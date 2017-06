GLOB intègre CarPay-Diem

Alors qu’elle vient récemment d’annoncer sa sélection par l’équipementier Valeo afin d’intégrer son Lab au salon VivaTechnology, la start-up CarPay-Diem en profite pour dévoiler son partenariat avec l’application mobile GLOB.



Dans le cadre de cette collaboration, GLOB offrira le service CarPay-Diem à ses 3,5 millions d’utilisateurs afin qu’ils puissent activer les pompes à essences et payer leur plein de carburant grâce à leur smartphone. L’application GLOB démarrera automatiquement quand le conducteur arrivera en station-service. Celui-ci n’aura qu’à sélectionner la pompe dans l’application, remplir le réservoir et une fois le pistolet remis en place, le reçu apparaitra sur l’écran. CarPay-Diem gère le paiement et les programmes de fidélité. Le conducteur pourra alors quitter la station-service ou entrer dans la boutique pour bénéficier de l’offre promotionnelle reçue pendant la transaction.

Les premières stations partenaires de CarPay-Diem sont accessibles depuis quelques jours en Belgique. D’autres seront équipées en France, en Angleterre et au Luxembourg dans les prochaines semaines.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec GLOB et de voir notre service de prise de carburant mis à la disposition de plusieurs millions d’utilisateurs aussi rapidement » déclare Frédéric Stiernon, fondateur de CarPay-Diem.

Malek Semar, co-fondateur de GLOB indique quant à lui : « En intégrant CarPay-Diem, nous ajoutons un service utile attendu par notre communauté d’utilisateurs et qui rentre pleinement dans notre ambition d’aller plus loin que le GPS ».