Genève: 10 millions sinon rien !

Il y a de ces timings bizarres… En annonçant la conclusion du rachat d’Opel par PSA, Carlos Tavares et ses homologues américains ont considérablement fait de l’ombre aux nombreuses nouveautés (dont les leurs) présentées quelques heures plus tard au Palexpo de Genève. Les Alfa Romeo Stelvio, Alpine A 110 ou autre Volkswagen Arteon, parmi d’autres belles réussites où les constructeurs retrouvent l’inspiration en même temps qu’ils connectent tout ce qui peut l’être, ne s’attendaient pas à devoir partager à ce point la vedette avec des considérations hautement stratégiques.





Ces considérations rythmant le quotidien de Carlos Ghosn et Sergio Marchionne, respectivement patron de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi d’une part, et du groupe Fiat Chrysler Automobile d’autre part, il était tentant de tendre l’oreille lors des rendez-vous que ces CEO avaient fixés à la presse internationale (avant d’apprendre la nouvelle de ce rachat…).

Deux patrons, deux personnalités, deux atmosphères. Tandis que Marchionne, en pull et seul en scène, prend des nouvelles des journalistes qui l’abordent dans une salle aux portes ouvertes, Ghosn évolue dans son costume 3 pièces en présence de son état major (y compris les n°1 de Nissan et Mitsubishi) devant une cinquantaine de journalistes triés sur le volet (merci pour l’invitation…).

Mais les constats sont les mêmes : si le marché européen se porte nettement mieux que prévu, la surcapacité de production reste préoccupante, les investissements très lourds et le contexte instable. Bref, la concentration demeure inéluctable, le deal PSA-Opel est tout sauf une surprise, et appelle encore d’autres regroupements. Marchionne insiste dès lors sur son ouverture à tous les partenaires (y compris GM), et Ghosn rappelle que l’Alliance reste disponible pour tout amateur de synergies. Car au-delà de la taille – PSA/GM reste un minus européen de 4 millions de voitures/an quand les plus grands flirtent avec la barre des 10 millions « worldwide » -, c’est la capacité à créer de vraies économies d’échelle (plate-forme et composants communs) qui importe avant tout afin d’assurer la viabilité de ces géants aux pieds d’argile.

Pied d’argile ? C’est que, même si nos deux patrons la jouent décontractés et sûrs de leur stratégie, ils ne cachent pas que le contexte n’est pas simple. De grands marchés (Brésil, Russie…) demeurent incertains, alors que les modalités du Brexit restent inconnues. Quand GM justifie notamment la vente d’Opel par les risques géopolitiques qui existent en Europe, on s’inquiète tout de même (et Marchionne le premier) de la vision américaine de la vieille Europe… N’ayant aucune emprise sur ces éléments, les grands boss de l’automobile se veulent adaptatifs. « Nous voulons que notre position soit au moins aussi favorable après le Brexit, et nous utiliserons toutes les opportunités offertes par ces changements », martèle Ghosn qui rassure sur deux points : « Les nouvelles technologies ne sont pas destructrices d’emploi, mais nous amènent au contraire à rechercher de nouvelles compétences, et nous ne modifierons en rien, quoi qu’il arrive, nos investissements pour les véhicules électriques et à faibles émissions. »

Rassurant en effet, car à Genève, le véhicule électrique était déjà moins central que quelques mois plus tôt à Paris. Si la recherche en batteries performantes continue à marche forcée, les principaux acteurs attendent aussi le petit coup de pouce de la Commission européenne. Pas gagné. « Nous craignons beaucoup que les technocrates européens ne prennent des décisions destructrices d’emplois, alors que d’autres (américains, entre autres) peuvent compter sur un protectionnisme assumé », nous glissait Dominique Fontignies, le porte-parole belge de FCA.

Si les nouveautés présentées à Genève ne manquaient vraiment pas d’attraits, les défis restent donc majeurs. Pour rejoindre le Palexpo et s’en extraire lors de la journée de presse, il fallait compter deux heures de file le matin et autant de soir. Absurde, isn’t it ?