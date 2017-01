DOSSIER – Flotte en gestion propre: espèce en voie de disparition ou formule d’avenir?

De plus en plus de sociétés font appel à la location long terme pour la gestion de leur flotte. Certaines continuent cependant à la gérer elle-même. Un choix rationnel?



Depuis la percée du leasing opérationnel (ou location long terme), voici une vingtaine d’années, la plupart des flottes importantes sont passées à ce type de gestion. Notre pays compte aujourd’hui nombre d’acteurs incontournables en matière de leasing full service, comme ce produit est parfois aussi appelé. L’objectif demeure de proposer un produit financier avec un loyer réduit, rendu possible par l’adoption d’une valeur résiduelle la plus élevée possible, auquel on ajoute tous les éléments qui entrent en ligne de compte pour le calcul du TCO ou Total Cost of Ownership. Ces professionnels du leasing opérationnel appartiennent surtout à des groupes bancaires ou sont la propriété d’un constructeur automobile. C’est on ne peut plus logique, puisque les besoins en capitaux sont énormes et que ce mode de financement représente toujours une importante partie des immatriculations totales de véhicules neufs dans notre pays. Les constructeurs ont donc tout intérêt à s’assurer une part du gâteau. Les voitures qui font l’objet de ce type de contrat sont beaucoup plus rapidement remplacées, ce qui permet aux usines automobiles de continuer à tourner.

Zéro tracas

La principale raison qui conduit à opter pour une gestion externe réside dans l’absence de souci: la société de leasing s’occupe de tout ce qui concerne l’achat, l’utilisation et la gestion. Il ne reste au client qu’à rouler et à payer! Etant donné que toutes les entreprises réduisent fortement le nombre d’équivalents temps pleins, les vrais départements fleet sont encore rares et les parcs automobiles sont généralement gérés par les services HR ou financiers. Une conséquence de ceci est que les entreprises ne disposent généralement pas en interne de l’expertise nécessaire pour gérer elles-mêmes leurs flottes, dans l’éventualité où elles désireraient le faire. La société de leasing ont encore un autre avantage, celui de volumes importants, ce qui est loin d’être le cas de toutes les sociétés. Et cela se répercute naturellement sur les coûts.

Une question d’expertise

L’expertise constitue aussi, pour certaines flottes qui travaillent encore en gestion propre, la raison qui empêche de passer au leasing opérationnel. Mais on parle ici presque exclusivement de véhicules utilitaires comme des camionnettes ou des camions aménagés pour des utilisations spécifiques. Chez Carglass, par exemple, le fleet manager Ronny Van den Driesch explique que garder le plus possible d’expertise en interne constitue un choix stratégique. Il n’y a que de cette façon que la flotte peut être aménagée et entretenue de manière optimale et l’entreprise est certaine de faire des choix corrects. Mais Van den Driesche concède que les sociétés de leasing ont acquis beaucoup de connaissances en matière de VU ces dernières années. Reste qu’elles travaillent encore trop souvent au départ de formules standard, qui ne conviennent pas à Carglass. Ce dernier choisit pourtant le leasing opérationnel pour certains véhicules moins complexes, comme les voitures particulières, même s’il y a là aussi, il faut bien le dire, une question de réciprocité commerciale…

Chez Eandis, c’est un peu le même son de cloche: le patron du service “gestion des véhicules”, Thomas Tomme n’y va pas par quatre chemins: “notre flotte utilitaire est grande (1.750 véhicules) et spécifique. Elle demande un suivi différent de celui d’une flotte de VP. Nous devons être en permanence opérationnels et nous roulons avec des véhicules équipés de manières très diverses. Beaucoup de nos véhicules sont plus des ateliers mobiles qu’un simple moyen de transport. Comme nous n’avons pas une flotte de type ‘one size fits all’, nous essayons de tirer le maximum de chaque véhicule en fonction des kilomètres réellement parcourus et de sa charge utile, tandis que les machines et le matériel sont réutilisés le plus possible. En ce sens, notre flotte est très ‘complexe’ et si nous voulons l’utiliser de la manière la plus flexible, il n’y a d’autre solution que de le gérer nous-mêmes. Vu l’importance de notre flotte, nous pouvons nous permettre d’avoir notre propre équipe dédiée et nous profitons de différentes économies d’échelle qui n’existent pas pour les flottes plus petites. De plus, les autorités publiques nous demandent de contribuer activement à leurs objectifs en matière environnementale. C’est ainsi que nous possédons nombre de véhicules CNG et électriques, ce qui ne serais pas réalisable si nous devions externaliser notre gestion de flotte. Expertise, économies d’échelles et flexibilité sont donc les raisons principales de notre choix.”

