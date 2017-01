Infiniti à la conquête du fleet au Salon de Bruxelles

Marque encore jeune sur le marché belge, Infiniti commence à développer sa gamme petit à petite et compte dorévanant quelques produits intéressants pour le marché fleet. Pierre Devaux, nouveau Fleet Manager de la marque, a profité du Salon de Bruxelles pour inviter quelques gestionnaires de flotte sur son stand et leur présenter ses produits phares.



Le rendez-vous était donné à la Fleet House le jeudi 19 janvier dernier pour un petit déjeuner suivi d’une présentation de la marque. Une vingtaine d’invités avaient répondu présent à l’invitation.

Pierre Devaux a débuté son exposé par une présentation historique de la marque. Car si Infiniti se fait doucement connaître chez nous, la marque existe depuis près de 30 ans outre Atlantique. C’est en effet en 1989 qu’elle a vu le jour aux Etats-Unis avant de s’implanter au Canada, au Moyen-Orient puis dans l’Europe de l’est avant de finalement arriver dans nos contrées à partir de 2008.

Rapidement, la marque du groupe Nissan a signé un partenariat avec Daimler qui porte notamment sur le partage de motorisations. Depuis, plusieurs modèles ont vu le jour comme la Q50 ou le QX70, mais c’est véritablement en 2015 avec l’arrivée sur le marché de la citadine Q30 qu’Infiniti a fait son entrée sur le marché fleet. “C’est le modèle par excellence pour le marché fleet”, intervient le fleet manager. “La Q30 est notre premier modèle développé pour l’Europe et conçu en Europe, sur la plateforme de la Mercedes GLA. Elle présente l’ADN de notre marque qui se résume en 3 points: être avant-gardiste, être centré autour du conducteur et sublimer la conduite grâce à une audace dans les lignes et la technologie. Elle propose, de plus, un moteur 1.5 CDI de 102 à 115 g/km de CO 2 , développé en collaboration avec Renault, qui est véritalement taillé pour le fleet. Nos produits présentent l’avantage de faire rêver car les modèles de série sont assez proches des concepts, ce qui est assez rare sur le marché automobile.”

C’est également le cas de la toute récente Q60 que les invités ont pu découvrir sur le stand Infiniti du Salon de Bruxelles. Un modèle qui plaira plutôt aux patrons de PME qu’aux employés de par ses motorisations et son format – coupé – peu adapté au marché fleet.

D’autres nouveautés sont attendues prochainement comme les versions faceliftées des berlines Q50 puis Q70, mais également un SUV moyen, le QX50.