Insignia Center : une soirée illuminée de trois étoiles

Une nouveauté comme l’Insignia méritait un lancement en grandes pompes. Opel l’a bien compris et lui a dédié un lieu d’événement éphémère à Zaventem, l’Insignia Center. Le 11 mai dernier, la clientèle fleet a été invitée pour une soirée ponctuée par la présence de trois étoiles : l’essai de la nouvelle Insignia Grand Sport, la découverte en exclusivité de la nouvelle Insignia Sports Tourer et la présence du belge champion du monde de cyclo-cross, Sven Nys.



C’est dans les anciens bureaux des chaines de télévision flamandes Vier et Vijf, situés à Zaventem, qu’Opel a ouvert son Insignia Center. Roeland Vriens, Fleet Manager d’Opel Belgium expose le concept des lieux : « Une voiture aussi réussie que la nouvelle Insignia, avec laquelle nous voulons attaquer les premiums, mérite évidemment un lancement très spécial. D’où l’idée de développer cet Insignia Center à Zaventem, proche des clients fleet et des sociétés de leasing ». Le 11 mai dernier avait lieu le grand lancement fleet. 200 clients professionnels étaient conviés à l’événement pour venir admirer de visu les lignes généreuses du nouveau break de la marque au blitz, mais aussi prendre place à l’intérieur de la berline en tant que passager pour apprécier sa remarquable conduite et se familiariser avec ses nombreux équipements et technologies, dont la plupart sont intégrés dès la finition d’entrée de gamme. Un atout non-négligeable pour la clientèle professionnelle.

Mais ce n’est évidemment pas le seul, comme le souligne Roeland Vriens : « Outre son design qui sort de l’ordinaire, le point le plus important pour le fleet est l’espace aux jambes à l’arrière, mais aussi son poids car elle est jusqu’à 200 kg plus légère que la précédente génération, ce qui lui permet de réduire ses consommations et son niveau de CO 2 ».

Tant d’éléments que les invités qui ont pu tester la nouvelle Insignia ont largement confirmé. Tous ont en effet souligné la montée en gamme du porte drapeau d’Opel, tant en termes de design, d’habitabilité que de finition, mais aussi en ce qui concerne ses motorisations.

Cette soirée dédiée au fleet était aussi l’occasion de donner la parole à un invité très particulier. Sven Nys, le spécialiste belge du cyclo-cross est venu partager quelques moments forts de sa carrière, mais aussi les facteurs qui lui ont permis d’atteindre le titre de champion du monde en 2005 et 2013 : la vision, la performance, le respect, la structure et le focus sur le futur. Des éléments qui caractérisent l’Insignia et aussi la politique d’Opel Belgium en général, comme l’a rappelé Sarah Timmermans, Sales Director.

Après les essais et la présentation, les invités étaient conviés au 4e étage du bâtiment pour venir partager un walking dinner spécialement préparé par le chef présent sur place.