L’influence des règles comptables

Les nouvelles règles comptables peuvent-elles inciter les entreprises à revenir à la gestion propre? Thibaud Dedier, General Manager de ERCG Benelux pense que non: “les entreprises ont, par le passé, opté pour les avantages du traitement ‘off balance’ des voitures de location. Les nouvelles règles obligent les sociétés cotées en bourse à maintenant activer une partie des contrats de location pour ce qui concerne la partie financière (amortissement renstant plus rente, transformée en valeur comptant). Les services (comme le budget mobilité) ne doivent par contre pas être activés. Par conséquent, ces actifs supplémentaires par rapport à l’achat sont encore relativement limités, de sorte que cela aura peu d’impact sur la décision de louer ou d’acheter. Ce sont toujours les avantages pratiques et opérationnels qui primeront. Le fait de travailler avec une valeur résiduelle fixée à l’avance et que l’entreprise n’a pas à se préoccuper de la revente du véhicule en fin de contrat, reste déterminant. Thibaud Dedier estime par ailleurs que cela permet de profiter de la guerre des prix entre les sociétés de leasing: “avec le Dieselgate et la percée des véhicules électriques, il vaut mieux faire porter le risque en matière de valeur résiduelle à la société de leasing qu’à son entreprise.”

A la Croix Jaune et Blanche de Flandre occidentale (Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen), on voit les choses différemment: la gestion de flotte est assurée en interne, vu qu’il s’agit d’une asbl. “Notre statut fait que nous ne pouvons pas récupérer la TVA sur les factures de leasing, ce qui nous pousse clairement à la gestion propre”, explique Bart Landuyt, responsable des achats et de la logistique. Quasi toutes les entreprises sous statut d’asbl sont dans la même situation et constituent la majorité des grandes flottes en gestion propre.

Le phénomène de dé-dieselisation

La guerre des prix évoquée plus haut concerne surtout les voitures diesel des marques les plus répandues, beaucoup moins les marques et modèles moins courants comme les LEV (Low Emission Véhicles). Ici, on relève des différences énormes entre les différentes sociétés de leasing. Cela s’explique en partie par la difficulté d’estimer la valeur de revente en fin de contrat, mais aussi par des différences au niveau de la budgétisation des coûts d’entretien et de réparation, sans parler du positionnement marketing différent des loueurs.

Alors que les véhicules électrique et hybrides coûtent moins cher à l’entretien et sont moins sujets aux pannes, cela ne se répercute pas encore dans les tarifs de leasing. Les flottes qui veulent devenir plus “vertes” ont donc tout intérêt à se livrer à une étude de marché approfondie et à choisir un loueur plus “audacieux” que les autres, ou alors à choisir la gestion propre. Mais l’incertitude en matière de valeur résiduelle et au plan fiscal vient brouiller les cartes, ce qui fait qu’un fleet owner fera bien d’y réfléchir à deux fois avant de choisir d’assumer lui-même ces risques.

