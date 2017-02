IDEWE fait le choix de l’écologie avec la Kia Niro

IDEWE, l’un des plus grands services externes pour la prévention et la protection au travail en Belgique, a décidé de rendre son parc automobile plus écologique en 2017. Pour ce faire, l’asbl s’est trouvé un allié de choix, à savoir le constructeur Kia. Aujourd'hui, le garage Autobedrijf Bruyninx d’Hasselt a livré la première Kia Niro à IDEWE.



Le parc automobile d’IDEWE est passé de 250 à environ 600 voitures de société en dix ans. L’asbl souhaite donc réduire drastiquement son impact sur l’environnement.

« Nous voulons réduire notre empreinte écologique, notamment par le biais de voitures plus respectueuses de l’environnement », explique Marijke Van de Plas, Fleet Coordinator chez IDEWE.

Test convaincant

La Kia Niro a donc été reprise sur la liste des voitures de société écologiques proposées. Un choix qui n’a pas tardé à faire mouche, puisque les clés de la première Niro viennent d’être remises à une collaboratrice d’IDEWE. « La première Kia Niro a été choisie par l’une de nos expertes en prévention et sécurité au travail, qui parcourt de nombreux kilomètres », se réjouit Marijke Van de Plas. « C’est l’essai sur route qui l’a convaincue, et je la comprends : j’ai moi-même testé la voiture et j’ai été agréablement surprise par le confort de conduite. »

Full option

La décision d’inclure la Kia Niro dans la liste des véhicules proposés a été vite prise. « Lorsque nous cherchions des voitures écologiques, nous sommes vite tombés sur la Kia Niro. Ce sont surtout les nombreux équipements, le confort de la voiture et les paramètres écologiques qui ont été déterminants. »

« D’autres modèles Kia seront proposés à l’avenir : la Kia Optima (Plug-in Hybride) ainsi que la Kia Optima SW (Plug-in Hybride), dès qu’elle sera disponible. »