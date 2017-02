Infographie: valeurs résiduelles élevées et meilleur TCO pour la Hyundai Ioniq

La Hyundai Ioniq Hybrid obtient les meilleurs résultats en termes de TCO (Total Cost of Ownership) et se hisse à la première place du podium pour ce qui est de la valeur résiduelle dans pratiquement tous les pays européens.



Selon de récentes études de bureaux d’étude européens indépendants spécialisés, la nouvelle Hyundai Ioniq obtient un excellent résultat en ce qui concerne les prévisions de la valeur résiduelle. L’Ioniq Hybrid et l’Ioniq Electric ont été évaluées par EurotaxGlass’s en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne et aux Pays-Bas et par CAP au Royaume-Uni. L’Ioniq Hybrid a terminé à la première place dans pratiquement tous les pays européens pour ce qui est de la valeur résiduelle. La version électrique occupe la deuxième marche du podium et obtient en moyenne quasi la même valeur résiduelle et conservation de la valeur que le numéro un.

La toute nouvelle Hyundai Ioniq est la première voiture au monde offrant un mode de transmission hybride, plug-in ou entièrement électrique sous la même carrosserie. L’approche innovante de Hyundai Motor rend la mobilité à faible taux d’émissions, voire zéro émission, accessible à un plus large public.

Hyundai livre les deux modèles avec une garantie de premier plan de 5 ans sans limitation de kilométrage, ainsi qu’une garantie de 8 ans et 200.000 kilomètres pour la batterie électrique. Ceci influence le score de manière très favorable.

TCO le plus bas : le choix idéal pour les flottes

Outre sa valeur résiduelle élevée et sa perte de valeur limitée, les frais d’entretien et les charges fiscales peu élevés constituent également un argument de poids pour les gestionnaires de flotte. Avec sa garantie de premier plan et un prix compétitif, l’Ioniq est l’une des voitures écologiques les plus avantageuses du marché. L’un des points forts de l’Ioniq Hybrid sur le plan technique est sa très faible consommation, avec à la clé une émission de CO2 d’à peine 79 g/km.

Le caractère fiscalement avantageux de l’Ioniq Hybrid a pour effet qu’elle peut se targuer des meilleurs tarifs de leasing et valeurs TCO du marché. Sur la base d’une durée de 48 mois et de 80.000 km, l’Ioniq Hybrid a un coût TCO de 374,45 € par mois, qui est aussi le plus bas de la classe éco (Source : ALD Automotive).