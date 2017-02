Hyundai i 30: attrayante, tout simplement !

Incarnant le cœur de la marque, la Hyundai i30 nouvelle génération mise sur la technologie, l'individualité stylistique et la flexibilité. Un challenge ambitieux qu’elle relève avec habileté.



L’i30 veut donc rencontrer les souhaits de ceux qui recherchent un design attrayant conjugué à une conduite dynamique dans un environnement de sécurité. Avec comme bouquet final la garantie unique de 5 ans à kilométrage illimité.

Cette new i30 peut faire valoir un design passe-partout. C’est (trop ?) sobre et cela devrait plaire au plus grand nombre car il est bien connu que l’extravagance n’est plus (du tout ?) au goût du jour. Va donc pour la sagesse dans le coup de crayon. Nous, on a (beaucoup) aimé. C’est vrai que la face avant avec la nouvelle calandre Cascading et l’avant vertical avec ses phares LED à trois projecteurs, ses feux de jour LED vert et ses antibrouillards intégrés dans les rideaux d’air flatte l’œil, Certainement plus que l’arrière. Et alors ? Les arêtes en tous genres et les angles aigus qui se la disputent aux obtus, peu pour nous. Avec ses lignes précises et tendues, ses surfaces raffinées et sa caisse sculptée pour créer une silhouette affirmée et intemporelle…la i30 se dote de sa propre personnalité que nous qualifierons de discrète mais efficace. Car la caisse très robuste mais légère, composée à 53 % d’acier haute résistance de pointe, est la garantie d’un confort de conduite et d’une tenue de route sans mauvaise surprise. Ajoutons-y une direction plus directe de 10 % et un nouveau châssis pour une conduite dynamique mais confortable. Le tour est joué. Et bien joué.

Avec ses proportions harmonieuses, ses porte-à-faux avant et arrière courts, son long capot moteur et sa ligne de toit fuselée avec son becquet arrière noir, la voiture arbore une silhouette sympa et une assise affirmée sur la route qu’elle arpente avec un étonnant silence.

Evidemment, la sécurité active est choyée avec le freinage d’urgence autonome, le régulateur de vitesse intelligent, le système d’assistance au maintien de la trajectoire, le système de surveillance de la vigilance du conducteur et la détection dans l’angle mort.

Rayon motorisations, la i30 s’en remet à des turbocompressés à cylindrée réduite pour un rendement et une réactivité accrus. Le choix s’opère entre trois moteurs essence : un nouveau 4 cylindres 1400 cc de 100 ch et 140 ch, un 3 cylindres 1000 cc de 120 ch un tantinet à la peine hors cycle urbain. Plus un turbodiesel 1,6 litre décliné en trois niveaux de puissance : 95 , 110 et 136 chevaux . Boîte manuelle à 6 rapports pour tout le monde plus une DCT à 7 paliers pour les plus nanties essence et diesel.

L’habitacle est accueillant et évite les excès en tous genres.

Le nouveau volant chauffant multifonction à trois branches profite de commandes ergonomiques. La nouvelle i30 gâte ses passagers et est dotée d’un espace généreux pour les bagages (395 à 1301 litres, deux niveaux et une trappe à ski): la sensation d’espace augmente avec le toit ouvrant panoramique en option qui s’ouvre en basculant ou en coulissant. Pour un confort accru, les sièges avant – électriques en option -peuvent être chauffés ou ventilés en trois niveaux. En option, l’écran flottant du combiné tactile de navigation huit pouces intègre toutes les fonctions de navigation, de média et de connectivité.

Pour être complet, il faut savoir que cette i 30 sera sous peu assortie de trois autres modèles : la i30 Wagon, la N à hautes performance et un coupé.

Avec plus de 800 000 unités vendues en Europe depuis 2008, l’i 30 de 2017 affute ses atouts de berline compacte dotée de moteurs respirant à plein poumons. Son design plait, la qualité des matériaux ne souffre pas la critique, son confort global séduit et son comportement routier ravit. Un bilan on ne peut plus flatteur pour lui garantir une belle carrière.