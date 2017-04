Fleet Dating: le ‘speed dating’ du fleet a séduit les participants

Les 20 et 21 avril dernier, link2fleet organisait les premières sessions du Fleet Dating, un nouvel événement qui permet aux gestionnaires de flotte d’échanger avec les experts du secteur sur un sujet déterminé. Thème de cette première session : les alternatives au diesel, un sujet qui a donné lieu à des échanges très intéressants.



Le ‘Fleet Dating’ est une initiative novatrice et unique lancée par link2fleet. Calqué sur le principe du ‘Speed Dating’ qui permet aux participants de trouver l’homme ou la femme de leur vie, le ‘Fleet Dating’ donne à des gestionnaires de flotte l’opportunité d’interroger en direct plusieurs fournisseurs et experts avec pour objectif qu’ils repartent avec des réponses concrètes à toutes les questions qu’ils se posent sur une thématique précise. L’événement était organisé en deux sessions – une par langue – au nord et au sud du pays qui ont accueilli en tout quelques 90 participants.

Pour cette première édition, le débat portait sur les alternatives crédibles à la motorisation diesel. Après une introduction générale par Marc Demoulin, Editorial Director de link2fleet sur l’évolution du nombre de voitures au diesel dans le parc automobile belge, c’est Bart Jacobs, Co-fondateur de la société de consultance spécialisée Cartena, qui a brossé une vue d’ensemble de toutes les alternatives crédibles au diesel qui existent actuellement sur notre marché et de leur impact sur le TCO d’une flotte.

Place ensuite à deux case-study : Colruyt qui a introduit avec succès toute une série de propulsions alternatives dans sa flotte ainsi que des solutions de mobilité à destination de ses collaborateurs comme un ‘bus-bureau’, et Swift qui a réussi avec succès le basculement du thermique vers l’électrique (voir notre article en page XX de ce magazine).

Pour la seconde partie de l’événement, les gestionnaires de flotte étaient répartis en deux groupes et devaient plancher sur des questions à poser aux fournisseurs et experts. Chaque groupe avait sa propre thématique : d’une part les éléments à prendre en considération pour effectuer le meilleur choix et d’autre part, les changements à mettre en place pour permettre l’utilisation de propulsions alternatives. Les experts d’ALD Automotive, Toyota/Lexus, D’Ieteren, VAB, Hyundai et Kia se sont prêtés avec brio au jeu des réponses. Les débats ont été intenses, parfois animés, mais surtout très riches en informations pour les gestionnaires de flotte qui ont tiré un bilan très positif de cette journée et de ce concept novateur dans le secteur qui leur apporte une véritable plus value.

Rendez-vous en juin

La seconde édition du Fleet Dating est programmée aux 8 et 9 juin prochain avec pour thème « Mobility Budget & Solutions ».

Plus d’infos ? Rendez-vous sur www.fleetdating.be

