Hyundai Ioniq PHEV : variante rechargeable

Celui qui se plonge dans l’écotechnologie pensera d’emblée, à l’évocation du nom Hyundai Motor, à l’électrification ultra rapide de la voiture. Le constructeur sud-coréen en a d’ailleurs fait sa spécialité. Il ne commercialise pas seulement une voiture à piles à combustible, à l’hydrogène qui repousse les limites technologiques - l’iX35 Fuel Cell - mais propose partout sur cette terre des voitures qui sont purement ou partiellement électriques ou qui ‘font le plein’ sur le réseau. L’Ioniq fait même de Hyundai le premier constructeur dont l’offre comporte un modèle spécifique avec trois modes électriques, d’inspiration écologique et avec une propulsion entièrement ou partiellement électrique. Nous avons déjà fait connaissance précédemment avec l’Hybrid (HEV) qui s’installe confortablement dans le business fleet et l’Ioniq Electric (EV). Aujourd’hui, Hyundai lance l’Ioniq numéro 3. Une variante Ioniq ‘rechargeable’ que nous devons cataloguer parmi les véhicules écotechnologiques Plug-In Electrical Vehicles (PHEV).



Le succès de la propulsion partiellement électrique semble imparable et l’importance de l’hybride rechargeable croît. Une tendance qui ne se limite pas au segment particulier. Le marché fleet est également tombé sous le charme de cette propulsion partiellement électrique. Hyundai en sait quelque chose. Depuis l’introduction de l’Ioniq Hybrid (HEV), 75 % de toutes les Ioniq vendues se retrouvent dans des flottes. L’arrivée d’un Plug-In pourrait bien donner au business fleet de Hyundai un coup de boost.

Difficile à distinguer visuellement

Tant l’EV que le HEV ou le PHEV sont dotés d’une carrosserie identique, magnifiquement aérodynamisée (Cx = 0,24). Et Hyundai a prouvé que cet aérodynamisme favorable n’est pas synonyme de ligne peu attrayante. Cette Ioniq n’a-t-elle d’ailleurs pas empoché le Red Dot Design Award ?

En raison de cette carrosserie récompensée pour ses vertus technico-stylistiques et destinée à trois e-modes, il n’est dons pas simple de déterminer d’emblée les gènes sous-cutanés d’une Ioniq EV, HEV et PHEV qui passe à toute allure devant vous. Nous savons toutefois que l’Hybrid et la Plug-In se parent d’accents bleus exclusifs. Ceci aussi bien sur la carrosserie qu’à l’intérieur. L’Ioniq Electric bénéficie, quant à elle, d’accents cuivrés. Pourquoi ? Pour faire référence à l’excellente conductivité électrique de ce métal.

1.6 Atkinson GDi

Tant l’hybride que le Plug-In hybride utilisent le même moteur à essence 1.6 GDi à injection directe comme base ICE (Internal Combustion Engine).

Nous savons déjà que cet ICE développe 105 ch pour un couple de 147 Nm. Fonctionnant selon le cycle Atkinson, il semble bien adapté pour s’acquitter, avec un léger apport électrique, de sa tâche de propulsion sans consommer et donc sans émettre beaucoup de CO 2 . (Ndlr : le cycle Atkinson se distingue du cycle Otto standard par une ‘course de détente’ plus longue que la ‘course de compression’). A noter que cet ICE équipant l’Ioniq (et ce sera aussi le cas dans la version Plug-in) est pour l’instant le seul hybride essence sur le marché proposé en combinaison avec la transmission (à six rapports) DCT-6 à double embrayage.

e-motor vigoureux & capacité de batterie accrue



Les grandes différences entre l’Hybrid lancée précédemment et la variante rechargeable présentée aujourd’hui se situent donc sur le plan électrique. Rappelons que l’e-moteur de l’Ioniq Hybrid développe 32 kW (43,5 ch) pour un couple (directement disponible) de 170 Nm. L’alimentation provient, dans l’Hybrid, d’une batterie lithium-ion-polymère de 1,56 kWh. Dans l’Ioniq Plug-in, le courant est fourni par une batterie lithium-ion-polymère (également) d’une capacité de 8,9 kWh cette fois. Ce stockage d’énergie nettement accru par rapport à la batterie de l’Ioniq hybride génère une autonomie électrique pure (théorique) de plus de 60 km. Au cours de notre test, nous avons constaté que rouler 50 km en mode purement électrique ne constituera pas un problème.

