Genève 2017: arrêt sur l’image

S’il est bien un rendez-vous à ne pas manquer dans le monde automobile tant les nouveautés y sont nombreuses, c’est le Salon de Genève. L’édition 2017 n’a pas failli à la tradition. Voici notre sélection des plus importantes nouveautés sur le marché fleet.







Volvo XC60

Lancé il y a 9 ans, le XC60 est devenu le SUV premium de taille médium le plus vendu en Europe. Faisant peau neuve, il met essentiellement l’accent sur le confort et sur de nouvelles technologies encore plus sécuritaires. Sans oublier pour fin d’année l’arrivée d’une version hybride.

Kia Stinger

Cette nouvelle venue chez Kia s’adresse aux passionnés de voitures à l’esprit Gran Turismo. Conçue pour le plaisir de la conduite et le goût des voyages exclusifs, elle sera équipée d’un 3.3 l V6 turbocompressé de 370 ch ainsi que d’un 2.2 diesel et d’un 2.0 l essence

Lexus LS 500h

Quatre portes à empattement long. Profil bas style coupé, habitacle luxueux à approche inédite, voilà la version hybride du navire amiral de la gamme Lexus. D’après ses responsables, consommation et émissions inhérentes ont encore été améliorées.

Suzuki Swift

Lignes inédites, caisse extrêmement légère gage de performances accrues, technologies de sécurité évoluées, intérieur sportif et fonctionnel, meilleure insonorisation, nouvelle suspension… la Swift hausse le ton.

Mazda CX-5

C’est en 2012 que la CX-5, premier SUV compact de Mazda, vit le jour. Aujourd’hui, un quart des Mazda vendues dans le monde sont des CX-5. C’est aussi le modèle le plus populaire en Europe. Pour la nouvelle mouture, les mots robustesse et raffinement sont de mise.

VW Arteon

Berline Grand Tourisme à 5 portes, l’Arteon vient prendre place au-dessus de la Passat. À la regarder, on peut dire qu’elle a l’élégance d’une voiture de sport. Quant à l’espace intérieur, il est large et spacieux. Six moteurs (TSI et TDI) sont à son programme.

Hyundai i30 Wagon

Après la berline, voici la version break de la fameuse i30 de Hyundai. Un break qui attire sans conteste les regards et qui offre, paraît-il, l’un des plus grands coffres du segment. Sa sécurité active est également pointée comme la meilleure de sa catégorie.

BMW 5 Touring

Il y a eu, en automne 2016, la nouvelle Série 5. Il y a eu, à Genève, la présentation de sa déclinaison break qui, en fait, ne mesure qu’un centimètre de plus que la berline. Si ses motorisations sont au nombre de quatre, BMW n’annonce pas l’hybride pourtant prévu sur la berline.

Seat Ibiza

Déjà une 5e génération pour l’Ibiza. Mais une génération qui va marquer les esprits puisque, aujourd’hui, la petite ibérique se présente comme la plus spacieuse de son segment tout en offrant un confort d’exception aux passagers assis à l’arrière.

Alfa Romeo Stelvio

Et un SUV pour Alfa Romeo. Un ! On est en Italie et donc un design élégant et dynamique tout à la fois. À l’intérieur, on découvre cette chaleur typique aux pays méditerranéens avec aussi un confort bien présent pour quatre personnes. Un tunnel de transmission pénalisant une 3e place arrière.

Range Rover Velar

Nouvel ajout à la famille Range Rover, le Velar s’en vient combler le vide existant entre l’Evoque et le Range Sport. Un seul mot le qualifie à merveille : raffinement. Au-delà, ses géniteurs parlent de dynamisme et de plaisir de conduite.

Toyota Yaris

La Yaris 2017 bénéficie d’un nouveau style, d’une gamme de finitions réorganisée, d’un comportement dynamique amélioré, d’un niveau de sécurité encore plus élevé, et d’un nouveau moteur 1.5 l essence plus performant et plus sobre.

DS 7 Crossback

C’est un SUV. Un SUV qui ouvre la porte à la seconde génération des modèles DS. Un produit plus en phase avec les goûts de l’époque actuelle. Au-delà de son raffinement, des technologies embarquées et de ses équipements de pointe, il incarne le savoir-faire français.

Opel Insignia Grand Sport

Un modèle, deux déclinaisons. L’Insignia, et qu’importe qu’elle soit berline ou Sports Tourer, a fait tourner bien des têtes à Genève. En cause : un look ravageur et un espace intérieur tout en beauté. Et à propos du break, on épinglera ses cotes généreuses.

Renault Captur

Née en 2013, la Captur se paie un lifting pour le moins très appréciable. Nouvelle signature lumineuse, nouveaux coloris, toit panoramique en verre, et un intérieur revu qualitativement. Bref, le leader des crossovers urbains renforce son sex-appeal.