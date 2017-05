Indicata annonce un nouveau partenariat avec Traxio

INDICATA, l’opérateur de la plateforme d’informatique décisionnelle, annonce la conclusion d’un accord important avec TRAXIO, la fédération belge du secteur automobile et des secteurs connexes.



INDICATA, société appartenant au groupe Autorola et leader mondial en matière d’informatique décisionnelle et d’outils d’analyse permettant de gérer le marché de l’occasion automobile, an-nonce aujourd’hui la signature d’un accord de partenariat avec TRAXIO, la fédération belge du secteur automobile et des secteurs connexes, qui représente plus de 8 800 sociétés en Belgique, dont plus de 2 500 concessionnaires et détaillants.

Grâce à cet accord de partenariat, les membres de TRAXIO pourront bénéficier d’un accès exclu-sif aux différents modules et fonctionnalités de la plateforme d’informatique décisionnelle INDI-CATA, qui permet aux concessionnaires et aux détaillants de fixer leurs prix et de gérer leurs stocks de véhicules d’occasion en appliquant une approche factuelle.

INDICATA est une plateforme en ligne qui suit en direct tous les véhicules d’occasion en vente. Pour ce faire, elle collecte et analyse en temps réel les données du marché de l’occasion prove-nant des sites web de petites annonces, de fabricants d’équipement d’origine, de concession-naires, de vendeurs de véhicules d’occasion, etc. Conçu pour une gestion très performante du secteur de l’occasion, ce système permet aux vendeurs de tirer un avantage concurrentiel de l’approche factuelle ainsi appliquée. Il apporte également un soutien stratégique en vue d’amé-liorer l’efficacité opérationnelle de leurs activités dans le secteur du véhicule d’occasion.

« Nous sommes très heureux de travailler avec TRAXIO, car c’est une organisation qui possède une connaissance spécifique et approfondie du paysage local du marché automobile et dont les partenariats technologiques avec les fournisseurs sont couronnés de succès », commente Jörg Höhner, directeur général d’INDICATA. « Cet accord représente une étape importante dans notre développement et constitue un élément essentiel de la stratégie de croissance d’INDICATA con-sistant à investir dans notre réseau de partenaires. Il intervient juste après les annonces récentes de nouveaux clients majeurs à l’international et de l’implémentation de nouvelles fonctionnali-tés », ajoute Erwin Coesens, directeur national d’Autorola Belux.

« Notre mission consiste à aider les sociétés pour qu’elles réussissent leurs opérations dans le secteur des véhicules d’occasion en appliquant une approche basée sur les changements du mar-ché quotidien. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec TRAXIO permettra de faire découvrir INDICATA à un plus grand nombre de concessionnaires et de personnes souhaitant prendre des décisions étayées par des informations factuelles », déclare Filip Dobbeleir, directeur des ventes Belgique chez INDICATA.

« Notre objectif est d’apporter des services et des solutions de pointe à nos membres. Nous avons constaté des potentialités considérables et un vif intérêt de nos membres pour INDICATA en tant que moyen de renforcer leurs activités dans le secteur des véhicules d’occasion grâce à une approche de données à jour et à l’informatique décisionnelle. Nous nous attendons à ce qu’ils bénéficient grandement de cet accord et de cette toute nouvelle possibilité d’accéder à la plateforme majeure qu’est INDICATA. Elle devrait leur permettre d’améliorer l’efficacité de leurs opérations sur le marché de l’occasion. Vous trouverez tous les détails sur https://usedcars.traxio.be/ », indique Carl Veys, président de TRAXIO.