La version Plug-in abrite aussi un e-moteur plus nerveux en combinaison avec le 1.6 GDi. Là encore un moteur synchrone à aimants permanents mais d’une puissance de 44,5 kW (60,5 ch) contre 32 kW (43,5 ch) pour l’Ioniq hybride HEV.

Pour rappel : l’Ioniq EV est alimentée par une batterie de 28 kWh et dispose d’un e-moteur de 88 kW (120 ch) pour un couple de 295 Nm disponible immédiatement.

Recharger



Le rechargement de la batterie à la prise domestique est simple et rapide (2,5 h) grâce à un chargeur de batterie de 3,3 kW intégré dans l’Ioniq. Recharger à une borne dure 1,5 h. La possibilité d’une recharge rapide n’a pas été prévue.

Evidemment, pendant les ralentissements, l’énergie cinétique libérée est aussi transformée en électricité tandis que le système d’aide à la conduite Eco DAS (Driver Assistance System) entre également en ligne de compte. En roulant au GPS et à des vitesses supérieures à 40 km/h, le conducteur est sommé de relâcher la pédale des gaz là où il est possible d’économiser aisément de l’énergie. La programmation de la recharge est également envisageable. Par le biais de l’ordinateur de bord, il est possible de programmer la recharge de telle façon que l’on ne puisse ‘se ravitailler’ en énergie provenant du réseau que pendant les heures creuses.

Connectivité et sécurité



A l’instar de tous les Ioniq, la version plug-in disposera des systèmes de connectivité les plus modernes (Android Auto, Apple CarPlay, Tom Tom live services jusqu’à un chargeur sans fil pour les smartphones). Elle ne manquera pas non plus d’équipements de sécurité. Allant de l’aide au freinage autonome à l’assistance de trajectoire en passant par la détection de l’angle mort, l’avertissement pour le trafic derrière le véhicule (en cas de marche arrière en quittant un parking) et le contrôle de vitesse intelligent par radar.

Bilan Fleet

L’Ioniq PHEV bénéficie aussi d’un pack garantie notable, à savoir : 5 ans de garantie usine kilométrage illimité avec une garantie de 8 ans (200.000 km) sur la batterie de propulsion. La déductibilité fiscale à 100 % reste sans conteste un des principaux atouts fleet. Ajoutez-y le fait que la Hyundai Ioniq PHEV, et son autonomie électrique avérée de 50 km, est le plug-in quasi le moins cher du marché. Il n’en est pas pour autant moins richement doté que ses concurrents les plus proches. Qui sont ses concurrents dans les flottes ? Selon nous, les Toyota Prius 1.8 PHEV, VW Golf 1.4 GTE, Audi A3 1.4 e-Tron, BMW 225 Xe PHEV et Mini Countryman PHEV.

Fiche technique : Hyundai Ioniq PHEV

Carburant : Essence/Plug-In Hybride

Moteur à combustion : KAPPA 1.6 Atkinson GDi

Cylindrée : 1.580 cc

Puissance : 77 kW/105 ch @5.700 t/m

Couple maxi : 147 Nm @4.000 t/m

e-Motor : Synchrone à aimants permanents

Puissance : 44,5 kW/60,5 ch

Couple maxi : 170 Nm

Batterie : 360 Volt – Lithium-Ion-polymère

Capacité : 8,7 kWh

Chargeur intégré

Capacité maximum : 3,3 kW.

Temps de chargement/standard : 2,15 H

Puissance système

104 kW/141 ch

Transmission

Boîte de vitesses 6-DCT

Consommation combinée moyenne (NEDC): 1,1 l/100 km

Emissions de CO 2 (NEDC) : 26 gr/km

Autonomie électrique (théorique) : 63 km

Norme environnementale : Euro VI

Vitesse de pointe : 178 km/h

Poids à vide : 1.495 kg

Volume du coffre (VDA) : 350/455/1.410 litres

Réservoir : 43 litres

Autres moteurs/transmissions

Ioniq Hybrid HEV

Ioniq Electric EV

Information de gestion : Ioniq Plug-In PHEV

Prix de base hors TVA : 28.098,35 EUR

Prix de base TVA incl. : 33.999 EUR

Puissance fiscale : 9 ch

TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) : 123 EUR

BIV (Flandre) : exonérée

Taxe de circulation (Bruxelles, Wallonie) : 280 EUR

Taxe de circulation (Flandre) : exonérée

Déductibilité fiscale : 100 %

ATN employé : 1.250 EUR/an (105 EUR/mois)