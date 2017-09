IAA Francfort 2017 : les tendances et les nouveautés

Le 16 septembre, l’IAA ou le salon international de l’auto de Francfort ouvrira ses portes au grand public. Nous nous sommes penchés sur les tendances et sur les nouveautés importantes pour le secteur fleet.



L’IAA est organisé tous les deux ans en alternance avec le Salon de Paris et prend toujours place au début de l’automne. Le salon de l’auto de Francfort est bien connu pour son énorme espace d’exposition et ses stands imposants. Pour les marques participantes, l’IAA est un investissement de taille. Cela explique pourquoi neuf marques de taille ont décidé de ne plus prendre part à ce salon cette année et d’utiliser leur budget pour des actions marketing. Parmi les marques absentes, on trouve Fiat, Jeep, Alfa-Romeo, DS, Peugeot, Infiniti, Nissan, Mitsubishi et Volvo.

Marques allemandes

Parmi les présents évidemment, on retrouve les marques allemandes qui grouillent de nouveautés. Les plus importantes nouveautés viennent du groupe Volkswagen. Les deux mastodontes du salon seront sans conteste l’Audi A8 et la Porsche Cayenne de troisième génération. Au lendemain du dieselgate, le Cayenne ne propose plus de diesel dans sa gamme. Parmi les autres modèles, il y a la récente Volkswagen Polo, qui est étroitement liée à la toute récente Seat Ibiza. Une concurrente importante à ce duo, la nouvelle Ford Fiesta, fera aussi son entrée à Francfort.

SUV

Le groupe Volkswagen présente aussi toute une série de nouveaux modèles SUV compacts comme le Volkswagen T-Roc, la Seat Arona et le Skoda Karoq, trois variantes d’une seule et même plateforme. L’offensive de nouveaux SUV est donc loin de se terminer. Surtout au vu du nombre de nouveautés dans ce segment qui feront leur apparition à Francofrt : le Citroën C3 Aircross, le nouveau Dacia Duster, le Hyundai Kona, le Kia Stonic et l’Opel Grandland X. Au niveau des marques premium, on note l’arrivée de la Jaguar E-Pace et du Ranger Rover Velar.

Electrique

De nombreux constructeurs veulent aussi profiter de l’IAA pour annoncer leurs plans en matière de véhicules électriques pour les années à venir. BMW a par exemple annoncé qu’il proposerait 12 véhicules entièrement électriques dans sa gamme d’ici 2025. Un modèle 100% électrique de classe moyenne sera déjà présenté à Francfort. D’autre part, Francfort marquera le lancement de l’i3 avec sa nouvelle batterie qui peut atteindre une autonomie de 280 kilomètres. La nouvelle Mini électrique sera aussi présentée. Sa commercialisation est prévue pour début 2019. Jaguar et Land Rover annonceront de leur côté qu’à partir de 2020, tous les modèles auront une variante 100% électrique ou partiellement électrique. Chez Mercedes, on attend l’annonce de l’évolution de la gamme des véhicules électriques, EQ.