Des outils de gestion

Les entreprises qui travaillent en gestion propre ou avec plusieurs sociétés de leasing font souvent appel à un logiciel de gestion pour faciliter le travail administratif. Parmi les fournisseurs de tels logiciels, il y a Chevin, une société en forte croissance avec son logiciel FleetWave. Paul Verkinderen, Vice-President Europe & Africa, tempère cependant nos attentes: “FleetWave est un outil de gestion et de budgétisation, mais pas un calculateur de leasing. Nous pouvons certes renseigner des chiffres de TCO si toutes les données nécessaires ont été chargées dans FleetWave, ce qui en fait un outil très intéressant pour comparer différents TCO. Nous pouvons aussi charger dans FleetWave des valeurs résiduelles et des chiffres relatifs aux coûts d’entretien, ce qui permet au client de budgéter bien qu’il n’ait pas de contrat de leasing. FleetWave permet également d’assurer avec rigueur le suivi d’une flotte, ainsi que de détecter des anomalies ou des tendances.”

Et les PME?

On peut conclure en disant que la gestion propre de flottes importantes reste l’exception et qu’elle demande beaucoup d’expertise. Les flottes plus petites, par contre, recourent plus souvent à cette formule, bien que les choses soient en train de changer: les loueurs s’intéressent de plus en plus aux entreprises de petite taille, mais avec des fortunes diverses pour le moment. La possibilité de calculer un prix et même de conclure un contrat joue ici un rôle important, ainsi qu’en atteste le succès croissant rencontré par des acteurs comme DirectLease. La facilité avec laquelle on calcule un prix en ligne n’est pas le seul argument, ainsi que l’explique Jean-Marc de Geus: “Nous facilitons le passage au leasing des petites entreprises avec une offre simplifiée et des services all-in, mais aussi en proposant des formules flexibles pour les entreprises nouvellement créées. Nous avons depuis longtemps jeté aux oubliettes nos ‘œillères diesel’ et avons adapté notre approche en fonction de la modification de la demande. Nous sommes certains que de plus en plus de petites flottes sont prêtes pour le leasing opérationnel, mais elles attendent un service adapté et une offre créative.”

Consultants: un partenaire multitâches

Les sociétés de consultance sont nombreuses dans le domaine de la gestion de flotte. Tout autant que la panoplie de services qu’elles proposent d’ailleurs. Des services qui permettent souvent aux entreprises en achats sur fonds propres d’outsourcer une partie de leur gestion de flotte et de l’optimaliser par la même occasion.

En optant pour l’achat sur fonds propres, les entreprises se privent en toute connaissance de cause de l’expertise et des outils des loueurs en termes de conseils en gestion de flotte, de reporting, etc. Mais ce vide est exploité par les sociétés de consultance qui se positionnent sur l’optimisation de la gestion de flotte. Ils se profilent clairement comme des fournisseurs multitâches en matière de gestion des flottes automobiles et de mobilité.

Les consultants peuvent par exemple gérer intégralement la flotte de façon externalisée pour le compte des entreprises qui ne disposent pas d’un gestionnaire de flotte en interne. A ce titre, elles peuvent prendre en charge l’ensemble de la gestion depuis la commande du véhicule jusqu’à sa restitution. Certaines sociétés de consultance disposent d’outils et logiciels semblables – voire même plus développés – que ceux utilisés par les sociétés de leasing pour gérer la flotte de véhicules et obtenir des statistiques et autres informations et rapports sur la conduite des collaborateurs. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si certains consultants comptent des loueurs et des constructeurs parmi leurs plus importants clients.

Mais ils peuvent évidemment aller bien au-delà de ces services. D’aucuns proposent par exemple des conseils et des aides à la prise de décisions stratégiques ou à la mise en place d’une car-policy, des formations de sécurité ou de conduite écologique sur mesure pour les conducteurs ou encore un diagnostic de la politique de prévention de l’entreprise. En payant un fee un peu plus élevé, le client pourra également disposer d’études et audits sur le TCO du parc automobile, d’un outil de gestion des fournisseurs, d’un benchmarking par rapport à des sociétés similaires, d’un système de contrôle automatisé des factures, d’un outil de traitement et d’analyse des coûts, d’un service d’assistance au conducteur, de la gestion des cartes carburant et bien d’autres. Bref, une offre à tiroirs multiples que la société cliente ouvrira en fonction de ses besoins.

