Fleet Dealer of the Year : voter pour votre candidat préféré (région de Bruxelles)

Cette année, link2fleet a décidé de récompenser les concessionnaires actifs dans le fleet et qui ont réussi à établir une stratégie payante dans ce domaine. Un grand appel à candidatures a été lancé auprès des concessionnaires des trois régions du pays. Vous pouvez dès à présent voter sur notre site internet pour celui que vous jugez être le meilleur concessionnaire fleet de chaque région du pays (1 vote par personne et par région). Sur base des résultats de ces votes, les 5 meilleurs candidats de chaque région seront invités à se présenter à la cérémonie des link2fleet Forum & Awards le 19 octobre prochain à la Wild Gallery à Bruxelles où ils pourront présenter leur travail devant le public de gestionnaires de flotte présent dans la salle. C’est alors lui qui aura le dernier mot pour élire le meilleur candidat de chaque région et lui remettre le prix de « Fleet Dealer of the Year 2017 ».



