais de mobilité. Et le gestionnaire de mobilité au sein de l’entreprise reçoit directement, la fin du mois, une facture détaillée de toutes les dépenses effectuées depuis l’app.

“L’une des spécificités de l’application, c’est qu’elle permet de gérer plusieurs budgets, par exemple un budget pour les déplacements professionnels et un autre pour les déplacements privés. Et contrairement à d’autres solutions offertes actuellement sur le marché, elle ne passe pas par l’acquisition d’une carte de mobilité. Tout se fait via l’app, qui est aussi un moyen de communication entre la société et ses usagers”.

L’application Olympus est uniquement disponible via les loueurs. Au moment de son lancement, KBC Autolease, ALD Automotive et Belfius Autolease avaient directement adhéré au projet. Aujourd’hui, c’est Volkswagen D’Ieteren Finance qui rejoint le concept et va donc également proposer à ses client fleet son application Olympus adaptée à son image.