La mobilité n’est pas oubliée

Les consultants ont aussi bien compris les enjeux de l’aspect mobilité au sein des entreprises. Elles sont de plus en plus nombreuses à proposer des solutions dans ce domaine. Traject en a par exemple fait son atout majeur puisque l’entreprise de consultance se propose de dresser un plan de mobilité de l’entreprise sur base de sa situation, de ses besoins et du profil de ses collaborateurs et de le gérer sur le long-terme.

Certains consultants se proposent également pour développer des plans de communication pour promouvoir des services de mobilité ou des campagnes de sensibilisation à la sécurité ou à l’écologie auprès des conducteurs. Des partenaires multitâches, vous disait-on…

Les PME mais pas que…

Qui achète aujourd’hui ses véhicules de société sur fonds propres ? Avant tout les PME. Toutefois, vu les faibles taux d’intérêts ambiants, certaines entreprises plus larges ayant des liquidités suffisantes se tournent vers ce type de mode d’acquisition.

Mais gardons le focus sur l’acheteur issu d’une PME. Car c’est lui qui incarne le client ‘fonds propres’ type. Quelques questions ont été posées à certains ‘key dealers’ de plusieurs marques qui expliquent leur stratégie pour influencer puis fidéliser ce type de clientèle. Selon eux la négociation d’un achat s’effectue le plus souvent avec le responsable des ressources humaines ou des achats. Des personnes souvent peu informées sur la manière dont fonctionne idéalement un parc automobile.

« Ici, et contrairement au client particulier, l’achat n’a rien d’émotionnel. Dès lors, notre premier travail consiste à dresser le profil du client auquel le véhicule est destiné mais aussi à connaître la culture de la PME qui l’emploie. Car si notre interlocuteur a déjà déterminé un budget, il n’a pas toujours conscience du profit qu’il peut tirer de la déductibilité suite aux normes de CO2, de l’adéquation avec une car policy ou même du choix d’un modèle ou une motorisation réellement appropriés au kilométrage effectué par l’utilisateur… Bref, notre rôle est celui d’un véritable conseiller proposant des alternatives pour améliorer la gestion financière et opérationnelle du parc de cette société. Et à ce niveau, la sensibilisation au domaine de l’environnement devient primordiale. Notamment dans le choix du type de motorisation d’un véhicule. »

Remises… et autres services

Dès le premier véhicule acheté, la remise fleet est de mise. Celle-ci est généralement plus importante que celle attribuée à un particulier. Cette remise est uniformisée par l’importateur et variable suivant la taille de la flotte de la société. Bien évidemment, s’il y a engagement de rester fidèle à la marque lors de prochains achats, la remise se verra surévaluée. « L’important étant aussi que ces remises sont valables toute l’année et non uniquement durant la période d’un salon par exemple. »

Mais nos interlocuteurs s’attachent également à mettre en exergue cette garantie de mobilité qu’ils tiennent à promouvoir auprès de l’acheteur. Un véritable argument massue auquel les acheteurs ‘corporate’ ne restent jamais insensibles. C’est ainsi que certains vont jusqu’à aller chercher, lors d’un entretien ou pour une réparation, le véhicule au siège même de l’entreprise. D’autres proposent aussi d’effectuer les entretiens sur le parking de la société. Ils parlent également de la proposition faite à l’interlocuteur de proposer des contrats d’entretien, d’assurances, de véhicules de remplacement – parfois d’un véhicule 100 % à l’identique -, de la vente de pneumatiques hiver… Bref, les vendeurs de concession se sentent nettement moins cadenassés que lors de la visite de clients en location longue durée où tous les paramètres – sauf le choix du modèle – sont souvent bétonnés à l’avance. Aujourd’hui dans le chef du concessionnaire moderne et soucieux de sa rentabilité, on ne se contente plus de vendre uniquement une voiture, mais également un éventail de produits et de services qui auront pour but de fidéliser le client à la marque et à la concession.