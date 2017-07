KBC Autolease livre son 1000e vélo en leasing

Fin juin, KBC Autolease a livré son 1000e vélo de leasing, un cap qui montre clairement que les différentes solutions de mobilité de KBC Autolease répondent à la demande du marché.



Bien que le leasing de vélo soit encore relativement récent dans le monde de l’entreprise, KBC Autolease a déjà livré, ce 22 juin 2017, son 1000e vélo en leasing à Cegeka Hasselt. Anik Stalmans, responsable RH et Fleet de Cegeka, et Nancy Baens, account manager de KBC Autolease, ont remis à Filip Duchateau son tout nouveau vélo de course. « Je parcours les 22 km qui séparent mon domicile à Bilzen de mon lieu de travail au moins une fois par semaine en vélo, même lorsqu’il gèle », explique Filip. Selon Werner Frank, CEO de KBC Autolease, le succès grandissant des vélos d’entreprise prouve très clairement qu’ils constituent un élément essentiel de la multimobilité qui permet à KBC Autolease de tenir compte, avec de plus en plus d’acuité, de l’air du temps et des désirs de mobilité de ses clients.

Conclusion(s) intermédiaire(s)

Une analyse des 1000 premiers vélos en leasing montre que l’offre en la matière est accueillie de façon positive par environ un quart des salariés. Ils optent pour le vélo en remplacement ou en complément de leur voiture de société. Les chiffres nous apprennent aussi que les vélos électriques sont les plus populaires en leasing (6 sur 10), suivis par les vélos de ville et les vélos de course. La composition de ce top trois révèle en outre clairement le principal atout de l’offre de KBC Autolease dans le domaine du leasing de vélos : la liberté de choix absolue. Filip Duchateau par exemple, a choisi un Canondale Super Six, un vélo de course haut de gamme mais dont le leasing reste raisonnable.

Le client est roi

La liberté de choix est garantie par pas moins de 80 magasins de vélos qui, grâce à la formule de leasing de KBC Autolease, accèdent au monde du B2B. Ce support de qualité constitue aussi bien un atout pour les grandes entreprises qui peuvent ainsi étendre leur offre de mobilité sans trop de travail administratif supplémentaire, que pour les petites sociétés qui trouvent dans cette offre de leasing une solution sur mesure.