‘Fleet Dealer of the Year 2017’ : votre stratégie fleet récompensée !

Vous êtes un dealer dynamique et innovant qui a développé une véritable stratégie pour les clients ‘entreprises’ ? Vous pensez que votre stratégie vous démarque de vos concurrents ? Alors le ‘Fleet Dealer of the Year’ est fait pour vous ! Cette année, link2fleet remettra en effet, lors des link2fleet ‘Forum & Awards’ organisés le 19 octobre prochain à la Wild Gallery, un prix spécifique au meilleur concessionnaire fleet de chaque région du pays. Vous souhaitez participer à l’aventure, suivez la procédure ci-dessous.



Pour poser votre candidature, il vous suffit de remplir le questionnaire accessible via ce lien.

Cela ne vous prendra pas plus de 10 minutes. Et voici, ci-dessous, ce à quoi ressemblera votre candidature online.

Un système de voting sera proposé sur notre site internet pour permettre aux internautes et à vos clients de voter pour leur candidat favori dans chaque région du pays. Un dealer qui possède des installations dans différentes régions du pays peut évidemment concourir dans les régions où il est implanté.

Les 5 lauréats de chaque région seront invités à se présenter le 19 octobre prochain à la Wild Gallery lors des link2fleet ‘Forum & Awards’ pour permettre aux gestionnaires de flotte présents dans la salle de voter.

Le meilleur candidat de chaque région sera ensuite annoncé et couronné du prix de ‘Fleet Dealer of the Year 2017’.