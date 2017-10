Frédéric Bastin (Galère) – Mobility Manager : “un complément logique au métier de gestionnaire de flotte”

Si le métier de Mobility Manager est encore nouveau sur le marché, certains gestionnaires de flotte ont déjà franchi le pas de se former à cette nouvelle tendance. C’est le cas de Frédéric Bastin, Fleet Manager de Galère SA (Groupe BAM).



Depuis 7 ans, Frédéric Bastin occupe la fonction de Fleet Manager au sein du Groupe BAM à Chaudfontaine (Liège). Même si son entreprise n’est pas située dans un centre urbain, il a tout de même décidé de suivre récemment une formation de Mobility Manager auprès de la cellule Mobilité de l’Union Wallonne des Entreprises. « Je pense, qu’en tant que Fleet Manager, on doit aussi orienter l’employeur à offrir une mobilité multimodale à ses collaborateurs. Or, à la base, le Fleet Manager n’est pas formé pour cela. On ne dispose pas, au départ, des outils ni de la sensibilité pour appréhender les solutions de mobilité qui existent sur le marché pour les intégrer à notre gestion quotidienne. Une formation était donc bien nécessaire. »

Car Frédéric Bastin est persuadé que le gestionnaire de flotte est la personne la mieux placée au sein d’une entreprise pour pouvoir développer l’aspect mobilité. « Jusqu’à présent, j’étais déjà impliqué d’une certaine façon dans la mobilité des employés. Par exemple, lorsqu’ils tombent en panne avec leur véhicule et que je dois leur trouver un moyen de transport en urgence. Mais aujourd’hui, ma fonction va bien au-delà. Le développement de solutions de mobilité est devenu un travail quotidien. Quand un collaborateur vient me voir au moment de remplacer son véhicule de société pour une alternative fiable, ma tâche est de bien l’informer pour pouvoir l’orienter vers le choix le plus adéquat en fonction de sa situation. Il est donc tout aussi important que je sois moi-même bien informé des différentes alternatives de mobilité qui existent sur le marché. »

« Un complément à la voiture »

Pour autant, Frédéric Bastin n’est pas contre la voiture de société. « Je ne dis certainement pas qu’il faut la supprimer. Elle restera encore longtemps un outil indispensable à la mobilité des travailleurs, mais également un outil de travail. Par contre, il faut penser aujourd’hui en termes de solutions complémentaires à la voiture plus respectueuses de l’environnement. Et c’est cela qu’il faut présenter à nos équipes. Cet aspect était très important car nous construisons écologique et durable. Il est donc logique que ces deux termes caractérisent aussi nos modes de déplacement pour coller au mieux à la politique globale de l’entreprise. »

Des initiatives ont donc déjà été prises en ce sens au sein du groupe. Des vélos sont, par exemple, désormais à disposition sur les chantiers. « Depuis lors, une cellule environnement a également été mise en place au sein du groupe. J’y participe parce que j’ai une vision orientée ‘mobilité durable’». Une ‘Semaine de la mobilité’ a également été organisée à destination du personnel.