Golf VII facelift: sans prendre une ride, l’icône traverse les époques

Née il y a 40 ans, la Golf en est à sa 7e génération. Avec 33 millions d’exemplaires vendus, elle fait véritablement figure d’icône dans la constellation automobile. Le facelift proposé aujourd’hui n’est certes pas révolutionnaire mais il propulse la Golf dans l’ère numérique tout en la dotant d’une nouvelle motorisation 1.5 TSI assez révolutionnaire.



L’œil peut averti ne percevra sans doute pas les changements stylistiques intervenus sur cette génération VII de la Volkswagen Golf. Le relooking s’est il est vrai avéré plutôt minimaliste sur le plan de la robe extérieure. C’est du côté des pare-chocs avant et arrière et des optiques qu’il faut laisser trainer le regard pour être bien certain que l’on a sauté une génération. On remarque rapidement que l’éclairage LED remplace désormais de série les phares au xénon, changement qui est aussi valable pour les feux arrière où la technologie LED s’impose également.

En marche pour l’ère numérique

En pénétrant dans l’habitacle, on se rend compte que les ingénieurs de Wolfsburg ont tenu à doter la Golf des technologies les plus à la pointe pour réussir son passage dans l’ère de la numérisation. Le tableau de bord du modèle 2017 intègre désormais le nouvel ‘Active Info Display’ qui affiche toute une série de fonctions au conducteur. Commandé de manière tactile, vocale ou gestuelle l’écran 9,2 pouces abrite pour sa part le système d’infodivertissement. Par un simple mouvement de balayage de la main, le conducteur peut ainsi naviguer dans le menu principal pour changer sa station de radio ou explorer les playlists des albums de musique.

Apparaissent désormais dans la Golf toute une série de systèmes d’aide à la conduite. Parmi ceux-ci, nous avons notamment pointé le pack ‘Services & Security’ qui permet de demander de l’aide dans différents cas de figure ; le ‘Guide et Inform’ qui délivre des infos de circulation multiples telles que les places de parking disponibles ou les infos trafic en ligne ; le freinage d’urgence en ville avec un nouveau système de reconnaissance des piétons ; la conduite partiellement automatisée jusqu’à 60 km/h ou encore l’Emergency Assist qui fait en sorte que le véhicule s’arrête automatiquement lorsqu’il perçoit que le conducteur n’est plus en état de conduire. Quand on vous disait que la Golf traverse les époques.

Nouveau 1.5 TSI taillé pour les flottes

Sous le capot l’usine de Wolfsburg propose du tout beau tout neuf avec le flambant moteur turbo essence 1.5 TSI Evo. Il s’agit d’un quatre cylindres de 150 ch avec gestion active des cylindres. Le constructeur annonce qu’une version 130 ch devrait suivre dans la foulée. Dans un contexte où les utilisateurs professionnels reviennent massivement aux motorisations à essence, le 1.5 TSI risque d’en convaincre plus d’uns par son couple, son énergie et sa sobriété. Pour l’avoir testé sur des routes sinueuses et exigeantes, nous pouvons témoigner du réel plaisir de conduite ressenti durant cet essai. Un couple bien présent pour donner le punch nécessaire dès la sortie de virage et une puissance nettement suffisante pour s’offrir de chouettes sensations sans pour autant se faire peur.

En conclusion, cette 7e génération de Golf ne fait que renforcer l’adage que la Golf reste indémodable. Parfois au prix d’un manque d’audace mais elle est sans doute là la recette du succès. Et à propos, savez-vous qu’une Golf sort de chaine de montage toutes les 40 secondes. Et ce de manière ininterrompue depuis bientôt 40 ans…

FICHE TECHNIQUE

A venir